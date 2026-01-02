Így vagy úgy hosszú múltra tekint vissza az Alpina és a BMW viszonya. Az 1965-ben tuningműhelyként alapított Alpina 1983 óta működik önálló autógyártóként, miközben évtizedek óta tart a két bajor márka együttműködése. Ennek jegyében 2022-ben a BMW fel is vásárolta az Alpinát, miután az utóbbit az autóipar digitalizálódása olyan kihívások elé állította, amelyekkel egyedül nem volt képes megbirkózni.

Ezzel párhuzamosan 2025-ig meghosszabbították a kollaborációjukat, ám 2026. január 1-jén új korszak indult, ugyanis az Alpina márka jogai a BMW-csoporthoz kerültek, amivel BMW Alpina néven új, exkluzív önálló márka jött létre – olvasható a BMW pénteki közleményében.

Az új éra hajnalán a hangsúly a márka pozícionálására és aktiválására kerül, mindazonáltal az Alpina legfontosabbnak tartott stílusjegyét, a fejedelmi menetkomfort és a maximális teljesítmény tökéletes egyensúlyát is meg akarják tartani, kiegészülve a vezetési élménnyel, valamint a rendhagyó opciókat, személyre szabott anyagokat kínáló, kidolgozott portfólióval.

A márka új logójával – melyet az Alpina 1970-es évektől használt, aszimmetrikus emblémája ihletett – is letisztultságot, nyugalmat és magabiztosságot akarnak sugározni, egyesítve benne a történelmet és a jövőt. És ha már jövő: a BMW Alpina modellekre – összhangban a múlttal – szigorú anyaghasználatai és összeszerelési előírások fognak vonatkozni, hogy minden példány egyedi gyűjtői darabként készüljön.