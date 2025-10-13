Az Opel legújabb szabadidő-autója, a Frontera, egy rendkívül telített piaci szegmensbe érkezik, méghozzá egy olyan recepttel, ami kulcs lehet a sikerhez: városi forgalomhoz ideális dimenziókkal, opcionális hétüléses kialakítással, teljesen elektromos, valamint takarékos hibrid hajtáslánccal felvértezve. Az elektromos kivitelt már próbáltuk, most pedig a hibrid mutathatja meg, miért éljük ennek a vegyes hajtásmódnak az aranykorát.
A Rüsselsheimből indult márka is csatlakozott azon gyártók táborához, akik a múltból merítenek ihletet egy-egy modellnév újraélesztésével. A Ford a Capri és a Puma nevekkel tette ugyanezt, most pedig az Opel porolta le a kilencvenes évek ikonikus terepjárójának nevét. Az új Frontera azonban, akárcsak a modern kori Capri, csupán a jól csengő elnevezésben osztozik ősével.
A folytonosság itt megszakad, a klasszikus terepjárók világát elhagyva a 2025-ös Frontera egy ízig-vérig modern, a B szegmens méretesebb képviselői közé pozicionált crossover. Az autón kívül-belül ordít, hogy a fókusz egyértelműen a mindennapi használhatóságon, a praktikumon és a kedvező árazáson van, de azért némi opeles stílus is belefért a keretbe. Alapjait egy új (Smart Car Platform) padlólemez adja, amivel a Fiat Pandával, a Frontera-variánsokkal osztozik.
De mire képes hétköznapi nyúzás során a 48 voltos hibrid rendszerrel ellátott, 1,2 literes, háromhengeres benzinmotoros változat? Kell nekünk a hétköznapokban 145 lóerő?
Külső
A Frontera 4385 mm-es hosszával pontosan a 4,1 méteres Mokka és a 4,65 méteres Grandland közé illeszkedik az Opel portfóliójában. Szélessége tükrök nélkül 1849 mm, magassága pedig (tetősínnel vagy anélkül) 1635/1655 mm. A szegmensben tiszteletet parancsoló, 2670 mm-es tengelytávja már a műszaki adatlapon is tágas utasteret sejtet, míg 11,5 méteres fordulóköre a városi manőverezést könnyíti meg.
A formaterv következetesen robusztus és funkcionális, mondhatni nem akartak vadulni az Opelnél, arra vannak más márkák a Stellantis kínálatában. Klasszikus, dobozszerű sziluettje az agyoncsépelt, de találó “bakancsformaként” jellemezhető: meredek oldalfalak, szinte egyenesre vágott csomagtérfedél, így lehet kihasználni a teret, mióta létezik autózás. A szögletes vonalak lehetnének unalmasak, de az Opelnek pont jól állnak, határozottabb, és talán egységesebb, mint a legközelebbi rokon, a Citroën C3 Aircross.
A tervezők persze sokat dolgoztak azon, hogy az anyavállalattól kapott csomagot az Opel arculatához igazítsák. Ennek leglátványosabb eleme a márkára jellemző Vizor fekete maszk, amelynek két szélén az Intelli-LED fényszórók, közepén pedig az új, letisztult Opel-embléma kapott helyet – a tesztautón ez jól látszik ezüst színben, de aki lopakodót akar, az kérhet fekete márkajelet is, amivel alig felismerhető az Opel villámja.
Az autó katonás, határozott vonalvezetése azt sugallja, hogy a Frontera egy praktikus és tartós eszköz a családi logisztikához, nem pedig egy törékeny divatcikk. Egyszerű, sallangmentes megoldásai szembemennek a trendekkel: a kilincsek hagyományosak, a tetővonal nem áldozza fel a fejteret a dizájn oltárán, és a karosszériát sem díszítik cizellált betétek. A far kialakítása a kétrészes lámpatestekkel mégis modern hatást kelt, a teljes szélességben olvasható Frontera felirat pedig követi a trendet, rengeteg modellre írják fel így napjainkban a típusnevet a gyártók.
A Frontera erénye, hogy olcsón tud menő lenni, fehér tetővel ebben a zöld árnyalatban a fehérre fújt lemezfelnik is vagány hatást keltenek, a ballonos gumikkal tényleg a terepjárók aranykorát idézik meg.
Belső
Az utastérbe ülve azonnal egyértelművé válik a munkamegosztás a Stellantis-csoporton belül: a futurisztikus dizájn és a rafinált formai játékok más márkák privilégiumai. És ez így van rendjén.
Akik a németes, funkciális egyszerűséget preferálják, a Fronterában otthon fogják érezni magukat. A barátságos, könnyen átlátható belső teret a praktikum uralja. A GS, vagyis a magasabb felszereltségű modellekben a vezető előtti műszerfalat a Pure Panel névre keresztelt, két 10 colos kijelzőből álló egység dominálja, a márkától megszokott fekvő elrendezésben.
A rendszer szoftvere puritán, szögletes grafikai elemekkel operál, a feliratok jól olvashatók, az ikonok pedig nagyméretűek és kontrasztosak. Nincs túlbonyolított, szerteágazó menürendszer, mint egy Peugeot esetében; itt minden egyértelmű, és könnyen tanulható.
A digitális felület elsősorban a zenehallgatást, a navigációt és néhány diagnosztikai funkciót foglal magában, a klasszikus autózás élményét keresők nagy örömére. Külön dicséretet érdemel a hagyományos, fizikai gombokkal ellátott klímakonzol, amely gyors és biztonságos kezelést tesz lehetővé, habár a szellőzés csak egyzónás, és ha fizetnénk se kaphatunk jobbat.
Az Opel-identitást erősíti a remek fogású, díszvarrással ellátott kormánykerék, rajta az új logóval. A tesztelt modell a gazdagabb felszereltséget képviselte, de a Frontera létezik még ennél is minimalistább kivitelben: központi kijelző nélkül!
Annál a képernyő helyén egy masszív, beépített telefontartót találunk. Az okostelefon csatlakoztatása és egy alkalmazás letöltése után a saját készülékünkről menedzselhetjük a zenelejátszást, a hívásokat és az autó egyéb funkcióit. Ennek a koncepciónak egyetlen szépséghibája a gyorsan merülő telefon, így egy hosszabb úton – például egy családi kirándulás során – a navigáció használata mellett birkózni kell a töltőkábellel is.
A praktikus ötletek sora azonban itt nem ér véget. Az utastérben összesen 23 liternyi tárolórekesz áll rendelkezésre, ami az örök mütyürhaddal közlekedő gyerekek mellett igazi áldás. A leglátványosabb részlet mégis a középkonzolt átívelő, széles gumipánt, ami alá elvileg sok cuccot oda lehet pattintani, a valóságban azonban elég korlátozott a használhatósága.
aZ Opel éveken át kényeztetett minket a kiváló, gerincbarát AGR-minősítésű üléseivel. A Frontera most megtöri ezt a hagyományt; ehhez a modellhez ez az extra nem rendelhető, Helyette azonban kitalálták a szériában adott, IntelliSeat fantázianevű ülőlapot. Kialakítása radikális: az ülep alatti részt ugyanis két részre osztották, középen egy “árokkal”, amely hosszú távon a farokcsont terhelését hivatott csökkenteni.
Ez a középen található vájat személy szerint nem zavart, és nem is hozott váratlan élményt, de volt olyan utas, akinek egyből furcsán hatott a különleges kialakítás.
A kényelem másik fokmérője, a térkínálat terén a Frontera jelesre vizsgázik. A magas építésmódnak köszönhetően a térérzet pazar, a hátsó lábtér óriási, és a fejtérre sem lehet panasz. A hibrid változatokhoz hétüléses kivitel is elérhető, ami klasszikus 5+2 személyes elrendezést jelent, ahol a harmadik sor inkább gyermekek számára alkalmas. Fontos kompromisszum, hogy a hétszemélyes modellben a második sor lábtere némileg szűkebb, és az üléssor nem sínen tologatható, így a láb- és csomagtér aránya nem variálható.
A tesztelt ötszemélyes változat egy átlagos család számára tökéletes megoldás, a csomagtér pedig alaphelyzetben is impozáns, 460 literes. A hátsó üléstámlák ledöntésével pedig 1600 literes, középkategóriás kombikat megszégyenítő rakteret kapunk.
Az anyagminőség az árszintet tükrözi: prémium hangulat helyett egyszerű, de könnyen tisztítható, kemény műanyag felületek dominálnak. A GS felszereltségi szint segít némi hangulatot csempészni a komor feketék mellé, a jó fogású kormány varrása tetszetős, és az üléseket is feldobják a világos betétek. Az ajtók viszont igazán gyászos hangulatúak, még a kilincs is olcsó fekete műanyag, és a könyökünk alá sem jutott egy falatnyi puha borítás.
A második sor is puritán, nincs külön szellőzőrostély, kartámla pohártartóval, csak pár zsebet kapunk az első ülések háttámláján kialakítva, valamint két USB-C töltőcsatlakozót. Igaz, ezen az árszinten ilyen tágas második sor is luxusnak számít.
Technika
A hajtásláncot egy 1,2 literes, háromhengeres, turbófeltöltős benzinmotor és egy 6-fokozatú, duplakuplungos sebességváltóba (e-DCT) integrált, 21 kW (28 LE) teljesítményű villanymotor alkotja.
Ez a hajtáslánc a Stellantis-csoport motorkínálatának gerincét adja, a Corsától a Grandlandig számos modellben megtalálható. Népszerűsége nem véletlen: teljesítmény és gazdaságosság terén igazi univerzális megoldás.
Bár 48 voltos rendszerről beszélünk, ez már egy fejlettebb hibrid, amely nem csupán rásegít a hajtásra. A villanymotor képes önállóan is mozgatni az autót, átvéve a főszerepet a belső égésű motortól, különösen városi környezetben, akár 1-2 kilométeres távon is. Országúton, gázelvételkor szintén gyakran lekapcsol a háromhengeres turbómotor.
A Fronterában ez a motor 100 és 136 lóerős változatban érhető el (205-230 Nm csúcsnyomatékkal), a rendszerteljesítmény pedig 110 és 145 lóerő. A WLTP-ciklus szerinti fogyasztásuk 5,5/5,2/5,3 liter, ahol érdekes módon az erősebbik verzióhoz tartozik a kedvezőbb adat.
A Fronterából tisztán elektromos változat is készül, amely a benzineshez hasonlóan egy józan, takarékos konstrukció. A 113 lóerős villanymotor 400 voltos feszültségű LFP-teleppel táplálva a százas sprintet kimért, 12,1 másodperc alatt teljesíti, a végsebességet pedig 143 km/h-ban limitálták.
Ezek az adatok egyértelműen jelzik, hogy a modellt elsősorban városi és elővárosi közlekedésre tervezték. A padlólemez kétféle, 44 és 54 kWh-s akkumulátorcsomag befogadására is alkalmas, de a hazai árlistán egyelőre csak a kisebbik, 44 kWh-s szerepel.
Ez a gyári adatok szerint 305 kilométeres hatótávot biztosít, ami a napi ingázásra, bevásárlásra és a gyerekek szállítására bőségesen elegendő lehet, akár heti egyetlen töltéssel is. Az alapmodell 7,4 kW-os AC-töltést tud, de a 11 kW-os fedélzeti töltőért kért 100 ezer forintos felár szinte kötelező vétel mindenkinek, aki otthon háromfázisú hálózatról vagy gyakran közterületi oszlopról töltene. Egyenáramú gyorstöltőn (DC) a Frontera tisztességesen teljesít: a 100 kW-os maximális töltési teljesítmény a kategóriában abszolút versenyképes, lehetővé téve a gyors energiapótlást hosszabb utakon is.
Vezetés
Az Opel Frontera indítása klasszikus módon, kulccsal történik. Nincs startgomb, ami elsőre furcsa lehet, hiszen a kulcs elfordítására nem a motor kel életre, csupán a hibrid rendszer aktiválódik. A váltókar helyén lévő apró kapcsolót D-be húzva és a gázpedálra lépve azonban garantáltan megérkezik a háromhengeres motor jellegzetes hangja.
Az már az első métereken nyilvánvaló, hogy egy semleges hangolású, családi crossover volt a cél, komfortos, egyszerű futóművel. Elöl MacPherson, hátul csatolt hosszlengőkaros a rendszer – bevált, egyszerű szerkezet, amely olcsón fenntartható. Az úthibákat ügyesen kisimítja a Frontera: még a rövid keresztbordákat és kátyúkat is meglepően puhán veszi, de nagyobb tempónál azért hajlamos a pattogásra.
A tisztességes rugóutaknak köszönhetően a fekvőrendőrökön és kátyúkon jól áthalad, és a komfortos rugózás mellett egész feszesen tartja a magas karosszériát az úton. Persze nem egy sportautó, de a stabilitása autópályán is megfelelő. Ilyenkor sem száll el a hibrid rendszer fogyasztása, a motorhang pedig egyenletes tempónál a háttérbe húzódik, inkább a szélzaj vehető észre de ez sem jelentős.
Országúton már több érdekes zajt figyelhetünk meg, főleg lassabb tempónál, lehúzott ablaknál. Van némi elektromos zümmögés, a háromhengeres motor pedig jellegzetes rekedtes tónussal kel életre, és gázadásra érces hanggal és turbófütyüléssel reagál. Nem kellemetlen, inkább egyedi mechanikai zaj, ami idővel felismerhető karaktert is adhat az autónak.
A Frontera a keskeny karosszériának és a dobozszerű formának köszönhetően a városi dzsungelben érzi magát igazán otthon. A magas üléspozícióból és a nagy ablakfelületeken keresztül kiváló a kilátás, a holtterek minimálisak. A parkolást tolatókamera segíti, bár a képminőség és a funkcionalitás (például több nézet hiánya) hagy némi kívánnivalót maga után.
A papíron közel 9 másodperces százas sprint jónak számít, a valóságban érzett lomhaságért valószínűleg a hatfokozatú váltó lassabb reakcióideje a felelős. Amikor nincs szükség visszaváltásra, a Frontera rugalmasan és határozottan gyorsít. Csak akkor érezhetjük tétovának, ha hirtelen kell az erő, és lépésben haladunk, ilyenkor jó lenne egy gyorsabb sebességváltó.
Azért is, mert nem gondolkodhatunk előre, nincs manuális opció, a sebességválasztásba csak a gázpedállal játszva szólhatunk bele, a kormány mögött, és a középkonzolon sincs fokozatválasztási lehetőség, és vezetési módokat sem kínál a rendszer. A haladás dinamikája így a digitális rendszereken múlik.
ínűleg teherrel megpakolva simulna ki igazán. A jelenség magyarázata az autó alá pillantva keresendő: a hátsó futómű egy egyszerű, Panhard-rúddal kitámasztott merev tengelyes konstrukció.
A kanyargós országutakon is meglepően kiegyensúlyozottan viselkedik, oldaldőlése a magas építésmódhoz képest csekély. Ha túl nagy tempóval érkezünk egy kanyarba, biztonságos és kiszámítható alulkormányzottsággal reagál. A kormányzása pihekönnyű, de talán egy hajszállal többet árul el az útról, mint a C3-as testvérei, bár ez lehet csak maga a kormánykerék igen eltérő méretezéséből fakad.
Deréktámasz hiányában is kényelmesek az első ülések, a kormány- és ülésfűtés pedig télen bizonyára jól fog jönni. Kár, hogy a Fronterához opcióként sem rendelhető adaptív tempomat; csupán egy hagyományos, sebességtartó rendszer került bele, ami nem tartja a követési távolságot. Érdekes módon a Corsában ez az extra elérhető. A futómű hangolásából sejthető, hogy a fejlesztés során a plusz akkumulátorokkal nehezebb, 1514 kilogrammos elektromos változat (a hibrid 1344 kg) viselkedése volt az irányadó. Ez egy apró, de beszédes jel, ami mutatja, hogy a fókusz már az elektromos hajtáson van.
Amit vállal a Frontera, azt remekül teljesíti: városban fürgén, egyszerűen manőverezhető, rossz utakon komfortos, autópályán stabil, és ez a karosszéria illik igazán a 145 lóerős hajtáslánchoz, ezzel pont kellő erőben van, és a fogyasztást könnyedén az 5,3-5,5 l/100 kilométeres szinten tarthatjuk.
Költségek
A Frontera hibrid hajtással 8 790 000 forintos listaártól indul a 110 lóerős változattal. Az erősebb, 145 lóerős kivitelért 9 220 000 forintot kell fizetni. Mindkét motor elérhető a gazdagabb GS felszereltségi szinten is, 9 590 000, illetve 9 990 000 forintos áron (a jelenlegi 200 ezer forintos kedvezménnyel számolva).
Az elektromos fronton a képlet egyszerűbb: a Frontera Electric jelenleg a 113 lóerős motorral és a 44 kWh-s akkumulátorral kapható. Az Edition modell 10 590 000, a jobban felszerelt GS pedig 11 390 000 forintba kerül. A felár nélküli fényezés a Kanyon-narancs, a fehér szín 100 ezer, a metálfények pedig 180 ezer forintba kerülnek. A harmadik üléssor 330 ezer forintos felárért, kizárólag a hibrid modellekhez rendelhető.
|Citroen C3 Aircross hibrid és hasonló hajtásláncú vetélytársai – listaár, forint
|Suzuki S-Cross Hybrid (129 LE)
|9 900 000
|Toyota C-HR 1.8 Hybrid e‑CVT (140 LE)
|12 340 000
|Opel Frontera Edition Hybrid (145 LE)
|8 790 000
|MG ZS Hybrid+ (197 LE)
|10 399 000
|Dacia Duster Hybrid (141 LE)
|9 999 000
|Citroen C3 Aircross Hibrid Plus (145 LE)
|8 290 000
A modell egy sűrű mezőnybe érkezik, ahol olyan nevekkel kell megküzdenie, mint a Suzuki S-Cross, a Dacia Duster, vagy a testvérmodell Citroën C3 Aircross. Az árazásuk is hasonló: a Duster erősebb, négyhengeres hibrid hajtással (140 LE) 9,89 millió forintba kerül, míg a Citroën ugyanezzel a 145 lóerős hajtáslánccal 8,99 millió forinttól elérhető. Ezekből azonban nincs hétüléses kivitel, így aki ebben az ársávban keres 5+2 üléses autót, annak a Frontera lehet az egyik legvonzóbb ajánlat
Összegzés
A Frontera tökéletesen kitölti a rést a Mokka és a Grandland között: tágasabb és praktikusabb, mint az elődje a Crossland volt, ugyanakkor kompakt mérete miatt megőrzi a városi használhatóságot. Az új Opel Frontera nem akar többnek látszani annál, ami: egy praktikus, tágas és megfizethető családi autó. A vonzó árcédula mögött felsejlik néhány kompromisszum, a klasszikus kulcsos indítástól a lelombozó fekete műanyagokon át a gyengébb minőségű tolatókameráig.
Ugyanakkor a motorja utolsó csavarig ugyanaz, ami a nagyobb Grandlandban is dolgozik, tehát innen nézve egy magasabb polcos gép technikáját kapjuk, ami ebben az összeállításban már bőven hozza azt a fogyasztási szintet, dinamikai karaktert, amit egy modern valódi hibridtől elvárunk 2025-ben.