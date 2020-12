Tudom, hogy van időm még egy gyors üzenetre vagy akár kisebb Lego készletre is, annyira lassan épül fel a rendszer. Pedig beszállás után olyan üdvözlő bimbammolás van, mintha egy romantikus vígjáték kezdődne a 20th Century Fox stúdiótól.

Megnyomtam a módválasztó gombot, de várnom kell a menüjére, ha takarékoskodni szeretnék az elektromos hatótávval. Így a decemberi hidegben 46 kilométert tud anélkül, hogy beindulna a benzinmotor. Napi rutinomhoz bőven elegendő volna még ez is, de nagyon kéne hozzá egy garázs, mert a koszos töltőkábelekkel pingvinezni reggelente nem a kedvenc napindító elfoglaltságom.

Városban jó vele közlekedni, mert kényelmes az ülése, nem kell váltogatni és csendes. Érezni rajta, hogy azonnal van bőséges nyomaték (néha kicsit kevés is a tapadás a 349 Nm-hez induláskor), ezért könnyű a Capturrel kiugrani a lámpától és beszökkenni a sorba.

Távolról érkező űrhajó hangot suttog, ha elektromosan halad és az E-Save-et (tartogasson füstmentes hatótávot) bekapcsolva is csak néha indítja rá az 1,6-ost. Városban a műszerfali folyamatábra szerint inkább az akksi visszatöltése miatt. Hosszabb úton már többször mordul fel a négyhengeres, ami nem csak a hangjáról észrevehető, hanem arról, hogy elkezd kicsit zsizsegni még a pedál is az ember lába alatt. Autópályán már a tükrök mellől megjön a szélzaj is, ezért inkább 100 körülire mérsékeltem a tempót.

Nekem azért az utóbbi néhány jávorszarvas teszt alapján akadnak fenntartásaim a konnektorba dugdosható SUV-ket illetően. A futóműve nem adja meg a franciás puhaságot, főleg a hátulja tud roppant kellemetlen ütéseket produkálni keresztbordákon. Kormányát olykor megtekeri a bőséges nyomaték, máskülönben szótlan.

“>

Főként Budapesten bóklászva 6,5 literes átlagfogyasztás jött ki és ettől olyan csalódott lettem, hogy majdnem csokival kellett vigasztalnom magam. Összehasonlításképp egy messze kevésbé divatos megjelenésű, ellenben tágasabb és elmondhatatlanul olcsóbb kettes Prius ugyanezt megoldja akár még 5 alatt is. Igaz, az nem olyan környezetbarát, hogy zöldrendszámot kapjon, mint a Captur.