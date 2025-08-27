Korábban már beszámoltunk róla, hogy egy BMW prototípus és egy busz balesetezett a Mátrában, de most újabb részletek derültek ki az ügy kapcsán: állítólag többen kizuhantak a buszból, számolt be róla a gyöngyösi hírportál.

A videón jól látható, mennyire összeroncsolódott a busz eleje, még a sárga korlát is kiszakadt a helyéről – ez alapján pedig nem csoda, hogy az éppen mondjuk ott utazók kiesetek a buszból az ütközés következtében.

