2024 első negyedévében toronymagasan a Suzuki Vitara vezette a hazai eladási rangsort: a tavaly év végén harmadik helyezett városi crossover saját márkatársát, a tavalyi #1 Suzuki S-Cross szabadidőjárművet, valamint az évet még második helyen záró Škoda Octaviát is lehagyta (forrás: Carinfo). Ezt a lendületet segíthet megtartani az a lényeges ráncfelvarrás, ami várhatóan idén nyártól kerül a kereskedésekbe.

Megújul Magyarország legnépszerűbb autója 1 /10 Fotó megosztása: 2 /10 Fotó megosztása: 3 /10 Fotó megosztása: 5 /10 Fotó megosztása: 6 /10 Fotó megosztása: 7 /10 Fotó megosztása: 9 /10 Fotó megosztása: 10 /10 Fotó megosztása: Fotó megosztása:

A külső módosítások a Vitara orrát érintették. A zongoralakk hűtőmaszk két oldalán hegyesre húzott fényszórók világítanak, a kerékdobok hangsúlyosabbak. A színválaszték két újdonsága a fekete gyöngyház tetővel kombinált kék gyöngyházfényezés, illetve egy sötétszürke gyöngyházfestés.

Az utastérben új a 9 colos érintőképernyő, amely többek között vezeték nélküli okostelefon-integrációt (Apple CarPlay, Android Auto) kínál. Innen is elérhető az a most bevezetett Suzuki Connect távkapcsolati rendszer, amely révén okostelefonos alkalmazáson keresztül ellenőrizhetők bizonyos funkciók, illetve kereshető meg a jármű tartózkodási helye. A rendszer támogatja a geofencing funkciót, azaz okostelefonján tájékoztatja a tulajdonost, ha az autó kilép egy előre meghatározott körzetből.

A vezetőtámogató rendszerek öt fontos eleme újult meg a ráncfelvarrás során: az új, kettős szenzorral szerelt aktív féktámogatás a korábbinál is szélesebb körben és hamarabb is észleli az akadályokat. Már akkor érzékeli a gyalogosok, kerékpárosok és más autók jelenlétét, amikor azok nem közvetlenül előtte tartózkodnak, hanem például oldalról vagy átlósan közelednek. Ez a kibővített tudás azt is lehetővé teszi, hogy balra nagy ívben kanyarodáskor elkerülje a gázolást az autó.

A műszerfalba integrált kamera a vezető arcát és szemét figyelve riaszt, ha figyelemvesztést, bóbiskolást észlel. Az adaptív tempomat milliméteres hullámhosszon működő radar és mono kamera segítségével méri fel a követési távolságot.

Az adaptív tempomat a jelzőtábla-felismerő rendszerhez is csatlakozik, és segít betartani a sebességkorlátozásokat: a rendszer gyorshajtáskor először csak villogó szimbólummal, majd hangjelzéssel figyelmezteti a vezetőt. Ha pedig a sebességhatároló funkciót aktiváljuk, a táblafelismerés automatikusan az engedélyezett tempóra lassítja az autót.

Szintén az adaptív tempomathoz kötődve a sávban tartó rendszer a sáv középvonalában tartja az autót; egyértelmű felfestések hiányában követi az elöl haladó jármű nyomvonalát.

A motorválaszték nem módosul: az 1,5 literes full hibrid 115 lóerős, míg az 1,4 literes mild hibrid turbómotor 129 lóerős opciót jelent, mindkettő elérhető összkerékhajtással.

A megújult Suzuki Vitara várhatóan idén nyártól kapható.