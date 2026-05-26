A Volkswagen T-Roc beltere ugyan nem tartogat formatervezési forradalmat, de az összeszerelés rendkívül masszív, a prémium anyagok aránya pedig rendben van. A kéz környékén puha műanyagok, textillel borított műszerfal, igényesebb részletek vehetők észre, és legalább a kormányon visszatértek a klasszikus fizikai gombok a feleslegesen erőltetett érintőfelületek helyett.

Akadnak ugyan karcolódós kemény műanyagok, de ezeket mélyebbre rejtették, és még az olcsóbb plasztikok (például a kesztyűtartó fedele) is azt az érzetet keltik, hogy “van bennük anyag”.

A műszerfal sok elemében osztozik az új Tiguannal, ám kapott egy kis vizuális fűszerezést, az R-Line, több helyen visszatér az R-betű, és a varrás, a bőrkormány borítása is igényes.

Az infotainment felület a márkától már megszokott 12,9 colos érintőképernyőre épül, alatta pedig megvilágított érintésérzékeny csúszkákat találunk a hőmérséklet és a hangerő szabályozására. Logikájában talán nem ér fel a Renault Symbioz Google-alapú rendszeréhez, de a funkciók nagyrészt ott vannak, ahol keressük őket, a nagy, színes ikonoknak köszönhetően pedig a menüpontokat még menet közben is könnyű eltalálni.

A képernyő alsó és felső sávjában gyorsgombokat is konfigurálhatunk, így egyetlen kattintással némíthatjuk a kötelező biztonsági csipogásokat, vagy léphetünk vissza az okostelefon-tükrözésre.

Fájó pont, hogy a fizikai klímagombokat továbbra is mellőzték. A középkonzolon csak egyetlen forgókapcsoló árválkodik (a hangerő vagy a menetmódok állításához), a sebességváltót már a kormány mögött kell keresni, mivel nincs kéziváltós opció, így nem kell neki helyet hagyni.

A T-Roc próbál fiatalos lenni, és azért nem futja olyan gegekre, mint egy Renault 4 esetén, mégis akadnak benne finom részletek. A vezeték nélküli töltőpadon lévő hűtőbordák például annyira emlékeztetnek egy úszómedence sávjaira, hogy a tervezők egy apró létrát és három pici úszófigurát is rajzoltak a gumírozott felületre. Itt természetesen két USB-C töltőcsatlakozót is találunk, a praktikum is hozza a szokásos Volkswagen józan elrendezést, jól használató ajtózsebekkel, méretes pohártartókkal, igaz a mostanában divatos, alul áttört középkonzol alsó polcát kihagyták a sorból.

A hátsó ajtók meglepően szélesre nyílnak. A második sorban két 180 centi feletti felnőtt is kényelmesen elfér, még akkor is, ha elöl is hasonlóan magasak utaznak.

Három felnőtt számára már szűkös a kabin, ráadásul a középső ülőlap meglehetősen kemény és keskeny, így a hátsó traktust inkább csak két fővel érdemes kalkulálni. Két emberrel viszont nincs ok a panaszra: az ülések hátul meglepően jól tartanak, mind a háttámla, mind az ülőlap, ritka hogy ennyire kellemes a kidolgozás a második sorban.

A szélső üléseken könnyen hozzáférhetők az ISOFIX-pontok, a lehajtható középső kartámasz pedig két pohártartót is rejt. A hátul ülők kis ajtózsebeket, USB-C töltőaljzatokat, saját légbeömlőket és az első ülések háttámláján kialakított térképzsebeket is kapnak, opciós a három zónás klíma, amivel hátul külön állítható a levegő hőmérséklete.

A 475 literes raktér komoly előrelépést jelent azoknak, akik egy Golfból vagy hasonló ferdehátúból ülnek át, és a T-Roc nincs vészesen lemaradva a Nissan Qashqai 505 literes értékétől sem. Lényegesen tágasabb a stílusos Toyota C-HR-nél (388 liter), de alulmarad a Peugeot 3008 tekintélyes, 591 literes csomagterével szemben. A lejtős tetővonal és hátsó szélvédő miatt a nagy, “kocka” alakú tárgyak fuvarozása nem annyira praktikus, mint a szögletesebb kialakítású riválisoknál.

A hátsó ülések 40:20:40 arányban síkba dönthetők, így 1350 liternyi teret nyerhetünk, vannak rögzítőkampók, 12 voltos ajzat, és a duplafenekű kialakítással síkba hozták a rakteret is az ajtónyílással. Ha kritizálni kell, akkor a lejtősre rajzolt hátsó szélvédő említhető, emiatt a tér nem annyira dobozszerűen praktikus, mint egy szögletesebb riválisban.