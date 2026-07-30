Az intézkedéssel a magas üzemanyagárakat mérsékelné a továbbra is hatósági árat alkalmazó szlovén kormány. A szabályozott árú 95-ös benzin literje jelenleg 1,60 euró (580 forint), a dízelé 1,82 euró (660 forint) az autópályákon kívüli töltőállomásokon. Szlovéniában a szabályozott üzemanyagárakat hetente állapítják meg a világpiaci olajtermékárak, valamint a dollár és az euró árfolyamának alakulása alapján.

Az aktuális magyar helyzetet itt foglaltuk össze:

A kabinet szerint a közel-keleti konfliktus miatt az energiaárak tartósan magasak maradhatnak. Szlovénia korábban már az uniós minimumra csökkentette a jövedéki adót, és két hónapra eltörölt több, az üzemanyagokat terhelő díjat és adót.

Az Európai Bizottság rendszerint három hónapon belül tesz javaslatot az ilyen kérelmekről az Európai Unió Tanácsának. Svédország és Horvátország már engedélyt kapott arra, hogy az uniós minimum alá csökkentse a jövedéki adót. Horvátország hat hónapig élhet ezzel a lehetőséggel, de csak akkor tervezi bevezetni az intézkedést, ha azt az üzemanyagpiaci folyamatok és a közel-keleti helyzet indokolják.

A jövedéki adó csökkentése mérsékli az üzemanyagárakat, egyúttal azonban bevételkiesést okoz a költségvetésnek. Szlovénia március és május között mintegy 39 millió euróval kevesebb bevételhez jutott a február vége óta alkalmazott adócsökkentések miatt – írta a Forbes Slovenija.