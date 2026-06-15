A Volkswagen-csoport MEB+ platformjára épülő új Škoda zászlóshajó, a tisztán elektromos Peaq fejlesztésének egyik végső fázisába ért: a közúti tesztekbe enged bepillantást az autógyártó.

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A június 23-án, az esti órákban esedékes világpremier előtt egy héttel elárulták, hogy három kontinensen összesen több mint másfél millió kilométert futottak a tesztjárművek. Az északi sarkkörön túl mínusz negyvenfokos, dermesztő hidegben vizsgázott a fűtőrendszer, Afrika és Észak-Amerika sivatagos területein több évre elegendő UV-terhelést kapott a fényezés, és teljesítőképessége végéig hajszolták a klímaberendezést. Végtelen földutakon tették próbára a futóművet, a tömítéseket, a szellőzőrendszert és a vázszerkezet merevségét.

Villanyautó lévén a mérnökök kiemelt figyelmet szenteltek annak, hogy az akkumulátor hogyan tolerálja a szélsőséges hőviszonyokat – mint ismeretes, sem a rendkívüli hideg, sem az extrém forróság nem tesz jót az akkumulátorok töltésfelvevő és -megtartó képességének, az élettartamról nem is beszélve.

Az akár hétüléses kivitelben elérhető Peaq utastéri zajszintjét is vizsgálták: ez a terület prioritást élvezett a fejlesztés során, hiszen máskülönben nem sok értelme lett volna annak, hogy a Sonos építse meg az autó audiorendszerét.

Ami a műszaki részleteket illeti, továbbra is titkolózik a Škoda, annyit azonban lehet tudni, hogy a futómű adaptív lengéscsillapítókat kap, az új generációs, takarékos villanymotorokkal pedig több mint 600 kilométeres hatótávolság érhető el.

Arra is ügyeltek a tervezők, hogy valódi újdonság is kerüljön a Peaq csomagjába: ez lesz az első olyan Škoda, amelynél az ablaktörlő lapátokba integrálták az ablakmosó fúvókákat.