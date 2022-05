Használós, de érdekes autót keresek. Merre induljak?

Folyton azon járnak a gondolataim, amikor a forgalmat figyelem vezetés közben, hogy vajon milyen autóért adnék pénzt szívesen? Finnyás vagyok, mint amikor cipőt, vagy nadrágot vásárolok, nem tudom elképzelni magamat bármiben. És itt nem a márka, vagy a minőség a lényeg, az autó egyszerűen több, mint helyváltoztató eszköz. Ilyen szempontból sokkal könnyebb annak, aki csak annyit lát bennük, de én, vagyis mi, akiknek ez sokkal több, nem vagyunk egyszerű helyzetben.

A helyváltoztató tömegtermékek között megtalálni, ami tényleg jó és nem csak a praktikus, kényelmes énünknek, de hedonista hajlamainknak is kedvez, óriási feladat. E46-ot keresek, ez továbbra is tiszta sor, viszont vannak olyan ajánlatok, amikre nekem is megremeg a pénztárcám, pedig nem is hátul hajtanak. Mutatok pár olyan autót, ami nem túl régi és nem is túl sportos, kemény ahhoz, hogy a hétköznapokban még lehessen használni, de szorult beléjük némi izgalom. A teljesség igénye nélkül, íme, néhány ajánlat, amire érdemes figyelni:

Minden autóbuzi életébe egyszer kell egy Alfa Romeo

Ha bármiféle rendes érzelem kiváltását várod el egy autótól, akkor az olaszoktól garantáltan megkapod. Ne a Grande Puntóban keresd az igazi virtust, egy Alfa Romeo viszont már megadhatja azt, amiért még én is elengedném a hátsókerékhajtást. Ha megerőszakolom a gondolataimat és azt mondom, hogy nincs szükségem a hátul kaparó BMW-re, akkor az első ötletem mindig valamelyik Alfa felé húz, kevés közöm volt eddig hozzá, mégis nagy nyomokat hagyott.

145-ösből már kevés van és a 156-os kínálat sem valami szép már. Egymillió környékén lehet venni olyat, ami gusztusos, de a használhatóság miatt kicsit fiatalabbat vennék. A 159-es lenne a megfelelő válasz arra, mi van az E46 helyett, ha elsőkerékhajtásút keresnék. A forma bomba jó, még úgy is, hogy a legidősebb autók már 18 évesek, miután a 159-es gyártása 2004-ben kezdődött, de a legfiatalabbak is elérték már a 11 éves kort.

Tetszik a mögöttes koncepció és az olaszok általi kitartás, hogy a General Motors nyomása alatt is tudtak maradandót alkotni nem a legjobb forrásokból. A 159-es nehéz, mert a padlólemeze úgy moduláris, hogy kereszt és hosszmotoros, első, hátsó és összkerekes hajtásláncokat is be kellett fogadnia, így fejleszthették csak ki az Alfánál, hogy a GM többi márkájánál is tudják használni.

Igényes többlengőkaros első és független hátsó futóműve van, a mai autók között brutálisan jó a vezethetősége. Engem is meglepett, de szinte semmivel nem rosszabb a Giuliáénál. Vagyis mechanikailag ott van benne a tűz és a szenvedély, anyagaiban is egészen időt álló, nehéz leélni a 159-es belsejét, ami mindenképp szerencsés, ha rosszul néz ki, azzal nagyon rosszul is bántak.

Motorkérdésben nagy kár, hogy az elérhető árú benzinmotorok a legrosszabb verziók, a legjobb az 1750 köbcentis turbós TBi, a legnagyobb pedig a 3,2-es szívó, de ezekkel is vannak bajok. Az 1,8-as, 1,9 literes és 2,2-es GM blokkok nem a megbízhatóságukról híresek, éppen ezért a 159-esben jóval népszerűbbek voltak a dízelmotorok és a használt piacon is ezekből van több. Ez nem feltétlenül baj annak, aki pártolja a dízeleket, biztos van az az élethelyzet, amibe nekem is beleillene.

A 159-es dízelmotorjai elég erősek, az 1,9-es nyolcszelepes verziója is 120 lóerős, a 16 szelepes pedig 150, ezeknél leginkább a szívósor alapjárati szelepére kell figyelni. Szeret eltörni úgy, mint a BMW-knél, ami aztán bekerül a motorba és tönkre is teszi, erre vannak megoldások, előfordulhat, hogy a kiszemelt autóból ezt már ki is szerelték. A 2,0 literes turbódízel, mely 135 és 170 lóerővel volt elérhető csak 99%-ban egyezik az Opel Insigniában hírhedté vált motorral, szerencsére pont azt a tömítést gyártotta le más anyagból az Alfa, ami miatt az Opelekben elszökik az olajnyomás és tönkremegy a motor, a 159-esben ettől nem kell félni.

Talán ez és a 2,4-es dízel a legjobb választás, még úgy is, hogy a szíjas vezérlés állapotára is figyelni kell, valamint a korai modellek kézi váltójára. 1,3 millió forinttól indulnak most a 159-es Alfák, népszerű és valamivel fiatalabb, mint az E46-ok, így érthető. Stílusa a legnagyobb érv mellette, de futóműve és kormányzása is elég jó, kár, hogy elöl kapar.

Akkor legyen Honda, mondjuk Accord

Mindig tetszett a formája, nálam ez is úgy talált be, mint a 159-es, nem olyan érzelmekkel, de van benne stílus. Egy japántól precizitást vár el az ember, vagy tartósságot, általában a technika részéről ez együtt jár, de semmi sem garantált. Az Accordban is az a legjobb, hogy még nem spóroltak el belőle a fejlesztéseket, az igényes dupla lengőkaros első futómű és a csatolt hosszlengőkarral erősített keresztlengőkaros hátsó futómű nagyon jó vezethetőséget ígér.

Szerencsére belső tekintetében sem kényes az Accord, így bőven van esélyünk arra, hogy igényesen tartott autót találunk a hazai piacon. A 2002-től 2008-ig gyártott japán középkategóriás modellből nem ritka a félbőr és a teljes bőrkárpitozású kivitel, így kényelem szempontjából és felszereltségben sem kell hiányt szenvednünk, ha 1,5-2 millió körül keresünk valami rendeset. Szerencsére a kombi is elég jól néz ki belőle, és itt még a praktikum, nem a sportosítás volt a cél, a hátfal szinte teljesen függőleges, és a padló alatti rekeszekkel együtt 626 literes, a legnagyobbak egyike.

Ritka, amikor minden motorváltozat ajánlható egy autóból, de az Accord ilyen. Nem is volt belőle túl sok lehetőség, kétféle benzines és egy dízel jelentette a kínálatot újkorában. A 2,0 literes 155 lóerős és 190 Nm nyomatékú, nem egy kapkodó idegbolond, de közlekedésre bőven alkalmas és mellette egy nagyon finom, biztos járású négyhengeres, amin tökéletesen hallani a precíz japán mérnöki képességeket.

A 2,4-es lehet a jó választás, ha valami kis izgalmat is keresünk egy Accordban. Ez is négyhengeres, de 190 lóerős és 223 Nm nyomatékot teljesít, előbbit elég magasan, japánosan 6000-es fordulatszám felett. A 7,9-es 0-100-as sprintidő már egész jónak is mondható kézi váltóval, de ez sem sportautó, csupán egy szedán/kombi erős motorral, ami a járkáláshoz jó kompromisszum lehet.

Mint a legtöbb régebbi és korabeli Honda, a hetedik generációs Accordnál is a rozsda a legnagyobb ellenfél. Az igényes első futóművön is megérezni minden apró hibát, öregedést, pláne, ha az alsó gömbfej megy tönkre, ez is jellemző. Ahogy a kormányszervó egyik hidraulika csövének kilukadása és a kerékfordulatszám-jeladó halála is, ez még bele is gyógyul a csonkállványba, nem egy álom kiszedni.

Mindezekkel együtt a Honda Accord jó választás lehet, ha kicsit érdekel a technika, de nem kimondottan hobbiautót keresel. Rengeteg hirdetést találunk, 6-700 ezer forinttól 3 millióig, de 1,5 milliótól már nagyon szépeket találunk, nem ritka a világos belső sem, összességében csábító és ígéretes a kínálat.

MG, az meg mit tud?

Sportos autókat adtak a világnak a 2000-es évek elejéig és nem csak a kétüléses roadsterről van szó. A napokban futottam bele egy MG ZR hirdetésébe, sajnos annyira ritka, hogy már szinte meg is feledkeztem róla, pedig elég csábító autó. Abból a korból származik, amikor a BMW uralta a Rovert, a Rover pedig az MG-t. Ebben az időben pedig az MG fejlesztésekre nem jutott túl nagy keret, így abból dolgoztak, ami volt, vagyis Rover modellekből.

A roadster mellé három modell érkezett a Rover 25, 45 és 75 modellekből átépítve, az elegánsnak is mondható autókat pedig úgy szabták sportosra, hogy még ma is belepirul az ember, ha meglátja. Látványos színek, élénkpiros, rikító sárga és nagyon kék árnyalatokban készült a ZR, a ZS és a ZT. A nevek sokat nem sejtenek, pedig ezekben az autókban elég nagy az ígéret.

A kicsi három, vagy ötajtós ZR egy igazi hothatch. Volt belőle 103 és 120 lóerős warm hatch verzió, de ott volt a ZR 160 is 160 lóerős 1,8-as, váltózó szelepvezérléses Rover motorral. Közlekedni több mint elég és most épp hirdetnek itthon egy elég szép állapotú pirosat itthon 830 000 forintért. Ez nem tűnik soknak egy ilyen kis különlegességért, ami pont azon a határon mozog, ahol még jól használható, de nem túl kemény kisautóról beszélünk.

Persze nem véletlenül van belőle kevés, az MG ZR nem a megbízhatóság záloga. A benzinmotorokkal lehet gond, túlmelegedés az eresztő hengerfejtömítés miatt, ingadozó alapjárat olajtömítés miatt, nehéz indulás és kihagyott ütemek is előfordulhatnak, ha nyúlik a vezérműszíj. Kis autó, ami elég sok bajjal járhat, jellemzően tönkremennek a kerékfordulatszám-jeladók, az elektromos ablakok és hamar kopnak a futóműalkatrészek, amiktől a rövid tengelytáv miatt sokat veszt a stabilitásából.

Kitartás kell hozzá, ez nem kétség, de elég izgalmas és nagyon jó vezetési élményű autó, ha minden rendben van vele. Ugyanez igaz a ZS-re is, a közepes modell 2,5 literes V6-os motorral elég virgonc, ez még tisztességes szárnyat is kapott hátra, kékben, a sokküllős felnikkel szörnyen vonzó autó, kár, hogy itthon nem árulnak most egyet sem. A legjobbnak a legnagyobbat nevezte a korabeli sajtó, a szintén V6-os, de erősebb motorral szerelt ZT a legstabilabb mindközül, és bármennyire is nagy, jó élmény vezetni.

Most van pár darab eladó ZR és egy dízel, valamint egy benzines, 190 lóerős ZT is. 1,2 millió forintért egy ilyen különlegességgel járkálni felvillanyozó gondolat, de a szervizköltség magas lehet mindegyiknél. A ZT-ben tönkremehet a kettőstömegű lendkerék, az 1,8-asoknál szintén a hengerfejtömítés, nem túl stabil a motorvezérlő sem és a változó szelepvezérlés is csak rövid időre szól, valamint a váltókkal is lehet baj.

Fenntarthatóság szempontjából messze nem az a kategória egy MG, mint egy Alfa, vagy egy Honda Accord, ehhez azért több kitartás és akarás kell. Mégis izgalmas és használni sem lehet kényelmetlen éppen ezért került bele a válogatásomba.

Biztos, hogy van még rengeteg lehetőség és ötlet az elsőkerék-hajtásúak között. Ha van bármilyen jó tipped, írd meg kommentben a cikk alatt!