Igencsak megtépázták az ID.-modellek a Volkswagenről kialakult képet, ami a belteret illeti. Különösen a minőségérzet szenvedett csorbát, melyet tetéztek a mindenhova is szórt haptikus felületekkel. Jelentjük, a gyártó nem blöffölt, amikor azt mondták, tanultak a hibákból: az új Tayron után a T-Roc is rendes gombokat kapott a kormányra. Középen, a kijelző alatt maradt ugyan pár érintésérzékeny rész, de ezek legalább jól működnek, a hangerőszabályzó csúszka pedig kiváltható a középkonzol többfunkciós tekerőgombjával.

28 fotó

Minőségi fronton is dicsérhető a T-Roc beltere, még úgyis, hogy a textíliák 85 százaléka újrahasznosított anyagból, főleg PET-palackból készült. Szép a szövethuzat a műszerfalon, puha a borítás az ajtókon, a bőrözött kormány kellemes tapintású. Konfigurációtól függően a beltér lehet világosabb is, de a sötét enteriőr is feldobható hangulatvilágítással, mely 30 különféle színben pompázhat.

Érdekes kialakítású a T-Roc belső kilincse, melyről egyelőre még nem lehet megmondani, hogy mennyire nyeri majd el az emberek tetszését. A fura irányban mozgó kialakítás biztosan megszokható, de alig pár együtt töltött óra nem volt elég a reflexszerű ajtónyitáshoz.

A nemzetközi bemutatón az általunk is próbált R-Line kivitelű autók voltak többségben, melyekbe sportosabb első ülések kerültek. Ezek nélkülözik a masszázsfunkciót, és a deréktámaszt leszámítva csak manuálisan állíthatóak, de fűthetőek, kellően komfortosak és jó az oldaltartásuk is. Aki dögönyöztetni szeretné magát, annak inkább az elegánsabban összeállított Style felszereltségi szint javasolt, ott van masszázs is. Kényelmi szempontból a szűk keresztmetszetet a széles középkonzol jelenti, aki szereti kicsit kidönteni a jobb lábát középre, az itt nem fogja.

Újdonság, hogy akár három kijelzővel is farkasszemet nézhet a sofőr a T-Roc volánja mögött. Extraként megjelent a head-up display, mely nem plexire, hanem a szélvédőre vetít. Aki ilyet nem kér, annak is marad két pixelhalmaza a 10 colos átmérőjű digitális műszeregységgel, valamint a kiviteltől függően 10,3 vagy 12,9 colos központi érintőképernyővel.

A T-Roc új szoftverrendszere könnyen kezelhető és hamar kiismerhető, barangoljunk akár a műszeregység oldalai között, akár az érintőképernyőn. Örömhír, hogy akár egyetlen érintéssel kinyomhatóak a legzavaróbb hangjelzések, például a sebességtúllépésre figyelmeztető. Minden bizonnyal egy másik modelljükben már alkalmazott csomagot emelhettek át, azonban a finomhangolásában akadtak még bakik. A gyári navigáció például folyamatosan az elektromos töltőket ajánlgatta a térképen, ami igencsak indokolatlan egy benzines autónál.

Persze nem kell ezzel a térképpel feltétlenül együtt élni, vezeték nélkül mehet mobilokról az Android Auto vagy az Apple CarPlay, miközben egy medencében töltődik a készülék. A medence egyébként nem vicc, a hűtött vezeték nélküli töltőfelületben úszók láthatóak. Aki csak kábellel tud telefont tölteni, az is talál 2-2 USB-aljzatot az első és a második sorban.

Teret nyertek a jövőbeli tulajdonosok az új T-Roc-kal. Egyrészt a hátul ülők lábtere nőtt 3 centivel: itt biztosan előbb kell majd a fejtér miatt kompromisszumokat kötni, bár egy 178 cm magas utas feje felett még bő négyujjnyi a rés, szóval nem vészes a helyzet. Másrészt a csomagtér is nőtt 30 literrel, így a raktér immár 475 literes, mely 1350 literre bővíthető az ülések ledöntésével.

A beltér praktikus tárolási megoldásokat is tartogat. Túl a minden ajtóban lévő zsebeken és az átlagos méretű kesztyűtartón, a legokosabb megoldást a könyöklő rejtette. Alatta egy műanyagelemekkel variálható pohártartó-tároló rejlik, de maga a felhajtható könyöklő is alkalmas arra, hogy vékony apróságokat, pl. aprópénzt vagy különféle belépőkártyákat csúsztassunk belső részébe.