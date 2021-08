Messze az egyik leghosszabb és legösszetettebb árlistával rendelkezik most a Bayon az autópiacon, számtalan lehetőséget tud kínálni vele a Hyundai. 5,7 milliós kezdőára hamar túllépheti a 6, és könnyen elérheti a 7 milliós ársávot is, ha minden a tesztautóban is látható extrát szeretnénk megkapni az autónkba. Ebben még a Bose hifi rendszer is szerepelt, ami bár szépen szól, szólhatna szebben, így ezt az összeget bátran megspórolhatjuk.

100 lóerős motorral Comfort szinten 6,8 millió a listaár, ebben pedig már a jobb oldaltartású ülések is szerepelnek, valamint állítható magasságú övek is. Ezen a szinten kisebb, 8 colos multimédia jár, de az is okostelefon kapcsolatos, viszont a ledes fényszórókért még 200 000-et érdemes kifizetni, alapból csak a nappali menetfény lesz diódás, és sötétben jelentősen hatékonyabb egy ilyen fényszóró, mint a hagyományos. Az alapáras vezetéstámogatók mellett fejlettebb sávkövető rendszer, holttérfigyelő és hátsó keresztirányú forgalomfigyelő is elérhető, valamint adaptív tempomat is.