Arra a CMF-B LS platformra épül a Duster, amelyet a Logan és Jogger is használ a Daciánál. Ezzel sikerült megvalósítani, hogy a szinte azonos külső karosszériaméret mellett több helyet kapjanak az utasok és a csomagok. Az elődjéhez képest nagyobb szilárdságú padlólemez csökkenti a rezgéseket is, ennél azonban fontosabb, hogy ez alkalmas a villamosított hajtásláncok fogadására.

Így a Duster is megkaphatta a Joggerben már megjelent full hibrid hajtásláncot. Ebben a 1,6 literes szívó benzinmotor (94 LE) mellé két villanymotor és 1,2 KWh-s lítium-ion akkumulátor kapcsolódik. A nagyobb (35 kW / 49 LE, 205 Nm) villanymotor támogatja / végzi az autó mozgatását, illetve lassításkor tölti az akkumulátort. A kisebb villanymotor (15 kW) a benzinmotor indítását végzi és összehangolja a motor és a váltó fordulatszámát, mert abban sem szinkrongyűrűk sem kuplung sincs. A négyfokozatú automata váltó mellett a hajtó villanymotorhoz is tartozik egy sebességváltó két fokozattal, ezek kombinációjából 15 féle hajtáskombináció közül választhat a rendszer. A csomag teljesítménye 140 lóerő. (Részletesen itt mutattuk be korábban)

Ezt a motort ajánlja a gyártó azoknak, akik korábban dízel választottak. A Duster vásárlók 46 százaléka volt ilyen, szóval van kockázat a dologban. De a flotta-emissziós bírság nyilván nagyobb a dízelek után, így mennie kellett.

A kínálatban szerepel egy mild hibrid kivitel is, ebből fogy majd várhatóan a legtöbb. Ebben háromhengeres, 1,2 literes, turbós benzinmotor szerepel, amely Miller-ciklus szerint üzemel és 48 voltos indítómotor generátor és 0,8 kWh-s akksi alkotja a hibrid rendszert. A TCe 130 néven futó modellhez hatfokozatú kézi váltó csatlakozik, elsőkerék-hajtással és 4×4-es kivitelben is elérhető.

Aki igazán olcsón szeretne autózni, annak a Duster ECO-G 100 változat lehet jó. Ennél a 999 kobcentis, háromhengeres turbós motor nemcsak benzinnel, de LPG-vel is üzemelhet. 50 liter benzin mellett 50 liter gázt is magával tud vinni (a csomagtartó alatt lévő tartályban), így a hatótávja 1300 km is lehet. Míg benzinnel 90 lóerős a motor LPG-vel 100 lóerőt tud.

Futóműve elöl MacPherson rendszerű, míg hátul újfejlesztésű multilink megoldást használnak. Állítólag ez kerül majd az új Renault 5-ösbe is.

A négykerék-hajtású modellekben a két ülés közötti tárcsa forgatásával állítható be az erőtávitel működése, 5 vezetési mód közül választva. Az Auto mód-ban a maximális tapadás érdekében osztja el a nyomatékot a két tengely között, az Eco-ban viszont az üzemanyag-fogyasztás az elsődleges, van még Snow, illetve Sár/homok beállítás, illetve Off-road is, amely igyekszik zárást megvalósítani.

Követve a legújabb európai biztonsági előírásokat számos vezetéstámogató rendszer kerül be a Dusterbe is. Így felszereleik automatikus vészfékező rendszerrel (gyalogosokat és kerékpárosokat is érzékel), közlekedési tábla-felismerővel, hátsó parkolóasszisztenssel, sávelhagyásjelzővel, sávtartó asszisztenssel, segélyhívóval is.