Folyamatosan bővíti portfólióját a Leapmotor, a kínai autógyártó, amelyben a Stellantis-csoport (PSA-Fiat) 21%-os tulajdonrésszel bír.

A B03X és a B05 után itt a B03 – illetve annak kínai változata, az A05, de az eddigi tapasztalatok alapján arra számítunk, hogy mi is azt kapjuk majd, amit most látunk.

A klasszikus ötajtós formát lágy, lekerekített vonalakba csomagoló A05 / B03 tisztán elektromos hajtáslánccal érkezik, amiről semmilyen információt nem tett közzé a Leapmotor, de gyanítjuk, hogy a méretazonosság (4175 x 1790 x 1560 mm, tengelytáv 2605 mm) okán ugyanaz kerülhet bele, mint a B03X (4270 x 1810 x 1635 / 2605 mm) városi crossoverbe.

Ez kétféle akkut (39,8 vagy 53,0 kWh) jelentene, 197 lóerős, 200 Nm-es villanymotorral.

Ennek viszont ellentmond, hogy a B03X hatótávolsága a nagyobb akkumulátorral sem haladja meg a 382 km-t, míg a B03-ra 510 kilométert ígér a Leapmotor.

A jelenleg rendelkezésre álló (illetve nem álló) információk alapján ezt a dilemmát nem tudjuk eldönteni, így nincs más hátra, mint megvárni, amíg megérkezik Európába a típus helyi változata, ennek időpontja azonban még nem ismert.