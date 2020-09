A jövő villanyvilágában az autóteszteknél ez lesz a legsoványabb bekezd, mert kuplung, váltó, és az összetettsége miatt mindig egyedi karakterű belső égésű motor nélkül kevés említésre érdemes észrevétel marad. A Peugeot e-2008 is hozza mindazt, amiért érthető kiadásnak tűnik egy elektromos verzió felára.

Néma minden körülmények között, és nincs olyan gyalogosriasztó mesterséges szellemhangja, mint a Renault Zoénak, a 136 lóerős motor pedig kellő dinamikát ad minden forgalmi helyzetben. Ennél a típusnál van értelme kapcsolgatni az üzemmódok között, látványos a különbség az Eco-Normal-Sport beállításoknál. Előbbinél tompa, álmos érzéketlenséggel reagál, a Normál tényleg a mindennapok megoldása, a Sport pedig az országúti előzések, városi besorolások titkos fegyvere. Ezt a benyomást a számok is igazolják, Eco módban 60 kW-nyi teljesítményt enged, Normálban már 80-at, Sportban pedig a teljes 100 kW (136 ló) áll rendelkezésre.

Ha pedig kitartóan tapossuk, akkor egészen 150 km/óráig gyorsíthatunk. Ennyi ép elég, ebben a tartományban már úgyis brutálisan megnő a fogyasztás, és inkább visszavesszük a lábunkat a pedálról, mert hiába a nagy tartalék, azért a tízesével csökkenő hatótáv rosszul mutat a műszerfalon.

A menetpedál gyorsításra gyakorolt hatása tehát nagyban befolyásolható, de a fékezésé is, hiszen akárcsak a legtöbb villanyautó, az e-2008 is visszatölt bőséggel fékezéskor. Ennek hatását az automata verzióból örökölt váltókarral lehet befolyásolni, D-állásból még egyet hátrahúzva B (Brake) állásba kerül a rendszer, ami fokozott visszatöltést jelent. Ilyenkor a menetpedál elengedésével már rohamosan lassul az autó, gyakorlatilag egy átlagos, városi fékezéshez hasonló a hatás.

340 kilogrammos plusz tömege a belső égésű alapverziókkal szemben nyilván hatással van a kanyartempóra, és ez eltérő futóműhangolást követel, de az összbenyomás még így is kiegyensúlyozott, kellemes, a kategóriában átlagos komfortot adó megoldás lett. Mindent összevetve a villanymotor karaktere ennél a konstrukciónál is kellemes vezethetőséget ad, és az 50 kWh-s akkumulátorral, városi, napi használatban spórolni sem kell az energiával, a hatótáv-para immár hivatalosan is a múlté. 200-220 megtehető kilométert még a téli hidegben is bátran megsaccolhatunk, és ez a hatás velünk marad, ezzel immár számolni kell a villanyautóknál, az időjárás komolyan befolyásolja a megtehető kilométerek számát, a gyártó honlapján 35 százalékra teszi az ebből fakadó különbséget.

Az autóval járva mindig az volt az első kérdés, hogy mennyi idő tölteni. Erre pedig mindig 10-15 perces választ kaptak az érdeklődök. Mert a 100 kW-os csúccsal tényleg cifra a kép. HA találunk ilyen töltőt, és HA sikerül csatlakoznunk rá, akkor elvileg 25-30 perc alatt elérhetjük a 80 százalékos töltöttséget. Csakhogy ilyen töltő még mindössze négy darab található az országban, maradnak tehát az 50 kW-osak, ha gyorsan kell a “delej”.

Ezeknél ötven percig tart ugyanez a mutatvány, ha pedig a legelterjedtebb 22 kW-os AC töltőpontok egyikére állunk be, akkor jön jól a 7 kW-os helyett opcionálisan rendelhető, 11 kW-os fedélzeti töltő, amivel 6-7 óra alatt érhető el e a nyolcvan százalék körüli érték. A tesztautóban még egyfázisú töltő volt, és a gyári, már normál konnektorba dugható EVSE-kábel csak 8 Amper áramerősséget enged, így ez tényleg a vészforgatókönyvet jelenti, mivel 30 óra kábelen állás kell a teljes töltöttséghez.

Ugyanakkor áldás, ha öregebb ház udvarára áll be az ember, rokonlátogatás során, töltősivatagban, mert így nem kell aggódni azon, hogy füstölnek majd a régi villanyrendszer kábelei. Bár ezt már sok gyártó megoldotta, a menüből egyszerűen szabályozható töltési áramerősség megadásával.

Tehát a villanyautózás “vezetés” részének legérdekesebb, és legfontosabb része még mindig amikor állunk, és töltünk, mert ez még mindig vad technológiai rét, ahol burjánzanak a különböző megoldások. Több cég, többféle megoldást kínál, és a külön regisztrációk, fizetési módok, térképen nem létező töltőpontok, telefonról megoldható mindennapi problémák, kompatibilitási problémák eleinte okozhatnak izzasztó perceket.

Új belépőként fel kell készülnünk arra, hogy a töltési sebességek mellett az oszlopok gyártóiról, fajtáiról, és aktuális állapotukról is jó naprakésznek lennünk, ha nem akarunk a helyszínen meglepődni.