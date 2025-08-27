Nemrég írtunk róla, hogy Nyíregyházán jártak a BMW új Neue Klasse szabadidő-autói, az új iX3-as modellek, amelyek vélhetően a debreceni BMW-gyárból gurultak ki, hiszen ezeket az elektromos autókat nálunk fogják gyártani. A teljes álcafóliával ellátott SUV-k épp töltőn voltak.

Most pedig szintén egy álcázott BMW hívta fel magára a figyelmet, valószínűleg ez is a debreceni teszt-flottába tartozik:

„Bmw prototípus balesetezett a Mátrában. Elképzelhető, hogy túl gyorsan ment felfelé, kisodródott és egy busszal ütközött” – írta olvasónk szerda reggel.

Közben egy gyöngyösi híroldal is beszámolt a balesetről, akik azt írták, hogy legalább 8 sérültje van a balesetnek, állítólag többen is kizuhantak a buszból, amikor az elektromos autó nekiütközött.

A BMW Neue Klasse modellcsalád első tagja egyébként idén szeptemberben mutatkozik majd be álcafólia nélkül a müncheni autószalonon, hogy aztán 2026 elején megkezdődjön a gyártása a BMW debreceni üzemében.

Az új iX3 elsőként kapja meg a hatodik generációs eDrive akkumulátoros elektromos architektúrát. A hengeres cellákból felépülő akkumulátor energiasűrűsége 20%-kal nagyobb, mint a korábbi, prizmatikus cellákat alkalmazó akkué. A 800 V-os hálózat jóvoltából a legnagyobb töltési teljesítmény 400 kW, 10 perc alatt akár 350 kilométerre elegendő energiát tud felvenni az akkumulátor, a maximális hatótávolság eléri a 800 kilométert – állítja a bajor gyártó.