|Röviden – Volkswagen Caravelle
|Mi ez?
|Haszonjármű alapokra épülő mikrobusz, 1950 óta. Ez itt a 2024-ben bevezetett hetedik generáció, amely kétféle hosszúságban készül. Dízelmotorokkal, benzines hibrid, illetve tisztán elektromos hajtással érhető el.
|Mit tud?
|Maximum 9 fő utazhat benne kényelmesen, akikre nagy láb-, váll- és fejtér vár. Csomagtartója rengeteg bőröndöt képes elnyelni.
|Mibe kerül?
|A típus alapára 19 918 695 forintról indul áfával, míg a tesztben szereplő modell 22 131 695 forintért vihető el.
|Kinek jó?
|Bár ekkora kapacitással inkább utasszállítással foglalkozó vállalkozásoknak, taxitársaságoknak lehet ideális, hotelek is használhatják shuttle járatként. Nagyobb családi nyaralásoknál, amikor a nagyszülőket és az unokatestvéreket is viszi az ember, ugyancsak ideális lehet egy ilyen jármű.
A mikrobuszok a személyautóknál tágasabb csomag- és utasterükkel közösségi élményt teremtenek az utazásból. Összekovácsolják az utazókat és számtalan új élményhez segítik hozzá a kalandorokat. Nagy beszélgetések és – a sofőrt kivéve – nagy alvások kiváló helyszínei. Éppen ezért mindig lesz létjogosultságuk a piacon. A kategória egyik jeles képviselője a komoly múltra visszatekintő Caravelle, amely a Volkswagen mikrobuszok világában a Transporter Kombi és a Multivan között helyezkedik el félúton.
Míg a Multivan a Volkswagen saját fejlesztése, addig a Transporter Kombi és a Caravelle a Ford Transittal közös alapokra készül. Mint ismeretes, a német és az amerikai gyártó közös kisteherautója 2024-ben mutatkozott be a hannoveri IAA haszonjármű-kiállításon. Megnéztük, hogyan formálja együtt a szegmenst a két márka.
Külső
Bár az autó alapjaiban egy Ford Transit, a Caravelle klasszikus értékeit továbbra is megadja. Ez nem más, mint a praktikum, a térérzet és a karakter triumvirátusa.
“Egy kicsit az ős-Bullira is emlékeztet, mivel az új Transporteren is látni az úgynevezett Bulli-vonalat, amely kettéosztja a karosszéria felső és alsó részét, tisztelegve a nagy ős, a T1 előtt. A fényszórók felső vonala az oldalakon átívelve egészen a hátsó részig fut, ahogy azt már a T6.1-nél is láthattuk. Az egész formaterv az eredeti Bulli DNS-ét hordozza, miközben minden részletében a mai kor követelményeihez igazodik” – mondta Albert Kirzinger, a VW Haszonjárművek vezető dizájnere érdeklődésemre az új Transporter és Caravelle nemzetközi menetpróbáján még korábban.
Ez a gondolat azóta is időről-időre eszembe jut, valahányszor egy új Transportert vagy Caravelle-t látok. A Caravelle egyszerű, nem hivalkodó, de mégsem túlságosan hétköznapi. Megjelenése nagy mértékben függ a megrendelőtől is. A VW Basis, Life, Style és PanAmericana felszereltségi szinteken kínálja a Caravelle-t. Ezeknél még megkülönböztetünk egyszerűbb, praktikusabb (RT), valamint magasabb alapfelszereltséggel (HT) bíró változatokat. Szerkesztőségünknél egy kavicsszürke Basis HT járt, tehát egy szerényebb kivitel a Caravelle-univerzumból, ami látszik a fényezetlen lökhárítókon és a dísztárcsákon.
Ennek dacára és az alapvetően szögletes alapforma ellenére jó ránézni az autóra, ami a modern orr-rész mellett a hűtőmaszkkal rajzolt hatalmas mosolynak is köszönhető.
A Caravelle kétféle – 5050 mm és 5450 mm – hosszúságban gördül le a gyártósorról. Az ülések számában (7-9 db) nincs különbség, viszont a hosszabb változatnál nagyobb csomagtérrel számolhatunk. A tengelytáv mindkettőben egyformán 3100 mm, csak a hátsó túlnyúlás nagyobb a hosszabb kivitelnél. Mindkét variáns szélessége egyformán 2032 mm, illetve 1994 mm a magasságuk. Utóbbi azt is jelenti, hogy a kétméteres magasságkorlátozással ellátott parkolóházakba, vagy mélygarázsokba már nem fér le. A magassághatároló lécek ugyanis elérnék a tetejét.
Belső
A Volkswagen Caravelle fedélzetén maximálisan 9 fő utazhat, meglehetősen kényelmesen. Tesztautónkban minden sora 3-3 ülőhelyes volt. A vezető egy duplakarfás, hat irányban állítható sofőrülésen foglalhat helyet. Mellette az üléspadon további két fő fér el az első üléssorban. A második és a harmadik üléssorban viszont egymástól független üléseket találunk, amelyek ISOFIX-rögzítőpontokat kínálnak a gyerekülések fogadásához, illetve háttámlájuk akár teljesen vízszintesbe is hajtható. Emellett könnyedén előre-hátra csúsztathatók.
Alapáron csak a jobb, extraként mindkét oldalon tolóajtót találunk, amelyek nagy nyílást hagynak szabadon a beszálláshoz. Hatalmas lábtér várja az utasokat, ez más szint, mint a hagyományos személyautók esetében. Nemcsak a sofőr, hanem a mellette ülők, de még a második, illetve a harmadik üléssorban ülők is kényelmesen elhelyezhetik alsó végtagjaikat, ami különösen jól jön a hosszabb utazásoknál. Szintén pozitívum, hogy a második üléssorban is van külön zónát szabályozó légkondicionáló, és a tolóajtókon lévő, kifelé billenthető oldalablakok is jól jöhetnek szellőztetésre.
A vezetőülés párnázottsága jól eltalált, egyszerre kényelmes és feszes. Az oldaltámaszok hatékonyan tartják a testet, így a sofőr nem mozdul el még lendületes kanyarvételnél sem.
Két képernyő uralja a vezetői környezetet, a fedélzeti rendszeré viszi a prímet. A digitális, 12 colos műszeregységen nagyon könnyű kiigazodni, de érdemes kiválasztani a multikormány segítségével, hogy pontosan milyen adatot szeretnénk rajta folyamatosan látni, mert akár olyan kevésbé fontos infók is állandóra tehetők, mint például az AdBlue-szint visszajelzése. A műszerfalon kevés fizikai kapcsoló van, de a klímát még mindig a hagyományos módon állíthatjuk. A levegőbefújás mértéke és iránya azonban a 13 colos kijelzővel rendelkező infotainment rendszer menüjében is könnyedén testre szabható.
Számomra zavaró volt, hogy az elektronikus parkolófék kapcsolója a méretes váltókar mögött található, amit viszonylag gyakran kell használni, de így nehezebb. Egy automatikus váltós modellben más lenne a helyzet. Az sem ideális, hogy a légbeömlő gyakorlatilag a váltókar magasságában van.
A Caravelle első utasterében elképesztően sok hely van a különféle holmik elhelyezésére. A vezető mellett lévő üléspad ülőfelülete alatti rész teljes egészében kihasználható, de az ajtózsebek is kellően mélyek. Egy-egy nagyobb üdítőspalack is elhelyezhető bennük. Az övvonalhoz közel egy keskenyebb párkány is van az ajtókban a kisebb dolgok tárolására. Kedvencem a középső konzolból kihajtható palacktartó, de a kesztyűtartó, valamint a fölötte lévő fakk is igénybe vehető a különféle holmik elhelyezésére. Extra ugyan, de akkor is jól jön a vezető oldali ablak felett, a kihajtható kapaszkodó helyén található szemüvegtartó.
A középső konzolban kialakítottak még egy kis polcocskát is a telefonon vezeték nélküli töltésére, és ezen a részen USB-A és USB-C töltőpontok, valamint egy szivargyújtó is megtalálható. Amennyiben a vezetőnek gyorsan írni támadna kedve – például egy számlát – akkor csak ki kell hajtania a mellette lévő ülés háttámlájának belső részét és így szert tehet egy kemény felületre. Örvendetes, hogy a modellt mobiliroda-funkcióval is felvértezték.
A hosszabb Caravelle csomagtere akkor is nagyobb az alapváltozaténál, ha egyik üléssort sem hajtjuk le. Míg az alapváltozatnál a hátsó üléssor és a küszöb közötti rész 725 mm, addig a hosszú tengelytávolságúnál 1110 mm. Ennek köszönhetően tesztautónkban egymás mellé, akár két sornyi bőrönd is befér. A harmadik üléssor egyébként könnyedén eltávolítható, így pedig akár 4343 literes raktért kapunk.
Szükség esetén a második és a harmadik üléssor háttámlái lehajthatók. A művelet a székek oldalában található kis szövet fül kihúzásával gyorsan elvégezhető. A csomagtérben rögzítőszemek is rendelkezésre állnak a csomagok rögzítéséhez.
A Caravelle Basis HT esetében az alapfelszerelés a kétszárnyú, oldalra nyíló ajtó hátsó ajtó. Ez a shuttle‑, taxi‑ és flottás felhasználás miatt logikus: könnyebb vele rakodni, szűk helyen is nyitható, és nem kell hozzá nagy felső tér. A megrendelők azonban kérhetik felfelé nyíló ajtóval is. Az összecsukható tetőcsomagtartó és a tolóajtón található naproló szintén extra.
Technika
A Volkswagen T7 Caravelle dízelváltozatai a Ford motorcsaládját használják, vagyis ugyanazt a konstrukciót, ami a Transit Customban is dolgozik. Ez a gyakorlatban a 2.0 EcoBlue dízelt jelenti, Euro 6e normás kivitelben. A teljes erőátvitel – a váltótól a hajtáslánc‑architektúráig – szintén Ford‑eredetű, a Volkswagen pedig saját kalibrációját, szoftverét és zajcsillapítási hangolását adja hozzá, így a karakter már VW‑s, de maga a technika egyértelműen Ford.
A Basis felszereltségi szinten egy 110 (81 kW), eg 150 (110 kW), valamint egy 170 lóerős (125 kW) dízelmotor áll rendelkezésre. A Caravelle alapvetően elsőkerék-hajtású, de a két legerősebb motor esetében 4Motion összkerék-hajtás is elérhető. Bár a tesztautónkat 110 lóerős motorral és hatfokozatú váltóval szerelték, ennek ellenére akár nyolcgangos automataváltóval is rendelhető, ami leginkább városban jelenthet komfortosabb vezetést.
Tévedés lenne azt gondolni, hogy a Caravelle kínálata csak a dízelmotorokig terjed. A modellt ugyanis akár plug-in hibrid (PHEV) változatban is választhatják a jövendőbeli megrendelők. A Caravelle eHybrid ugyanazt a plug‑in hibrid hajtásláncot kapja, mint a Ford Transit Custom PHEV. Ebben az esetben a rendszer alapja egy 2,5 literes Atkinson‑ciklusú benzinmotor, amelyhez egy villanymotor társul. Ha valaki pedig a tisztán elektromos hajtást preferálja, akkor az e-Caravelle-t érdemes választania.
Ahogy korábban említettük, a Caravelle új generációja a Forddal közös alapokra épül, de a felfüggesztés hangolása egyértelműen a Volkswagen karakterét rejti. Elöl McPherson rugóstagos, hátul pedig csatolt lengőkaros megoldást alkalmaz, amelyet kifejezetten a személyszállító változatok igényeihez igazítottak. A futómű alapvetően a komfortot helyezi előtérbe: hosszú rugóúttal, puhább csillapítással és olyan hangolással, amely még teljes terhelés mellett is stabil marad. A futómű karaktere jól illeszkedik a modell szerepéhez, mert nem sportos, nem is túl feszes, hanem egy olyan, hosszú távon is kényelmes, kiszámítható hangolás, amely a Bulli‑érzet egyik fontos pillére maradt.
A Caravelle érzésre a kategóriában megszokottnál csendesebb és kifinomultabb futást kínál, főleg a hátsó sorokban ülők számára.
A modellt elektronikus menetstabilizálóval, fáradtságérzékelővel, táblafelismerővel, parkolóradarokkal, tolatókamerával, sebességszabályozó asszisztenssel, automatikus fényszóró szabályozással, kulcsmentes indítással, továbbá vészfék funkcióval kiegészített, környezetfigyelő front asszisztenssel is ellátták.
Vezetés
A Caravelle nem ígér sportosságot, nincs benne semmi “jampiskodás”, de sokkal kifinomultabb mint azt elsőre gondolnánk. A hatfokozatú kézi váltó áttételezése kifejezetten hosszú, ami országúton és autópályán csökkenti a fordulatszámot és a zajt, cserébe városban néha nagyobb gázadást igényel. Időnként lomhábbnak érződhet, mert a motor nem pörög fel olyan gyorsan. Nem sportos, inkább megbízható és kiszámítható.
Méreteiből adódóan kitölti a sávot és a külső visszapillantók elefántfülekként hatnak a vezetőülésből nézve. Oda kell tehát figyelni arra, hogy egy-egy szűkebb belvárosi utcán ne verjünk valakit tarkón a visszapillantó műanyag házával, de a karosszéria épségének megőrzése sem elhanyagolandó. Szerencsére ebben teljesen partner a kormányzás, mert nagyon reszponzív. Azonnal reagál, pontosan követi a mozdulatot, nem kell korrigálni és pontosan tartja az ívet. (Az autó teljes fordulókör átmérője 13 m.)
Emellett nincs szükség nagy erőkifejtésre ahhoz, hogy mondjuk egy hátrafelé való beállásnál irányba állítsuk a mikrobuszt. Elől nagyon hasznos, hogy van parkolóradar, mert az orrától nem teljesen lehet belátni a járdaszegély magasságában lévő akadályokat, például kisebb virágládákat, vagy oszlopokat. A kormánykerék kellemes, személyautós fogású. Olyan érzetet kelt, mintha egy VW személyautóban ülne az ember.
A budapesti, valamint a főváros környéki gyorsforgalmi és autópályás utakon a felfüggesztés megmutatta valódi karakterét. Üresen sem pattogós a hátsó rész, de terhelten, 4-6 fő-vel fedélzeten szinte “kisimul”. Finoman csillapítja a rosszabb minőségű utak egyenetlenségeit. Töredezett útfelszín esetén sem jelentkezik üres dübörgés a karosszériában. Pestiesen szólva nem rázza ki ez a mikrobusz az ember veséjét. Komfortos és enyhén feszes menettulajdonságokkal büszkélkedhet. A kanyarokban pedig egyáltalán nem dől be, nem válik instabillá, vagy részlegesen instabillá. Tartja az ívet és megőrizi stabilitását.
Városban kifejezetten kényelmes vezetni a magas üléspozíció, valamint a hatalmas üvegfelületek miatt. A kilátás elsőrangú a Caravelle-ből. A fordulókör a kategóriához képest kedvező, így a Caravelle nem érződik ormótlannak szűk utcákban sem. Autópályán 130 km/órás tempó mellett is viszonylag alacsony marad a fordulatszám, ami jót tesz a zajkomfortnak és a fogyasztásnak. A 110 lóerő nem teszi “rakétévá” a Caravelle‑t, de a nyomatékos dízelmotor egyenletesen húz, és a tempó tartása nem okoz gondot.
Vegyes használatban a dízelmotorjának étvágya 7,5–8,5 l/100 km körül tartható. Városban viszont 9 liter fölé is mehet, autópályán ugyanakkor a hosszú áttételezés miatt 6-7 liter körüli érték is elérhető vele. A Caravelle méretéhez és tömegéhez képest ez kifejezetten jó adat. Főleg akkor, ha azt vesszük, hogy menetkész öntömege eléri a 2294 kg-ot, hasznos teherbírása pedig 881 kg.
Költségek
A legolcsóbb Caravelle 19 918 695 forintba kerülhet ÁFÁ-val. Ennél a felszereltség részét képezi a 8 ülés, az oldal és a függönylégzsák, az intelligens sebességszabályozó, a hátsó tolatóradar, a front asszisztens, a sávtartó rendszer, az intelligens fényszóró szabályozás, a kulcsmentes indítás, valamint a LED nappali menetfény. A 22 131 695 forintért elvihető VW Caravelle Basis HT alapfelszereltségéhez hozzátartozik a nagyobb, 70 literes üzemanyag-tartály, a nagyobb hangszigetelés, a jobb oldali tolóajtó. Az extrák listáján pedig olyan tételeket találunk, mint a duplaülés a vezető mellett, a billenthető oldalablakok a tolóajtón, a naproló, vagy a szintetikus bőrből készült multikormány. Kevés olyan extra van, ami úgymond hiányzik belőle, talán az ülésfűtés ezek közé tartozik. A téli reggeleken mindez jól jöhet a didergő sofőr számára.
|A Volkswagen Caravelle és vetélytársai – Listaár, forint
|Mercedes‑Benz Vito Tourer 114 CDI Pro A3 (136LE)
|20 342 300 Ft
|Volkswagen Caravelle (110LE)
|22 131 695 Ft
|Ford Transit Tourneo Custom (136LE)
|23 219 600 Ft
|Opel Vivaro Combi L (180LE)
|18 000 000 Ft
Értékelés
A VW Caravelle ideális választás lehet azok számára, akik egy kényelmes, tágas és komfortos mikrobuszt keresnek ügyfeleik utazási igényeinek kielégítése érdekében. A kis csoportos utazásokhoz kiváló, hiszen flexibilisen változtatható utastérrel rendelkezik, így tetszőleges mértékben növelhető, vagy csökkenthető a csomagtartó mérete. Bár közös fejlesztés eredménye, ennek ellenére megvan benne a Bulli életérzés, ami miatt akár családi autóként is ideális lehet.
