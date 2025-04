Még tavaly decemberben jelentette be Gina Schumacher, a hétszeres világbajnok Michael Schumacher lánya, hogy férjével babát várnak. A kicsi március 29-én meg is született – erről az érintettek számoltak be Instagramon, és azt is közölték, hogy a kislány a Millie nevet kapta.

Gina ezzel némi örömhírt csempészhetett a 2013 decemberében síbalesetet szenvedő pilótalegenda családjának életébe. Schumacherékről ugyanis az elmúlt időszakban szinte csak negatív szájízű hírek jelentek meg: bíróságra járkáltak és járkálnak még mindig, emellett az is kiderült, hogy az egykori versenyző nem képes szavakkal kifejezni magát.