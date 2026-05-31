Röviden – Volkswagen Caravelle Mi ez? Haszonjármű alapokra épülő mikrobusz, 1950 óta. Ez itt a 2024-ben bevezetett hetedik generáció, amely kétféle hosszúságban készül. Dízelmotorokkal, benzines hibrid, illetve tisztán elektromos hajtással érhető el. Mit tud? Maximum 9 fő utazhat benne kényelmesen, akikre nagy láb-, váll- és fejtér vár. Csomagtartója rengeteg bőröndöt képes elnyelni. Mibe kerül? A típus alapára 19 918 695 forintról indul áfával, míg a tesztben szereplő modell 22 131 695 forintért vihető el. Kinek jó? Bár ekkora kapacitással inkább utasszállítással foglalkozó vállalkozásoknak, taxitársaságoknak lehet ideális, hotelek is használhatják shuttle járatként. Nagyobb családi nyaralásoknál, amikor a nagyszülőket és az unokatestvéreket is viszi az ember, ugyancsak ideális lehet egy ilyen jármű.

A mikrobuszok a személyautóknál tágasabb csomag- és utasterükkel közösségi élményt teremtenek az utazásból. Összekovácsolják az utazókat és számtalan új élményhez segítik hozzá a kalandorokat. Nagy beszélgetések és – a sofőrt kivéve – nagy alvások kiváló helyszínei. Éppen ezért mindig lesz létjogosultságuk a piacon. A kategória egyik jeles képviselője a komoly múltra visszatekintő Caravelle, amely a Volkswagen mikrobuszok világában a Transporter Kombi és a Multivan között helyezkedik el félúton.

Míg a Multivan a Volkswagen saját fejlesztése, addig a Transporter Kombi és a Caravelle a Ford Transittal közös alapokra készül. Mint ismeretes, a német és az amerikai gyártó közös kisteherautója 2024-ben mutatkozott be a hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon. Megnéztük, hogyan formálja együtt a szegmenst a két márka.

Külső

Bár az autó alapjaiban egy Ford Transit, a Caravelle klasszikus értékeit továbbra is megadja. Ez nem más, mint a praktikum, a térérzet és a karakter triumvirátusa.

“Egy kicsit az ős-Bullira is emlékeztet, mivel az új Transporteren is látni az úgynevezett Bulli-vonalat, amely kettéosztja a karosszéria felső és alsó részét, tisztelegve a nagy ős, a T1 előtt. A fényszórók felső vonala az oldalakon átívelve egészen a hátsó részig fut, ahogy azt már a T6.1-nél is láthattuk. Az egész formaterv az eredeti Bulli DNS-ét hordozza, miközben minden részletében a mai kor követelményeihez igazodik” – mondta Albert Kirzinger, a VW Haszonjárművek vezető dizájnere érdeklődésemre az új Transporter és Caravelle nemzetközi menetpróbáján még korábban.

Ez a gondolat azóta is időről-időre eszembe jut, valahányszor egy új Transportert vagy Caravelle-t látok. A Caravelle egyszerű, nem hivalkodó, de mégsem túlságosan hétköznapi. Megjelenése nagy mértékben függ a megrendelőtől is. A VW Basis, Life, Style és PanAmericana felszereltségi szinteken kínálja a Caravelle-t. Ezeknél még megkülönböztetünk egyszerűbb, praktikusabb (RT), valamint magasabb alapfelszereltséggel (HT) bíró változatokat. Szerkesztőségünknél egy kavicsszürke Basis HT járt, tehát egy szerényebb kivitel a Caravelle-univerzumból, ami látszik a fényezetlen lökhárítókon és a dísztárcsákon.

Ennek dacára és az alapvetően szögletes alapforma ellenére jó ránézni az autóra, ami a modern orr-rész mellett a hűtőmaszkkal rajzolt hatalmas mosolynak is köszönhető.

A Caravelle kétféle – 5050 mm és 5450 mm – hosszúságban gördül le a gyártósorról. Az ülések számában (7-9 db) nincs különbség, viszont a hosszabb változatnál nagyobb csomagtérrel számolhatunk. A tengelytáv mindkettőben egyformán 3100 mm, csak a hátsó túlnyúlás nagyobb a hosszabb kivitelnél. Mindkét variáns szélessége egyformán 2032 mm, illetve 1994 mm a magasságuk. Utóbbi azt is jelenti, hogy a kétméteres magasságkorlátozással ellátott parkolóházakba, vagy mélygarázsokba már nem fér le. A magassághatároló lécek ugyanis elérnék a tetejét.

Belső

A Volkswagen Caravelle fedélzetén maximálisan 9 fő utazhat, meglehetősen kényelmesen. Tesztautónkban minden sora 3-3 ülőhelyes volt. A vezető egy duplakarfás, hat irányban állítható sofőrülésen foglalhat helyet. Mellette az üléspadon további két fő fér el az első üléssorban. A második és a harmadik üléssorban viszont egymástól független üléseket találunk, amelyek ISOFIX-rögzítőpontokat kínálnak a gyerekülések fogadásához, illetve háttámlájuk akár teljesen vízszintesbe is hajtható. Emellett könnyedén előre-hátra csúsztathatók.

Alapáron csak a jobb, extraként mindkét oldalon tolóajtót találunk, amelyek nagy nyílást hagynak szabadon a beszálláshoz. Hatalmas lábtér várja az utasokat, ez más szint, mint a hagyományos személyautók esetében. Nemcsak a sofőr, hanem a mellette ülők, de még a második, illetve a harmadik üléssorban ülők is kényelmesen elhelyezhetik alsó végtagjaikat, ami különösen jól jön a hosszabb utazásoknál. Szintén pozitívum, hogy a második üléssorban is van külön zónát szabályozó légkondicionáló, és a tolóajtókon lévő, kifelé billenthető oldalablakok is jól jöhetnek szellőztetésre.

A vezetőülés párnázottsága jól eltalált, egyszerre kényelmes és feszes. Az oldaltámaszok hatékonyan tartják a testet, így a sofőr nem mozdul el még lendületes kanyarvételnél sem.

Két képernyő uralja a vezetői környezetet, a fedélzeti rendszeré viszi a prímet. A digitális, 12 colos műszeregységen nagyon könnyű kiigazodni, de érdemes kiválasztani a multikormány segítségével, hogy pontosan milyen adatot szeretnénk rajta folyamatosan látni, mert akár olyan kevésbé fontos infók is állandóra tehetők, mint például az AdBlue-szint visszajelzése. A műszerfalon kevés fizikai kapcsoló van, de a klímát még mindig a hagyományos módon állíthatjuk. A levegőbefújás mértéke és iránya azonban a 13 colos kijelzővel rendelkező infotainment rendszer menüjében is könnyedén testre szabható.

Számomra zavaró volt, hogy az elektronikus parkolófék kapcsolója a méretes váltókar mögött található, amit viszonylag gyakran kell használni, de így nehezebb. Egy automatikus váltós modellben más lenne a helyzet. Az sem ideális, hogy a légbeömlő gyakorlatilag a váltókar magasságában van.

A Caravelle első utasterében elképesztően sok hely van a különféle holmik elhelyezésére. A vezető mellett lévő üléspad ülőfelülete alatti rész teljes egészében kihasználható, de az ajtózsebek is kellően mélyek. Egy-egy nagyobb üdítőspalack is elhelyezhető bennük. Az övvonalhoz közel egy keskenyebb párkány is van az ajtókban a kisebb dolgok tárolására. Kedvencem a középső konzolból kihajtható palacktartó, de a kesztyűtartó, valamint a fölötte lévő fakk is igénybe vehető a különféle holmik elhelyezésére. Extra ugyan, de akkor is jól jön a vezető oldali ablak felett, a kihajtható kapaszkodó helyén található szemüvegtartó.

A középső konzolban kialakítottak még egy kis polcocskát is a telefonon vezeték nélküli töltésére, és ezen a részen USB-A és USB-C töltőpontok, valamint egy szivargyújtó is megtalálható. Amennyiben a vezetőnek gyorsan írni támadna kedve – például egy számlát – akkor csak ki kell hajtania a mellette lévő ülés háttámlájának belső részét és így szert tehet egy kemény felületre. Örvendetes, hogy a modellt mobiliroda-funkcióval is felvértezték.

A hosszabb Caravelle csomagtere akkor is nagyobb az alapváltozaténál, ha egyik üléssort sem hajtjuk le. Míg az alapváltozatnál a hátsó üléssor és a küszöb közötti rész 725 mm, addig a hosszú tengelytávolságúnál 1110 mm. Ennek köszönhetően tesztautónkban egymás mellé, akár két sornyi bőrönd is befér. A harmadik üléssor egyébként könnyedén eltávolítható, így pedig akár 4343 literes raktért kapunk.

Szükség esetén a második és a harmadik üléssor háttámlái lehajthatók. A művelet a székek oldalában található kis szövet fül kihúzásával gyorsan elvégezhető. A csomagtérben rögzítőszemek is rendelkezésre állnak a csomagok rögzítéséhez.

A Caravelle Basis HT esetében az alapfelszerelés a kétszárnyú, oldalra nyíló ajtó hátsó ajtó. Ez a shuttle‑, taxi‑ és flottás felhasználás miatt logikus: könnyebb vele rakodni, szűk helyen is nyitható, és nem kell hozzá nagy felső tér. A megrendelők azonban kérhetik felfelé nyíló ajtóval is. Az összecsukható tetőcsomagtartó és a tolóajtón található naproló szintén extra.

Technika

A Volkswagen T7 Caravelle dízelváltozatai a Ford motorcsaládját használják, vagyis ugyanazt a konstrukciót, ami a Transit Customban is dolgozik. Ez a gyakorlatban a 2.0 EcoBlue dízelt jelenti, Euro 6e normás kivitelben. A teljes erőátvitel – a váltótól a hajtáslánc‑architektúráig – szintén Ford‑eredetű, a Volkswagen pedig saját kalibrációját, szoftverét és zajcsillapítási hangolását adja hozzá, így a karakter már VW‑s, de maga a technika egyértelműen Ford.

A Basis felszereltségi szinten egy 110 (81 kW), eg 150 (110 kW), valamint egy 170 lóerős (125 kW) dízelmotor áll rendelkezésre. A Caravelle alapvetően elsőkerék-hajtású, de a két legerősebb motor esetében 4Motion összkerék-hajtás is elérhető. Bár a tesztautónkat 110 lóerős motorral és hatfokozatú váltóval szerelték, ennek ellenére akár nyolcgangos automataváltóval is rendelhető, ami leginkább városban jelenthet komfortosabb vezetést.

Tévedés lenne azt gondolni, hogy a Caravelle kínálata csak a dízelmotorokig terjed. A modellt ugyanis akár plug-in hibrid (PHEV) változatban is választhatják a jövendőbeli megrendelők. A Caravelle eHybrid ugyanazt a plug‑in hibrid hajtásláncot kapja, mint a Ford Transit Custom PHEV. Ebben az esetben a rendszer alapja egy 2,5 literes Atkinson‑ciklusú benzinmotor, amelyhez egy villanymotor társul. Ha valaki pedig a tisztán elektromos hajtást preferálja, akkor az e-Caravelle-t érdemes választania.

Ahogy korábban említettük, a Caravelle új generációja a Forddal közös alapokra épül, de a felfüggesztés hangolása egyértelműen a Volkswagen karakterét rejti. Elöl McPherson rugóstagos, hátul pedig csatolt lengőkaros megoldást alkalmaz, amelyet kifejezetten a személyszállító változatok igényeihez igazítottak. A futómű alapvetően a komfortot helyezi előtérbe: hosszú rugóúttal, puhább csillapítással és olyan hangolással, amely még teljes terhelés mellett is stabil marad. A futómű karaktere jól illeszkedik a modell szerepéhez, mert nem sportos, nem is túl feszes, hanem egy olyan, hosszú távon is kényelmes, kiszámítható hangolás, amely a Bulli‑érzet egyik fontos pillére maradt.

A Caravelle érzésre a kategóriában megszokottnál csendesebb és kifinomultabb futást kínál, főleg a hátsó sorokban ülők számára.

A modellt elektronikus menetstabilizálóval, fáradtságérzékelővel, táblafelismerővel, parkolóradarokkal, tolatókamerával, sebességszabályozó asszisztenssel, automatikus fényszóró szabályozással, kulcsmentes indítással, továbbá vészfék funkcióval kiegészített, környezetfigyelő front asszisztenssel is ellátták.

Vezetés

A Caravelle nem ígér sportosságot, nincs benne semmi “jampiskodás”, de sokkal kifinomultabb mint azt elsőre gondolnánk. A hatfokozatú kézi váltó áttételezése kifejezetten hosszú, ami országúton és autópályán csökkenti a fordulatszámot és a zajt, cserébe városban néha nagyobb gázadást igényel. Időnként lomhábbnak érződhet, mert a motor nem pörög fel olyan gyorsan. Nem sportos, inkább megbízható és kiszámítható.

Méreteiből adódóan kitölti a sávot és a külső visszapillantók elefántfülekként hatnak a vezetőülésből nézve. Oda kell tehát figyelni arra, hogy egy-egy szűkebb belvárosi utcán ne verjünk valakit tarkón a visszapillantó műanyag házával, de a karosszéria épségének megőrzése sem elhanyagolandó. Szerencsére ebben teljesen partner a kormányzás, mert nagyon reszponzív. Azonnal reagál, pontosan követi a mozdulatot, nem kell korrigálni és pontosan tartja az ívet. (Az autó teljes fordulókör átmérője 13 m.)

Emellett nincs szükség nagy erőkifejtésre ahhoz, hogy mondjuk egy hátrafelé való beállásnál irányba állítsuk a mikrobuszt. Elől nagyon hasznos, hogy van parkolóradar, mert az orrától nem teljesen lehet belátni a járdaszegély magasságában lévő akadályokat, például kisebb virágládákat, vagy oszlopokat. A kormánykerék kellemes, személyautós fogású. Olyan érzetet kelt, mintha egy VW személyautóban ülne az ember.

A budapesti, valamint a főváros környéki gyorsforgalmi és autópályás utakon a felfüggesztés megmutatta valódi karakterét. Üresen sem pattogós a hátsó rész, de terhelten, 4-6 fő-vel fedélzeten szinte “kisimul”. Finoman csillapítja a rosszabb minőségű utak egyenetlenségeit. Töredezett útfelszín esetén sem jelentkezik üres dübörgés a karosszériában. Pestiesen szólva nem rázza ki ez a mikrobusz az ember veséjét. Komfortos és enyhén feszes menettulajdonságokkal büszkélkedhet. A kanyarokban pedig egyáltalán nem dől be, nem válik instabillá, vagy részlegesen instabillá. Tartja az ívet és megőrizi stabilitását.

Városban kifejezetten kényelmes vezetni a magas üléspozíció, valamint a hatalmas üvegfelületek miatt. A kilátás elsőrangú a Caravelle-ből. A fordulókör a kategóriához képest kedvező, így a Caravelle nem érződik ormótlannak szűk utcákban sem. Autópályán 130 km/órás tempó mellett is viszonylag alacsony marad a fordulatszám, ami jót tesz a zajkomfortnak és a fogyasztásnak. A 110 lóerő nem teszi “rakétévá” a Caravelle‑t, de a nyomatékos dízelmotor egyenletesen húz, és a tempó tartása nem okoz gondot.

Vegyes használatban a dízelmotorjának étvágya 7,5–8,5 l/100 km körül tartható. Városban viszont 9 liter fölé is mehet, autópályán ugyanakkor a hosszú áttételezés miatt 6-7 liter körüli érték is elérhető vele. A Caravelle méretéhez és tömegéhez képest ez kifejezetten jó adat. Főleg akkor, ha azt vesszük, hogy menetkész öntömege eléri a 2294 kg-ot, hasznos teherbírása pedig 881 kg.

Költségek

A legolcsóbb Caravelle 19 918 695 forintba kerülhet ÁFÁ-val. Ennél a felszereltség részét képezi a 8 ülés, az oldal és a függönylégzsák, az intelligens sebességszabályozó, a hátsó tolatóradar, a front asszisztens, a sávtartó rendszer, az intelligens fényszóró szabályozás, a kulcsmentes indítás, valamint a LED nappali menetfény. A 22 131 695 forintért elvihető VW Caravelle Basis HT alapfelszereltségéhez hozzátartozik a nagyobb, 70 literes üzemanyag-tartály, a nagyobb hangszigetelés, a jobb oldali tolóajtó. Az extrák listáján pedig olyan tételeket találunk, mint a duplaülés a vezető mellett, a billenthető oldalablakok a tolóajtón, a naproló, vagy a szintetikus bőrből készült multikormány. Kevés olyan extra van, ami úgymond hiányzik belőle, talán az ülésfűtés ezek közé tartozik. A téli reggeleken mindez jól jöhet a didergő sofőr számára.

A Volkswagen Caravelle és vetélytársai – Listaár, forint Mercedes‑Benz Vito Tourer 114 CDI Pro A3 (136LE) 20 342 300 Ft Volkswagen Caravelle (110LE) 22 131 695 Ft Ford Transit Tourneo Custom (136LE) 23 219 600 Ft Opel Vivaro Combi L (180LE) 18 000 000 Ft

Értékelés

A VW Caravelle ideális választás lehet azok számára, akik egy kényelmes, tágas és komfortos mikrobuszt keresnek ügyfeleik utazási igényeinek kielégítése érdekében. A kis csoportos utazásokhoz kiváló, hiszen flexibilisen változtatható utastérrel rendelkezik, így tetszőleges mértékben növelhető, vagy csökkenthető a csomagtartó mérete. Bár közös fejlesztés eredménye, ennek ellenére megvan benne a Bulli életérzés, ami miatt akár családi autóként is ideális lehet.

Mellette – Ellene Tágas és jól felszerelt utastér

Gazdag felszereltség

Csendes motor

Jól variálható utastér Színezetlen lökhárító és tükrök

Városban relatíve magas fogyasztás

Feláras a bal oldali tolóajtó

