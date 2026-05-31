Új, a vasúttal összehangolt Volán-menetrend lép életbe június 20-tól a Mátra térségében sűrűbb járatokkal, jobb csatlakozásokkal és több közvetlen kapcsolattal – jelentette be közösségi oldalán vasárnap a közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint egy új szemléletű hálózatot építenek ki, amely egységes rendszerben gondolkodik a térség közlekedéséről, és jobban összehangolt vasúti és autóbuszos kapcsolatokat hoz létre a Budapest-Gyöngyös InterRégió vonatok és a térség buszjáratai között.

Gyorsabb és kiszámíthatóbb lesz az utazás Eger, Salgótarján, Gyöngyös, Pétervására és Pásztó között.

Salgótarján és Eger között kétóránként két külön útvonalon is közvetlen járatok indulnak, Gyöngyös vasútállomása mellett új buszforduló épül ki, így könnyebb lesz az átszállás a budapesti InterRégió vonatok és a Mátrába tartó buszok között – ismertette Vitézy.

Gyöngyös, Mátraháza, Kékestető és több turisztikai célpont között rendszeresebb menetrend jön létre, szinte minden órában érkezik busz. A térség turisztikai célpontjai sokkal könnyebben elérhetők lesznek több közvetlen járattal, jobb vasúti csatlakozásokkal és sűrűbb hétvégi közlekedéssel.

Kiemelte, az új menetrend segíti a munkába járást, jobban igazodik a műszakváltásokhoz és gyorsabb kapcsolatot biztosít a térség ipari parkjai felé, valamint több településen új esti járatok, hétvégi indulások és csúcsidős sűrítések jelennek meg.