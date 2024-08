Mechanikus összkerékhajtással a Renault sem gyárt már autót, a Rafele is csak konnektoról tölthető akkus hibridként összkerekes, ezért is lehet meglepő, hogy a Dacia a Dustert továbbra is elérhető négykerék-hajtással.

Az autó alapja a CMF-B LS padlólemez, tehát a CMF-B modulcsalád, amelyre a Clio, a Symbioz és a Captur is épül. De a Jogger, a Sandero és az új Duster alapja ennek a modulkészletnek a gazdaságosabb, egyszerűbb (LS=low spec) verziója.

Jó érzéssel konstatálhatja a tulaj, hogy egyenesen két teleszkóp segít felemelni a motorházfedelet. Eddig a Dacia-tulaj azt is jó érzéssel konstatálhatta, hogy az alatta lévő 1,33 literes motor valódi Mercedesekben is benne volt, nem csak a Renault Kangoo-ból kipucolt T-osztályban. De nemcsak a dízelmotor tűnt el a modellváltással, az egykori négyhengerest is leváltotta egy új benzines három hengerrel.

Most az ECO-G 100, a benzines-gázüzemű turbómotor a belépőszint, benzinesként 90, LPG-vel használva 100 lóerővel. A 999 köbcentis sorhármas nyomatékmaximuma benzinnel 160, autógázzal 170 Nm, tehát nem csak a feleannyiba kerülő üzemanyag motivál a benzinnél kevésbé környezetszennyező autógáz használatára.

Szintén kizárólag elsőkerék-hajtással érhető el a Joggerből és több Renault-modellből ismerős full hibrid hajtásrendszer 140 lóerővel és 205 Nm-rel rendszerteljesítményként. A teljes hibrid hajtáslánc automatikus váltós. A benzines tagja 1598 köbcentis és 94 lóerős, két villanymotor és 1,2 kWh-s lítiumion-akkumulátor kapcsolódik hozzá.

Sebességváltóból kettő is van. A benzinest kiszolgáló négyfokozatú, automata váltó mellett a hajtó villanymotorhoz is tartozik egy sebességváltó két fokozattal, így 15-féle hajtáskombináció közül választhat a rendszer. Részletek itt.

Elöl is hajthat és összkerekes is lehet a tesztelt motorverzió. A 130 lóerős, 230 Nm nyomatékcsúcs. A soros háromhengeres is feltöltött motor, de a turbó felpörgését és a nyomatékemelkedést megelőző erőtlen szakaszban a hóna alá nyúl a 48 voltos kisegítő hibridrendszer. A lítiumion akkumulátor a jobb első ülés alatt van, kapacitása egészen pontosan 839,04 wattóra, tehát 0,8 kilowattóra.

Sokkal igényesebb lett az összkerékhajtás üzemmódválasztója. A fényes fekete műanyag forgókapcsolóval továbbra is választhatunk fix 50:50 első-hátsó nyomatékarányú Offroad Lock módot valódi terep leküzdésére. Van még Eco, automatikus, havas illetve „sár és homok” beállítás.

Hasmagasságban 8 mm a különbség az összkerekes javára a 4×4-es (217 mm) és az elöl hajtó Dusterek (209 mm) között. Az új lökhárítókkal tovább javult a terepszög elöl és hátul is a 4×4-es modellekben, 31 illetve 36 fokra. Az elődben 30 illetve 34 fok volt.

Kötelező a Daciának is kiegészíteni a Duster felszereltségét sebességhatár-túllépésre figyelmeztető műszerfali jelzéssel és akusztikus visszajelzéssel, automatikus vészfékrendszerrel és sávelhagyásgátlóval.

Utóbbinak bőven van haszna a telefonjukra figyelő vezetők korában, akik végtelen ostobaságukban képtelenek felmérni, hogy autójukkal embert ölhetnek, ha nem figyelnek a közlekedésre. A forgalmi szerint az összkerekes tesztautó 1390 kilós, ami nem túl sok. Az új Dacia Duster technikájáról az itt nem érintett részleteket megtaláljátok ebben a cikkünkben.