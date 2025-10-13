Az utastérbe ülve azonnal egyértelművé válik a munkamegosztás a Stellantis-csoporton belül: a futurisztikus dizájn és a rafinált formai játékok más márkák privilégiumai. És ez így van rendjén.

Akik a németes, funkciális egyszerűséget preferálják, a Fronterában otthon fogják érezni magukat. A barátságos, könnyen átlátható belső teret a praktikum uralja. A GS, vagyis a magasabb felszereltségű modellekben a vezető előtti műszerfalat a Pure Panel névre keresztelt, két 10 colos kijelzőből álló egység dominálja, a márkától megszokott fekvő elrendezésben.

A rendszer szoftvere puritán, szögletes grafikai elemekkel operál, a feliratok jól olvashatók, az ikonok pedig nagyméretűek és kontrasztosak. Nincs túlbonyolított, szerteágazó menürendszer, mint egy Peugeot esetében; itt minden egyértelmű, és könnyen tanulható.

A digitális felület elsősorban a zenehallgatást, a navigációt és néhány diagnosztikai funkciót foglal magában, a klasszikus autózás élményét keresők nagy örömére. Külön dicséretet érdemel a hagyományos, fizikai gombokkal ellátott klímakonzol, amely gyors és biztonságos kezelést tesz lehetővé, habár a szellőzés csak egyzónás, és ha fizetnénk se kaphatunk jobbat.

Az Opel-identitást erősíti a remek fogású, díszvarrással ellátott kormánykerék, rajta az új logóval. A tesztelt modell a gazdagabb felszereltséget képviselte, de a Frontera létezik még ennél is minimalistább kivitelben: központi kijelző nélkül!

Annál a képernyő helyén egy masszív, beépített telefontartót találunk. Az okostelefon csatlakoztatása és egy alkalmazás letöltése után a saját készülékünkről menedzselhetjük a zenelejátszást, a hívásokat és az autó egyéb funkcióit. Ennek a koncepciónak egyetlen szépséghibája a gyorsan merülő telefon, így egy hosszabb úton – például egy családi kirándulás során – a navigáció használata mellett birkózni kell a töltőkábellel is.

A praktikus ötletek sora azonban itt nem ér véget. Az utastérben összesen 23 liternyi tárolórekesz áll rendelkezésre, ami az örök mütyürhaddal közlekedő gyerekek mellett igazi áldás. A leglátványosabb részlet mégis a középkonzolt átívelő, széles gumipánt, ami alá elvileg sok cuccot oda lehet pattintani, a valóságban azonban elég korlátozott a használhatósága.

aZ Opel éveken át kényeztetett minket a kiváló, gerincbarát AGR-minősítésű üléseivel. A Frontera most megtöri ezt a hagyományt; ehhez a modellhez ez az extra nem rendelhető, Helyette azonban kitalálták a szériában adott, IntelliSeat fantázianevű ülőlapot. Kialakítása radikális: az ülep alatti részt ugyanis két részre osztották, középen egy “árokkal”, amely hosszú távon a farokcsont terhelését hivatott csökkenteni.

Ez a középen található vájat személy szerint nem zavart, és nem is hozott váratlan élményt, de volt olyan utas, akinek egyből furcsán hatott a különleges kialakítás.

A kényelem másik fokmérője, a térkínálat terén a Frontera jelesre vizsgázik. A magas építésmódnak köszönhetően a térérzet pazar, a hátsó lábtér óriási, és a fejtérre sem lehet panasz. A hibrid változatokhoz hétüléses kivitel is elérhető, ami klasszikus 5+2 személyes elrendezést jelent, ahol a harmadik sor inkább gyermekek számára alkalmas. Fontos kompromisszum, hogy a hétszemélyes modellben a második sor lábtere némileg szűkebb, és az üléssor nem sínen tologatható, így a láb- és csomagtér aránya nem variálható.

A tesztelt ötszemélyes változat egy átlagos család számára tökéletes megoldás, a csomagtér pedig alaphelyzetben is impozáns, 460 literes. A hátsó üléstámlák ledöntésével pedig 1600 literes, középkategóriás kombikat megszégyenítő rakteret kapunk.

Az anyagminőség az árszintet tükrözi: prémium hangulat helyett egyszerű, de könnyen tisztítható, kemény műanyag felületek dominálnak. A GS felszereltségi szint segít némi hangulatot csempészni a komor feketék mellé, a jó fogású kormány varrása tetszetős, és az üléseket is feldobják a világos betétek. Az ajtók viszont igazán gyászos hangulatúak, még a kilincs is olcsó fekete műanyag, és a könyökünk alá sem jutott egy falatnyi puha borítás.

A második sor is puritán, nincs külön szellőzőrostély, kartámla pohártartóval, csak pár zsebet kapunk az első ülések háttámláján kialakítva, valamint két USB-C töltőcsatlakozót. Igaz, ezen az árszinten ilyen tágas második sor is luxusnak számít.