Olvasónk készítette az alábbi fotókat Nyíregyházán: úgy tűnik, hogy épp megálltak tölteni az autókat az egyik Spar parkolójában a Korányi Frigyes utcánál. Vélhetően a debreceni BMW-gyárból gurultak ki az autókkal, hiszen az új iX3 elektromos modelleket ott fogják gyártani.

A Neue Klasse modellcsalád első tagja idén szeptemberben mutatkozik majd be álcafólia nélkül a müncheni autószalonon, hogy aztán 2026 elején megkezdődjön a gyártása a BMW debreceni üzemében.

Az új iX3 elsőként kapja meg a hatodik generációs eDrive akkumulátoros elektromos architektúrát. A hengeres cellákból felépülő akkumulátor energiasűrűsége 20%-kal nagyobb, mint a korábbi, prizmatikus cellákat alkalmazó akkué. A 800V-os hálózat jóvoltából a legnagyobb töltési teljesítmény 400 kW, 10 perc alatt akár 350 kilométerre elegendő energiát tud felvenni az akkumulátor, a maximális hatótávolság eléri a 800 kilométert! A töltést mesterséges intelligencia által vezérelt, automatikusan nyíló töltőfedél teszi még gyorsabbá.

Az új elektromos architektúra támogatja a kétirányú töltést, méghozzá nem csak külső fogyasztók, de akár egy egész otthon táplálására, illetve a hálózatba történő visszatáplálásra is alkalmas.

Heart of Joy

Azaz az élmény szíve: így nevezi a BMW új menetdinamikai vezérlő rendszerét, amely állításuk szerint a korábbi rendszereknél tízszer gyorsabban reagál, így közvetlen vezetési élményt ígér. Pontosabb kormányzás, hatékonyabb regeneratív fékrendszer (a lassítási helyzetek mindössze 2%-ban lesz szükség a súrlódó fékekre) és különösen fejlett vezetőtámogató rendszerek jellemzik majd az iX3-ast és minden későbbi Neue Klasse BMW-t.

