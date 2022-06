Sokan szóba elegyedtek velem az autó kapcsán és legtöbbször azt hallottam vissza, hogy beszélgetőtársaim nemcsak emészthetőnek, de esztétikusnak találják az autó formáját. Ez a design valóban nem azokat a próbálkozásokat idézi, amit ki szánakozással, ki epés megjegyzésekkel és kárörömmel fogadott 10-15 éve különböző kínai autógyártóktól.

1924-ben alapíttatott a Morris Garages. Az MG főleg az MGB roadsterrel és annak kupéjával volt sikeres
Csak fel-le állítható a kormány, de a minőségérzet jó
Elég nagy a 448 literes csomagtér, Vitaráé például 375 literes. A csomagtérpadló kétféle magasságban rögzíthető, a tér 1375 literesre bővül
Vígan elülök a magamra beállított vezetőülés mögött, a kis crossoverek között nem ez jellemző
150 000 km-ig vagy 7 évre érvényes az MG ZS garanciája
Autóként, színvonalát tekintve rendben van az MG ZS, az ára lehetne jobb a Hyundai Bayonhoz vagy a Suzuki Vitarához képest
Luxury kivitelben alapfelszerelés a 360 fokos kamerarendszer
Lassan reagál az érintőképernyő, erősebb hardver kéne mögé
Szokatlan a fordulatszámmérő formátuma. A váltó-áttételezés túl hosszú, nagyon visszafojtja a gyorsulást
5,3-8,5 l/100 km között mozgott a tesztautó fogyasztása
Kínai-brit crossoverünk 4323 mm hosszú, szélessége 1809 mm, magassága 1653 mm a széria tetősínnel. A tengelytáv 258 cm
Ez a sorhármas, 112 lóerős turbós benzines, de nagyon reméljük, hogy az 1,5 literes, 106 lóerős szívómotorral is eljut hozzánk az MG ZS

Sokan mondták az autóra, milyen jól néz ki, amiben szerepe lehet a metálkék fényezések. 150 000 forintot nagyon megér. Az orra és a farra is öntudatos méretben elhelyezett embléma mögött egy 1924-ben alapított, eredetileg brit autómárka rejlik, amely sportautók és roadsterek gyártójaként vált ismertté. A Roverrel közös csődje előtt a háromajtós kompakt ZR, a négy oldalajtós előző ZS illetve a Rover 75-re épülő MG ZT és ZT-T is a kínálat része volt. Utóbbiból hátsókerekes sportlimuzin is született a Ford Mustang 4,6 literes nyolchengeresével.

Kínai-brit crossoverünk 4323 mm hosszú, szélessége 1809 mm, magassága 1653 mm a széria tetősínnel. A tetőlemez legfelső pontja 9 mm-rel alacsonyabb. A tengelytáv 258 centiméter. A ZS valamivel nagyobb a fő konkurensnek tekinthető, 250 centméteres tengelytávú Suzuki Vitaránál, amelynek méretei: 4175x1775x1610 mm.

215/55 R17 a gumiméret, a takaros könnyűfém felni alapáron jár az autóhoz és az Európába szállított autók márkás gumiabroncson érkeznek. Jót tesz a szalonba betérő vevőjelöltnek, ha egy noname távol-keleti gyártó helyett elismert prémiummárka gumiabroncsát látja az ismeretlen autón.