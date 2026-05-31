Egy traktor és egy autó ütközött a 36-os főúton Tiszavasvári és Nagycserkesz között, a járművek kigyulladtak, a baleset miatt a főutat lezárták – közölte a katasztrófavédelem szombat délután. Az Országos Mentőszolgálat szóvivője arról tájékoztatott, hogy a balesetben érintett gépkocsi sofőrje meghalt.

Győrfi Pál hozzátette: a traktor vezetője mellkasi sérülést szenvedett, a karja pedig megégett. A sérültet a Debrecenből érkező mentőhelikopter a nyíregyházi kórházba vitte.

A katasztrófavédelem korábban azt írta, hogy a tiszavasvári önkormányzati tűzoltók fékezték meg a lángokat. A traktor vezetőjéhez mentő érkezett, a személykocsi sofőrjét oltás közben találták meg az autóban.