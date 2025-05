Kezdjük inkább hátulról az utastér megismerését, hiszen a Citroën C3 Aircross erősségei itt sorakoznak. A hátsó ajtó kilencven fokba kinyílik, amely nagy segítség, ha egy gyerekülést kell betenni hátra. Ráadásul a hátsó ajtók és a mögöttes nyílások is igen nagyok.

Nem véletlen, hiszen a C3 Aircross nemcsak öt, de hétszemélyes kivitelben (+390.000 Ft) is elérhető és oda is be kell tudni szállni. Persze igazából 5+2 személyes, a harmadik sor gyermekek számára megfelelő. Ilyenkor a csomagtartó is minimálisra csökken, 40 liternyi marad.

Hétszemélyes változatban, lehajtott hátsó ülésekkel 330 literes csomagtartót kínál a modell. Az ötszemélyes kivitelben a második sor ülései 65 milliméterrel hátrébb kerülnek. Így pedig különösen tágas a C3 Aircross, a második üléssorban a kategória legnagyobb helykínálatával büszkélkedhet. De nemcsak a térdek előtt van nagy hely, a fejtér is rendben van.

Ebben a változatban a csomagtartó alap esetben 460 literes, a 3:2 arányban osztott üléstámlákat lehajtva pedig 1600 liternyi hely marad hazavinni a cuccokat a bútoráruházból, vagy a bringákat elfuvarozni. A csomagtartó padlója két szintben rögzíthető.

Szellőzők nem, de USB töltőpontok jutnak a harmadik sor utasainak is és pohártartót is kapnak. Az első és második sorban két-két USB-C csatlakozót találni, a középkonzolon 15 W-os vezeték nélküli mobiltelefon-töltőt is kialakítottak.

Modern, lendületes az utastér kialakítása. Nyilvánvalóan főként olcsóbb műanyagokból épül az utastér, de a formák és a kárpitok annyira elviszik a fókuszt erről, hogy nem tűnik fel (egyelőre közepes és magas felszereltségű modelleket láttunk) a spórolás, klasszul néz ki a belső.

Érdekesek az ajtónkon lévő kis üzenetek (be cool, have fun, be happy, feel good), de látványosak az ülések huplijai és izgalmas az apró kormány is, amelynek fogása is jó. Már a közepes felszereltségtől járnak Citroën Advanced Comfort® ülések, amelyek a 10-15 mm-rel vastagabb felületi szivacsrétegnek köszönhetően még puhábbak, miközben oldaltartást is nyújtanak.

Árnyékolt head up display-nek hívja a Citroën a szélvédő alatt futó TFT kijelzőt, amely a vezető számára nyújt információkat. Jó név, de azért nem olyan, mint az út fölé vetített képek, de valóban távolabbinak tűnnek a számok, mint egy sima műszerfal esetén. Alapesetben csupán telefontartó jár az autóhoz, a jobban felszerelt változatokban jelenik meg középen a fedélzeti rendszerhez tartozó 10,25 colos érintőképernyő. Előbbi esetében alkalmazásokon keresztül érhető el a rádió vagy a navigáció és a kormányról vagy hangvezérléssel is működtetheti a funkciót.

A képernyővel működő rendszer a mobiltelefonok widgetes felépítését követi, vezeték nélkül kezeli az Apple CarPlay és Android Auto telefontükröző funkciókat. Érdekes, de nem túl hasznos az utas előtti kis polc, amely mellé egy USB csatlakozó is tartozik. Egyébként rekeszekből jutott az ajtók mellett a két ülés közé is többféle.