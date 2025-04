Tolótető-rajongóként elkeserítőnek tartom, hogy az új Audi A6-ban ugyanúgy nincs nyitható tetőelem a panorámatetős modellben, mint az új 5-ös BMW-ben, ha egyszer a Dacia a Bigster árszintjén képes üveg tolótetőt kínálni, ami tavasszal nagyon kellemes extra.

Elinduláskor a 156 lóerős hibrid hajtásrendszer mindig a 49 lóerős villanymotort használja, nincs is kuplung a benzineshez az elindulásokhoz és a megállásokhoz. Ha nem taposunk a gázba, beindítva a 109 lóerős benzinest, a 205 Nm nyomatékmaximumú villamos gép fenntartja az elektromos haladást.

A Bigsterben a hajtáslánc átmenetei, a hajtásmódok közötti váltások harmonikusak, a két villamos gép és az 1,6-osnál nagyobb nyomatékú, 172 Nm-es szívómotor szoftveres összehangolása sokkal jobb annál, amit a konszern korábban vezetett full hibridjeiben láttunk, akár Renault, akár Dacia emblémával.

19-es kerékkel sem rossz a rugózási kényelem, de a kisebb felnivel talán még jobb a gördülési komfortja. A Dacia hangsúlyozottan igényes gumiabroncsokkal szállítja ki autóit, a vezetett autókon lévő prémium gumikkal a Bigster megejtő jámborsággal tűrte az autó alapküldetéséhez kevéssé illően gyors kanyarokat a Marseille környéki hegyekben.

A Bigster oldaldőlése elfogadható és irányíthatósága, a kormányzás pontossága is rendben van. Sajnos továbbra is nagyon elszigetel a kormánymű az első kerekektől, kevés visszajelzés jön át az útról, a gumik tapadási határáról. Ennek pozitív oldala, hogy az úthibák ütéseit is benyeli a kormányzás.

Kellemetlenül kemény műanyagok fedik térdmagasságban a bal első ajtót és a középkonzolt is. Mivel kettő között térdmagasságban viszonylag szűk a hely, kanyargós utakon folyamatosan a két kemény felületnek támaszkodik a térdünk, amin nem segít a középkonzol felső peremének némileg puhább bevonata.

A gyáriak illendőn megköszönték erre vonatkozó kritikámat és feljegyzeték a visszajelzések közé, mintha ez másoknak nem tűnt volna fel, van rá halovány remény, hogy egyszer jobb legyen.

Jó időben kikönyökölni sem esik jól, mert az ajtóborítás oromzata magasan fut és az erezetében a műszerfal tetejére hasonlító anyag szemre sem jó, a párnázatlan felület bántóan kemény.

Ami már most is feltűnően jó, az a zajszigetelés. Az első szélvédő a Duster üvegénél vastagabb, a kiegészítő zajcsillapító betéteknek köszönhetően a Bigsterben normális hangerővel lehet beszélgetni autópályás sebességnél, nem annyira hangos a gördülés, mint a Dusterben és a szívómotoros benzines hibridek kínkeserves bőgését is az utastéren kívül tartja a zajszigetelés padlógázzal gyorsítva.

Amikor épp nem tölti az akkut kellemetlen hangszínű zúgással a benzines szívómotor, a Bigster 155 lóerős teljes hibrid hajtáslánca sokkal meggyőzőbben működik, mint a korábban vezetett hajtásrendszerek az 1,6-os benzinesre építve.

A hajtó villanymotor egyedül is sokat vállal az autó mozgatásából, ilyenkor a Bigster halkan suhan és nem kell megfeszülni a gázpedál visszaengedésével, hogy megőrizd a csendes siklást.

Végre az első ülések sem kényelmetlenek, amivel a Dacia autógenerációkon át küzdött, a Bigster vezetőülésének komfortja az állítható deréktámasszal elfogadható. Az igazán jótól most is arrébb van, mert a vezetőülés szöge nem állítható, kicsit előrefelé dől.

Adaptív tempomat segíti a vezetést hosszabb utakon, amit az autópályákat elkerülő tesztútvonalon nem erőltetem, de adott.

A sávban tartó a felfestésekhez indexelés nélkül hozzáérve visszatéríti az autót, e a Dacia nem áldozott a kategóriában megszokottnak mondható asszisztensre, amely a sáv középvonalában tartaná az autót. Ezzel sokkal könnyebb együtt élni, mint egy rosszul hangolt vezetőkeserítő berendezéssel harcolni a rendszer deaktiválásáig.