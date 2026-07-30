A japán vállalatcsoport 5,39 millió járművet értékesített, megelőzve a német Volkswagen-csoportot, amely mintegy 4,13 millió autót adott el. A Toyota-csoport globális értékesítése január és június között 2,8 százalékkal mérséklődött az egy évvel korábbihoz képest, ami két év után az első éves visszaesés.

A visszaesés fő oka a kínai kereslet gyengülése és a közel-keleti feszültségek hatása volt. A vállalat szerint a Közel-Keleten kialakult helyzet miatt emelkedő üzemanyagárak visszafogták a kínai keresletet, miközben a térséget érintő logisztikai fennakadások a termelést is nehezítették.

Kínában 17,1 százalékkal, 694 670 darabra csökkent az értékesítés, míg a Közel-Keleten 21,6 százalékos visszaeséssel 218 855 járművet adott el a csoport. Észak-Amerikában ugyanakkor 0,9 százalékos növekedéssel 1,45 millió autót értékesített, elsősorban a hibrid modellek iránti erős keresletnek köszönhetően.