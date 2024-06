Röviden – Opel Frontera 2024 Mi ez? Az Opel 2024-ben bemutatott középkategóriás crossovere, a Crosslandnál nagyobb, a leköszönő, Grandlanél kisebb és akár hétüléses. Budapesten mutatkozott be a sajtónak. Mi hajtja? Tisztán elektromos kivitel lesz elérhető belőle 113 lóerővel vagy 1,2-es benzinmotoros mild hibrid 136 lóerővel. Mennyibe kerül? Egyelőre nincs még hazai ára. Kinek jó? Kis családi crossovert keresőknek mindenképp érdemes szem előtt tartani.

Egyáltalán nem számítottunk arra, hogy a Frontera nevet valaha viszont látjuk új modellen, pedig most pont ez történik. Az Opel feltámasztotta a 90-es években jól csengő nevet, de ahelyett, hogy méltó utódot kapott volna a terepjáró, az új modell csak névrokon lehet. Az új, 2024-es Frontera egy nyújtott, kombi jellegű crossover, aminek a világpremierjét alig egy hónapja tartották, most mégis személyesen, élőben, gyönyörű fővárosunk legszebb pontján láthattuk az új modellt.

Két különleges Opel vette be a Budai Várat 1 /25 Budapesten mutatkozott be az új Opel Frontera Budapesten mutatkozott be az új Opel Frontera Fotó megosztása: 2 /25 4380 mm-es hosszával nem egy túl nagy autó 4380 mm-es hosszával nem egy túl nagy autó Fotó megosztása: 3 /25 Oldalról könnyű látni benne az új C3 Aircrosst is Oldalról könnyű látni benne az új C3 Aircrosst is Fotó megosztása: 5 /25 Osztott fényszórókat még nem láttunk Opelen Osztott fényszórókat még nem láttunk Opelen Fotó megosztása: 6 /25 A Grandland első élő premierje volt a budapesti A Grandland első élő premierje volt a budapesti Fotó megosztása: 7 /25 Együtt már nem lesz látható élőben a két autó Együtt már nem lesz látható élőben a két autó Fotó megosztása: 9 /25 A Grandland jóval nagyobb, mint elődje, a Frontera sokkal komolyabb, mint a Crossland A Grandland jóval nagyobb, mint elődje, a Frontera sokkal komolyabb, mint a Crossland Fotó megosztása: 10 /25 Összesen több mint 50 000 LED világít az első fényszórókban Összesen több mint 50 000 LED világít az első fényszórókban Fotó megosztása: 11 /25 Elektromos, PHEV és benzines is lesz belőle Elektromos, PHEV és benzines is lesz belőle Fotó megosztása: 13 /25 Az új dizájn remekül mutat élőben Az új dizájn remekül mutat élőben Fotó megosztása: 14 /25 Jó minőségű anyagok, kidolgozott részletek, érdekes kormány Jó minőségű anyagok, kidolgozott részletek, érdekes kormány Fotó megosztása: 15 /25 Összkerék-hajtású csak az elektromosból lehet Összkerék-hajtású csak az elektromosból lehet Fotó megosztása: 17 /25 Hátul nem lesz Opel embléma, de a felirat világít Hátul nem lesz Opel embléma, de a felirat világít Fotó megosztása: 18 /25 Minden Frontera elsőkerékhajtású Minden Frontera elsőkerékhajtású Fotó megosztása: 19 /25 A Vizor fekete emblémával még mindig A Vizor fekete emblémával még mindig Fotó megosztása: 21 /25 Határozott kiállásu crossover-kombi Határozott kiállásu crossover-kombi Fotó megosztása: 22 /25 Kényelmetlen, nagyon egyszerű a hátsó ülése Kényelmetlen, nagyon egyszerű a hátsó ülése Fotó megosztása: 23 /25 450 literes a csomagtartója, de hétüléses is lehet 450 literes a csomagtartója, de hétüléses is lehet Fotó megosztása: 25 /25 Elöl egész jó a minőség, ismerős az ergonómia, magas lesz a felszereltség Elöl egész jó a minőség, ismerős az ergonómia, magas lesz a felszereltség Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Friss formavilág

Az utóbbi években alapos átalakuláson ment keresztül az Opel dizájn világa, ennek a folyamatnak pedig most értek a végére a gyártó szerint. Az új Frontera az egyik legfrissebb, használtak rajta ismerős jegyeket, de látunk újakat is, mindenek előtt viszont érdemes tudni, hová is helyezzük méretügyileg. 4380 mm hosszú és 1627 mm magas, vagyis 6,7 centivel rövidebb csak a hamarosan leköszönő eddigi legnagyobb modellnél, a Grandlandnél.

A Crossland fölé és Grandland alá érkezik, előbbinél jelentősen komolyabb kiállású, utóbbinál azonban egyszerűbb technikájú modell az új Frontera. Ez az első Opel, amelyik az új emblémával jelenik meg, hátul kövér karakterekkel írták ki a modell nevét, kétoldalt pedig osztott lámpák világítanak, ami szokatlan a márkától. Karakterében robusztus, a fotók sem csalnak, de élőben sokkal kisebb, mint azt a látványvilág ígéri.

Szoros rokonságban áll a nemrég szintén leleplezett Citroën C3 Aircross modellel, annyira, hogy az ablakvonal, a tetőlemez és a C oszlop szinte teljesen azonos. Ez persze nem meglepő, a Stellantison belül megszokott az efféle megosztás a márkák között.

Kis autó nagynak képzeli magát

Sokkal többet ígér a Frontera, mint amit elsőre gondolnánk róla. Ebben a méretosztályban nem jellemző a hétüléses opció, itt mégis ez a helyzet. Öt-és hétüléses változatban is kapható lesz a modell, utóbbi esetben a 450 literes csomagtartó erősen redukálódik, hogy pontosan mennyire, azt egyelőre nem lehet tudni. Ötülésesként 1600 literesre bővíthető a raktér és 240 kilogrammal terhelhető a tető álló helyzetben, vagyis egy tetősátorral megbirkózik éjszakára.

Annyira friss modell, hogy még egyrészt csak egy kézzel összeszerelt prototípust emeltek be nekünk daruval az Aranybástya étterem teraszára, másrészt pedig pontos technikai információk és teljes felszereltség egyelőre nem ismert, vagy nem hivatalos információk. Azt már most tudni lehet, hogy még tovább egyszerűsítették a modell kínálatát, rendelhetőségét, összesen kétféle felszereltségi opció lesz, az alapból sem rossz felszereltségű belépőmodell és a sportosabb GS csomag.

Már előbbiben is két 10 colos monitor figyel a sofőr felé, a kormány mögött is digitális a műszeregység. Hűtött vezeték nélküli telefon töltőpaddal, USB-C csatlakozókkal, automata klímával és alapáras biztonsági rendszerekkel várja majd az utasokat. Elöl egészen kellemes a helykínálat, 180 centis magasságommal a vezetési pozíció remek, a kormány fogása is, ahogy az anyagok úgyszintén, hátul már kicsit más a helyzet.

Szemmel láthatóan sem túl komoly a hátsó ülés felépítése, beülve még inkább egyértelművé válik, hogy egyetlen darab formázatlan szivacson kell ülnie a hátsó utasoknak. Széltében maximum ketten férnek el kényelmesen, láb- és fejtér akad, de hosszútávon biztosan nem szívesen ülnék magam mögött. Mivel ötüléses változatban láttuk csak, egyelőre nem tudni, mennyi helyet kapnak majd a harmadik sorban ülők, de már most borítékolható, hogy leginkább gyerekek számára lehet majd megfelelő.

Szolid akksi, visszafogott teljesítmény

Ahogy a belső felszereltségben, úgy hajtásláncban is kettőre redukálták a lehetőséget. Az egyik a teljesen elektromos Frontera, melyben kétféle akkumulátor lehet, 44 vagy 54 kilowattórás, de csak egyféle villanymotor, ami az eddig ismert Stellantis modellek 136 és 156 lóerős teljesítményével szemben „csak” 113 lóerőt fog leadni.

A gyáriak szerint erre a visszafogott teljesítményre azért volt szükség, hogy a kisebb akkumulátorral is 300 kilométer feletti hatótávolságot tudjanak elérni, a nagyobbal pedig 400-at. Fogyasztási adatok, nyomaték, gyorsulás még egyik sem ismert, miután az autó még fejlesztési fázisban van, így mindenről csak nagyvonalakban beszélhetünk.

Az elektromos mellett benzines opció is érkezik, a Stellantis csoport friss fejlesztésű 1,2 literes háromhengeres benzinmotorját kapja a Frontera 48 voltos hibrid rendszerrel és mindenképp hatfokozatú duplaguplungos automata váltóval. A váltóval egy házba épített 28 lóerős villanymotor önálló elektromos mozgatásra is képes rövid ideig lassú tempóval, például parkoláskor. A rendszerteljesítmény 136 lóerő, ami már a Peugeot 3008-at is kiválóan mozgatja, a kisebb Fronterában így egészen biztatóan hangzik.

10 millió forint alatti ár, online rendelés

Számtalan dolog kérdőjeles még az új Fronterával kapcsolatban, így például az ára is. Annyit sikerült kiderítenünk a hazai bemutatón, hogy a belépőmodell kezdőárát 10 millió forint alá szeretnék belőni. Fontos újítás, hogy – piactól függően – a Frontera akár online, mobiltelefonról is megrendelhető lesz, köszönhetően az opciók végletekig leegyszerűsített kínálatának. Első körben ez az online folyamat csak a megrendelés első fázisát jelenti, de később teljesen digitalizálni szeretnék a vásárlást, fenntartva persze az opciót, hogy hagyományosan, márkakereskedésben is köthessen szerződést az ügyfél, ha ragaszkodik hozzá.

Opel Grandland Budapesten Szintén alig egy hónapja mutatták be a Grandland második generációját, amit most közelről is szemügyre vehettük. A különleges alkalom lehetőséget adott ré, hogy beüljünk az új csúcsmodellbe, ami akkorát nőtt, hogy szinte kategóriát ugrik, 17 centivel hosszabb elődjénél, 6,5-tel szélesebb és 1,9-cel magasabb, tengelytávolsága 2784 centiméter. A Stellantis új STLA Medium platformjára épül, amire a Peugeot 3008/5008 modellek is, a Grandlandet méretben ügyesen a kettő közé pozícionálták. A platform adottsága, hogy benzines és elektromos hajtáslánc befogadására is egyaránt képes, de plug-in hibrid is kerülhet bele. A Grandland esetében 136 lóerős 48 voltos hirbid rendszerű, elektromosan is önálló mozgásra képes 1,2-es benzinmotor lesz az alapkivitel. Elektromos változatból kétféle akkumulátor és háromféle teljesítményszint fog készülni, a kisebbet nem, csak a nagyobb akksi méretét árulta el a gyártó, 98 kWh kapacitású lesz. Teljesítményben 210-320 lóerő között lehet majd válogatni, utóbbi két villanymotorral összkerékhajtású is lesz. A PHEV változatról egyelőre nem árultak el részleteket, csupán annyit, hogy tisztán elektromosan egy töltéssel 89 kilométer lehet a hatótávolsága. Fényszórótechnikában fejlődik óriásit a modell oldalanként 25 700 darab fénydiódával vetít majd az autó elé, akár összetett grafikákat és részletes kitakarást is lehetővé téve ezzel. Világít az üveg bura alá épített Opel embléma az orrán, és a márkanév a hátulján, utasterében pedig jó minőségű anyagokat és szép megoldásokat használtak, amikkel érezhetően is magasabb kategóriában játszik a modell, mint elődje.

Ritka pillanat, hogy ilyen korán láthatunk új autót

Csak hogy értsétek a budapesti bemutató jelentőségét, érdemes tudni, hogy a nemzetközi leleplezéshez képest ennyire rövid időn belül nem jellemző, hogy láthatjuk élőben, ráadásul itthon az új modelleket. Szakmailag ez egy remek lehetőség és fontos esemény, amit az Opel Magyarország most összehozott a sajtó számára. Ez a két prototípus együtt nem lesz látható máshol, különösképpen a Grandland nem fog megjelenni más eseményen.

Miként kerültek ezek Budapestre? Az Opel magyarországi PR kapcsolatokért felelős személye, Dános András a szakma legrégebbi motorosa, már az eredeti Frontera 1993-as nemzetközi bemutatóján is jelen volt. Az ő kapcsolatai segítettek ahhoz, hogy ennyire különleges eseményen vehessünk részt, ami a Vezess történetében is egy érdekes pontként fog megmaradni. További érdekesség, hogy a két prototípust daruval emelték be a Budai Vár pompás éttermének terasztára, a Grandland pedig egy hazai készítésű filmben is szerepet kap, amit a népszerű magyar előadóról, Azariahról forgatnak, így mozivásznon is látni fogjuk.