Az ütközés a II/143-as úton történt, erős esőben, nedves útfelületen. A cseh rendőrség elsődleges vizsgálata szerint a személyautó vezetője vélhetően nem az útviszonyoknak és az időjárási körülményeknek megfelelően választotta meg a sebességét. Az autó a vizes úton megcsúszott, áttért a szemközti sávba, majd frontálisan összeütközött a magyar rendszámú, egri társaság buszával.

Több mentőegység és orvosi kocsi is dolgozott a balesetnél. A tizenhárom sérült közül mindenki eszméleténél volt, de ketten komolyabb ellátásra szorultak: egy nő súlyos, többszörös sérüléseket szenvedett, egy férfinél pedig közepesen súlyos mellkasi sérüléseket állapítottak meg. Őket a České Budějovice-i kórház traumacentrumába vitték.

A többiek könnyebb sérülésekkel úszták meg az ütközést, jellemzően horzsolásokkal, vágásokkal, illetve felületi fejsérülésekkel. Öt embert a Český Krumlov-i kórházba, további nyolcat a České Budějovice-i kórház baleseti sebészetére szállítottak.

Az iDNES helyszíni információi szerint a buszon nagyjából harmincan utaztak, közülük kilencen sérültek meg. A személyautóban négyen ültek, mindannyian megsérültek. A rendőrség közlése szerint az alkoholszonda mindkét sofőrnél negatív eredményt mutatott.

A baleset után az utat lezárták, a busz utasaiért pótlóbuszt küldtek.

A rendőrségi vizsgálat és a mentési munkálatok miatt a lezárás több órán át tartott.

Csehországon vasárnap heves zivatarok vonultak át, a meteorológusok felhőszakadásokra, jégesőre és akár 70–90 km/órás széllökésekre is figyelmeztettek. A dél-csehországi tűzoltóknak több helyszínen is dolguk akadt a vihar miatt, főként kidőlt fák, letört ágak és beázások miatt riasztották őket.