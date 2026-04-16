2025-ben a Toyota hazai eladásainak 21 százalékát adta a Yaris Cross, az idei év első három hónapjában 23%-ra nőtt a városi crossover részesedése a márka magyarországi forgalmából. Ez még a modell európai jelentőségénél is nagyobb: a térségi piacon tavaly a Toyota teljes forgalmának 17,5 százalékát tette ki a modell.

A 2021-ben bevezetett Yaris Cross műszaki tartalmához nem nyúlt a Toyota: továbbra is kétféle hibrid hajtáslánccal, 116 és 130 lóerős összteljesítménnyel rendelhető az autó. A kisebbik motor elérhetősége ráadásul korlátozott, csak a belépő felszereltségi szinten, kizárólag elsőkerék-hajtással rendelhető – a nagyobbik hajtáslánchoz elektromos összkerékhajtás is társítható.

A Yaris Cross színre fényezett hűtőmaszkját ugyanúgy ellapított hatszögekből formálták meg, mint a Corolla Cross és az új generációs RAV4 pajzsát, de a megvalósítás mindkettőtől eltér, így anélkül valósul meg a közös családi arculat, hogy sablonossá válna a megjelenés.

A LED-es fényszórók is új rajzolatot kaptak, a nappali világítás felköltözött a lámpatestekbe, így megszűnik a lökhárító két szélén futó fénycsík, helyette erőteljesebb sarkakkal szerelték a lökhárítót. Ez különösen látványos a GR Sport modellváltozat esetében.

Emellett átdolgozták a keréktárcsák választékát, és két új színnel gazdagodott a fényezési opciók sora – ezek közül az egyiket, a mindig fekete tetővel társuló bronz árnyalatot képeink egy részén is láthatod.

A belső térben összehangolt színű burkolatot kaptak az ajtók és a műszerfal, ami egységessé teszi az összképet.

Felszereltségi szinttől függően alapárasok a sportos ülések, újdonság a részleges bőrkárpitozás és az újrahasznosított, illetve fenntartható anyagokat (növényi alapú PVC? parafaőrlemény, visszaforgatott PET) tartalmazó SakuraTouch szövetkárpit, amelynek a gyártása során 95%-kal kevesebb CO2 keletkezik, mint a bőrkárpit előállításakor.

Hangulatvilágítás és vezeték nélküli telefontöltő, valamint motoros csomagtérajtó-mozgatás jelenik meg a kínálatban, a külső tükrök minden esetben behajtják magukat, amikor bezárjuk a kocsit.

Újdonság a parkolás közbeni ütközéseket megelőző autonóm fékvezérlés, amit az alapmodell kivételével minden kivitel megkap, a gazdagabb felszereltségi szinteken pedig a holttérfelügyelet is alapáras lett.

A megújult Yaris Cross a második negyedévtől rendelhető Magyarországon.