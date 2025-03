Immár tizenöt éve annak, hogy a Dacia a hagyományos modellek után a szabadidő-autók piacát is átszabta a Duster elkészítésével. Terveztek egy megfizethető áru, költséges extrák nélkül is jól használható, masszív felépítésű modellt, ami ráadásul terepen is életképes, köszönhetően a tekintélyes szabad hasmagasságnak és a jó terepszögeknek, még akár sima elsőkerék-hajtással is. 2017-ben érkezett a második generációs modell, majd 2023 végén bemutatták a legújabb, jelenleg is futó, harmadik modellsorozat.

Azóta már kismilliószor próbáltuk a márka legnépszerűbb modelljét, dízelmotorral, 150 lóerős változatban, jártunk vele Romániában, Marokkóban, és a legfrissebb változatot is kipróbáltuk már. A mostani tesztautó két szempontból is érdekes, először is ez legolcsóbb, teljesen fapados, mindenféle extra hiányzik belőle, másodszor pedig hatalmas távot lehet vele megtenni, mert két üzemanyagtartálya is van. Egyikbe benzint a másikba pedig gázt kell tankolni.

Külső A legújabb Duster a Renault konszern CMF-B padlólemezére épül, amellyel először a Sandero és Logan modelleknél találkozhattunk, és a Jogger alapját is ez adja, amitől a Duster belseje tágasabb lehetett az elődmodelleknél és a csomagoknak is több hely jut benne. Mindezt úgy, hogy közben a karosszéria külső méretei nem szálltak el, a második és harmadik generációs modellek között nincs nagy különbség, az új csupán néhány milliméterrel lett szélesebb, míg a magasságából vesztett valamicskét. Karosszériája 4343 milliméter hosszú, 1813 – 2069 milliméter széles, attól függően, hogy tükrökkel, vagy tükrök nélkül mérjük, magassága 1656 – 1 661 mm, itt a nagyobb érték a 4×4-es változathoz tartozik. Tengelytávban is van egy alig észrevehető különbség az elsőkerék-hajtású és az összkerekes Duster között, ami 2657 és 2658 mm. Szabad hasmagassága 209 – 217 mm, első terepszögei 27 – 31 fokosak, a gázlómélysége 35-45 centiméter, szintén a hajtástól függően. Megjelenésre klasszikus szabadidő-autó formájú, emelt karosszériával, műanyag rátétekkel, tetőcsomagtartóval, ahogy annak lennie kell. Az alapváltozat fekete felnije egy kicsit bánatos látvány, ha már acélfelni, és elhagyták a más Dacia modelljeinél jól bevált alufelninek látszó dísztárcsát, akkor már fényezhették volna fehérre is a lemezfelnit. Ez még a Defendernek is jól áll, és valószínűleg dobott volna a Duster megjelenésén is. A harmadik Duster nagyon más, mint a generációról generációra szinte változatlan formai alappal készülő, csak részletekben megújuló előző változatok voltak. Komolyabb, szögletesebb, masszívabb megjelenésű a kasztni, amit rendesen megszórtak műanyaggal is. A fényezetlen, újrahasznosított műanyagok – az autó plasztikjainak 20 százaléka ilyen – nem csak az autó előállításának környezeti lábnyomát csökkentik, hanem az autó használata is gondtalanabb, hiszen egy esetleges sérülés után nem feltétlenül kell a sérült elem újrafényezésére is költeni. Ajtajait végre tisztességes kivitelű, jobb minőségű kilincsekkel lehet nyitni, amikből a hátsók felköltöztek a C-oszlop tövébe. Nem feltétlenül praktikus megoldás ez, főként gyerekeknek nem, akik nem biztos, hogy elérik a megszokottnál magasabban lévő kilincset, de nem néz ki rosszul ez a megoldás.

Belső Nem is nagyon emlékszem, mikor volt utoljára dolgom olyan tesztautóval, amiben az egyetlen kijelző egy monokróm, szerény felbontású, hitelkártyaméretű valami, a műszerfal két mutatós órája közé beékelve. Na, az alap Duster pont ilyen autó. Minimális mennyiségű képernyővel, hagyományos műszerfallal, hátul tekerős ablakkal, kézi váltóval, és hagyományos rögzítőfékkel. Ennek ellenére nem kellemetlen vele élni. Pláne, hogy ergonómia szempontjából nincs nagy baja a kezelőszerveknek, van rendes, forgókapcsolós, nem agyonbonyolított klímavezérlés, logikus a multimédiát vezérlő, kormány mögötti gombkonglomerátum is. Akinek mégis kell kijelző, az a saját telefonját használhatja a navigációhoz, ehhez beépített, gyári telefontartót is kínál a Dacia. Kissé fura a használata, és a töltést kábellel kell megoldani, indukciós töltő nincs az autóban, de legalább stabil helye van a telefonnak, nem egy pohártatóban kell billegnie, messze a a látóhatár alatt. Jó fogású az alul-felül kissé ellapított kormány, van pohártattó, USB töltőpont – igaz, csak egyet találtam – és 12 voltos aljzat is. Fedélzeti rendszere a műszerfali apró kijelzőre korlátozódik, ezt nem túl kényelmes kezelni, de legalább azonnal kiismerhető. A belső felületek szinte kivétel nélkül kemény, ugyanakkor strapabíró műanyagok, amik nem néznek ki szomorúnak, amit az ötletes formák, felületek használatával értek el. Kifejezetten izgalmas a gumiszőnyegen látható, a térképek szintvonalait idéző minta. Javult a korábban legendásan kényelmetlen ülések komfortja is, az ülőlap továbbra is kurta, a tömés puha, de az oldaltartással nincs gond, és a textilkárpitok is jobbnak tűnnek, mint a korábbi modellekben. A hátsó ülések már 190 centis testmagasság mellett is elég láb és fejteret kínálnak. Csomagtartójának mérete a többféle kiviteltől, hajtástól, üzemanyagtanktól függően rengeteg féle lehet, alapfelállásban 430 és 517, lehajtott hátsó üléstámlákkal pedig 1609 és 1696 liter között változhat. A tesztautónál ezek 453 és 1632 literes értékek.

Technika Háromféle motorral kapható a Dacia Duster, ezek mindegyike benzines, sajnos a kategóriában teljesen ésszerű választásnak tűnő dízel nem opció a típusnál. A legkisebb, benzin/LPG kettős üzemű 999 köbcentis, háromhengeres, turbós, 67 kW / 91 lóerő, illetve 74 kW / 100 lóerő teljesítményű, attól függően, milyen üzemanyagot használ éppen a motor. A következő szintet a valamivel nagyobb, 1199 köbcentiméteres, szintén háromhengeres közvetlen befecskendezéses turbós motor képviseli 96 kW/ 130 lóerő teljesítménnyel, 230 Nm csúcsnyomatékkal. A motorválaszték egyetlen négyhengerese a már 1598 köbcentis, 141 lóerő rendszer-teljesítményű hibrid. Itt a benzinmotor önmagában 94 lóerős, és 148 Nm csúcsnyomatékú, míg a villanymotor nyomatéka 205 Nm. A hibridben két villanymotor dolgozik együtt a benzinessel, egyikük 49 lóerős és a hajtásba is besegít, a másik pedig indítógenerátorként működik. Fékezéskor apró, 1,2 kWh-s akkumulátort tölt a rendszert, majd a visszanyert energiát induláskor használja el. A tengelykapcsoló nélküli rendszer más hibrid Renault modellekben is megtalálható, és a Dusterben akár 20 százalékos fogyasztás-csökkenés is elérhető vele. Legalábbis a gyár szerint. Hajtásból elsőkerék-hajtású és összkerékhajtású változatban is elérhető a Duster, de csak az 1.3-es motorral. A gázos és a hibrid kivitel csak elsőkerekesként kaphatóak, és a hibridhez automata, a többihez hatfokozatú kézi kapcsolású sebességváltó társul. Futóműből elől mindkét változatnál McPherson típusú, hátul az elsőkerék-hajtású változatban csatolt lengőkaros, az összkerékhajtásúban pedig McPherson típusú, multilink kerül az autó alá. Fordulóköre 10,86 méter és a kormány 2,8 kört ír le a két végállás között.

Vezetés 100 lóerőtől nem érdemes sportos menettulajdonságokat várni, valamiért a benzin/gáz üzemű Duster mégsem érződik fájóan lomhának. Pedig a katalógus adatait böngészve a benzinüzemben 14, gázt égetve pedig 13,2 másodperces gyorsulási adat elég hervasztó érték. Lehet, a hatfokozatú kézi váltónak köszönhető, hogy fürgébbnek érezni az autót, mint amilyen. Alapból benzinnel indul a Duster, majd hamarosan magától átvált gázüzemre. Az átmenet feltűnő, apró, pillanatnyi megtorpanás jelzi szinte mindig, ahogy a motor vált az üzemanyagok között. Aki akarja, maga is belenyúlhat a rendszerbe és egy gombbal kapcsolgathat a benzin és a gáz használata között. Ilyenkor a műszerfalon lévő üzemanyagszint jelzők is átrendeződnek, és az aktuálisan használt tank szintjelzője lesz szem előtt. A háromhengeres motor hangja nem zavaró, de nem is annyira civilizált, mint egy négyhengeresé. Városban nincs nagy zaj az utastérben, de autópályán már megjelenik a szélzaj, de a kerekek, futómű felől nem jönnek zavaró hangok és a karosszéria is merev, nem nyöszörög, nem zörög benne semmi. A gázos üzemre is képes Duster egyik szuperképessége az elképesztő hatótáv, ami akár 1300 kilométer is lehet. Ehhez az 50 literes benzintankot és a pótkerék üregében elszállásolt 51 literes LPG tankot is ki kell autózni. Utóbbi használata kifejezetten gazdaságos, mert a 600 forintos 95-ös ár helyett LPG nagyjából 380 forintért kapható. Hatfokozatú váltója nem egy kifinomult, precíz darab, néha akad kissé, de könnyen jár a váltókar. Kormányzása könnyed, érezhetően itt sem a sportos érzet, hanem a könnyed, jó használhatóság, városban is komfortos manőverezés lehetett a cél a hangoláskor. És ezt tudja is a Duster. Futóműve a hazai utakhoz teljesen megfelel, az úthibák nem okoznak neki gondot, és kanyarban sem billen meg vészesen, kiszámítható viselkedésű, jóindulatú az autó. Magas építésének és a jó terepszögeknek hála a sima, elsőkerék-hajtású változattal is messzebbre lehet jutni terepen, mint amit gondolnál róla. Persze komolyabb kalandokhoz már a 4×4-es kivitelre lesz szükség. Vezetőtámogató rendszere tudja a kötelező funkciókat, a sávtartóval nem kell szkanderezni, nem csavarja ki a kézből a kormányt, és a vészfékező rendszerrel sem volt összetűzésem a teszthét alatt. Persze a táblafelismerő és gyorshajtásra figyelmeztető rendszer itt is benéz minden útjába kerülő táblát, így ezt a Dusterben is érdemes ugyanúgy kikapcsolni indulás után, mint minden más autóban.

Költségek A Dacia Duster árlistájának legelején az alapfelszereltségű ECO-G 100 fantázianevű változat található, amiért 7 499 000 forintot kérnek. Ebben 999 köbcentis, háromhengeres LPG üzemre is képes benzinmotor található, 100 lóerős csúcsteljesítménnyel. Egy lépéssel feljebb a szintén háromhengeres, de már 1.2 literes és 130 lóerős, 48 voltos lágy hibridrendszerrel megtámogatott benzinmotoros kivitel következik, 8 749 000 forintos áron. Ugyanez összkerekes hajtáslánccal is elérhető, úgy 9 949 000 forint a beugróár. A csúcsot az 1.6 literes négyhengeres benzinesre épülő öntöltő hibrid jelenti, ami 141 lóerős rendszerteljesítményű, és 10 099 000 forintba kerül. A hibridből csak elsőkerék-hajtású változat szerepel az árlistán. Színek közül a jégfehér alapáras, az összes többi további költségeket jelent, de legalább nem bonyolították túl, egyaránt 200 ezer forintba kerül a metál és a nem metál szín is. A pótkerék 70 ezer forint és csak a 4×4-es változathoz rendelhető, az elsőkerekesekbe szükségpótkerék kerülhet, ugyanennyiért. Az LPG üzemre is képes kivitelekben a pótkerék helyén a gáztartály található, így abba semmilyen pótkerék nem rendelhető. Emellett különféle csomagok is rendelhetők a Dusterhez, tartalomtól függően 150, 200, vagy 300 ezer forintért. A teljes árlista így néz ki: Motor / felszereltség Essential Expression Journey Extreme ECO-G 100 7 499 000 8 099 000 8 699 000 8 699 000 TCe 130 – 8 749 000 9 349 000 9 349 000 TCe 130 4×4 – 9 949 000 10 549 000 10 549 000 Hybrid 140 – 10 099 000 10 699 000 10 699 000 A Dacia Duster és vetélytársai – Listaár, forint Dacia Duster ECO-G 100 (100 LE) 7 499 000 Suzuki Vitara 6MT 2WD (129 LE) 9 440 000 Suzuki S-Cross 6MT 2WD (129 LE) 9 900 000 MG ZS 1.5 (106 LE) 7 299 000