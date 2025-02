Röviden – Volkswagen Transporter 7.0 Mi ez? A Volkswagen 1950 óta létező áruszállítójának 2024-ben bemutatott hetedik generációs változata, amelyet a Forddal közösen fejlesztettek ki. Mit tud? Raktere immáron minimum 5,8 köbméteres lehet, de akár a 9 köbmétert is elérheti. Háromféle – dízel, elektromos, plug-in hibrid – hajtásrendszerrel készül. Mibe kerül? A különféle változatok árazása folyamatban van, de például a 2.0 literes, 110 lóerős motorral szerelt Transporter Dobozos RT változat nettó 12 184 000 Forintba kerül. Kinek jó? Mindenkinek, aki egyszerű, hétköznapi áruszállítót keres, amelyben meg vannak napjaink legfrissebb fejlesztései. Az elektormobilitást előnyben részesítőknek is ideális lehet.

Athén utcáira már megérkezett a tavasz. Visszatértek az ókori világot kutató turisták, de az eper- és bizsuárusok is elfoglalták helyüket a belvárosi forgatagban. Az utcazenészek már a vérpezsdítő dallamokra fókuszálnak, az árak pedig még barátságosak. Ebbe az idillbe futottak be a legújabb Volkswagen Transporterek is, igaz, még német rendszámmal. A wolfsburgi gyártó ugyanis Görögország fővárosától nem messze tartotta új áruszállítóinak nemzetközi bemutatóját, ahol a Vezess is próbát tett az újdonsággal.

A Transporter név legalább olyan ikonikus a német gyártónál, mint a Golf vagy a Passat, ennek ellenére nem féltek közösködni a modell kapcsán egy konkurensükkel. Vajon jót tett a furgonnak?

Külső

A Forddal közös együttműködésben készülő haszongépjármű immáron a Transporter hetedik generációját képviseli. Az ikonikus T1 még 1950-ben jelent meg, azóta töretlen a sikere. Az, hogy az új Transporter hasonló stílus jegyekkel büszkélkedhet, mint a korábban bemutatott Multivan, valamint ID.Buzz, szándékos volt a tervezők részéről, hogy könnyen azonosítható legyen. A cél ugyanakkor az volt, hogy egy teljes értékű haszongépjárművet alkossanak meg.

„Természetesen szem előtt tartottuk azt, hogy bár személyszállításra is alkalmas a Caravelle vagy a Kombi személyében, alapvetően olyan haszonjárművet akartunk tervezni, ami arra való, hogy pénzt keressenek vele. Éppen ezért a dizájnja nagy mértékben funkcionális. A Caravelle viszont csipetnyi eleganciát tükröz”- árulta el a Vezessnek Albert Kirzinger, a VW Haszonjárművek vezető dizájnere. A helyszíni beszélgetés során a szakember büszkén mutatta meg, hogy a Transporter érkezésével teljessé vált a kínálat (lásd a lenti képet).

Többet ad a magyaroknak a Volkswagen 1 /33 Teljes a kínálat: VW Multivan (balra), VW Caravelle (középen), VW ID.Buzz (jobbra) Teljes a kínálat: VW Multivan (balra), VW Caravelle (középen), VW ID.Buzz (jobbra) Fotó megosztása: 2 /33 A Caravelle LED-technológiás fényszórókat kapott. A Caravelle LED-technológiás fényszórókat kapott. Fotó megosztása: 3 /33 Nemcsak hosszában, széltében is nagyobb lett az új Transporter Nemcsak hosszában, széltében is nagyobb lett az új Transporter Fotó megosztása: 5 /33 A személyszállításra a Caravelle-t ajánlják a Transporter-családon belül A személyszállításra a Caravelle-t ajánlják a Transporter-családon belül Fotó megosztása: 6 /33 Hétköznapi munkára tervezett Transporterek Hétköznapi munkára tervezett Transporterek Fotó megosztása: 7 /33 A Caravelle műszerfala teljesen digitális lett A Caravelle műszerfala teljesen digitális lett Fotó megosztása: 9 /33 A hátsó üléssor könnyedén megközelíthető a Caravelle esetében A hátsó üléssor könnyedén megközelíthető a Caravelle esetében Fotó megosztása: 10 /33 A tolatókamera felbontása tökéletes a Caravelle-ben A tolatókamera felbontása tökéletes a Caravelle-ben Fotó megosztása: 11 /33 A harmadik üléssor mögött jókora raktér áll rendelkezésre a Caravelle-nél A harmadik üléssor mögött jókora raktér áll rendelkezésre a Caravelle-nél Fotó megosztása: 13 /33 Ide csatlakoztatható a laptoptartó, ami a Volkswagen-tartozékok között megtalélható Ide csatlakoztatható a laptoptartó, ami a Volkswagen-tartozékok között megtalélható Fotó megosztása: 14 /33 Elektronikusan kihajtható vonóhorog a Caravelle hátulján. Ilyen a Transporterhez is kérhető Elektronikusan kihajtható vonóhorog a Caravelle hátulján. Ilyen a Transporterhez is kérhető Fotó megosztása: 15 /33 Tekercsrugós felfüggesztést kapott a Caravelle Tekercsrugós felfüggesztést kapott a Caravelle Fotó megosztása: 17 /33 Konzervatív elrendezés, de digitális kijelzős lett a műszeregység Konzervatív elrendezés, de digitális kijelzős lett a műszeregység Fotó megosztása: 18 /33 Jól állnak neki a színezetlen lökhárítók. Ez a Transporter Lavrio partjainál pihent meg egy kis időre Jól állnak neki a színezetlen lökhárítók. Ez a Transporter Lavrio partjainál pihent meg egy kis időre Fotó megosztása: 19 /33 Hátul keskeny, alig látható, színezetlen lökhárítóval készül a Transporter Hátul keskeny, alig látható, színezetlen lökhárítóval készül a Transporter Fotó megosztása: 21 /33 A Transporter műszerfala teljesen tükröződésmentes A Transporter műszerfala teljesen tükröződésmentes Fotó megosztása: 22 /33 A Transporter egyelőre csak dízel hajtással elérhető, később jön a plug-in hibrid és az elektromos változat A Transporter egyelőre csak dízel hajtással elérhető, később jön a plug-in hibrid és az elektromos változat Fotó megosztása: 23 /33 A Transporter új ülésekkel készül, ezért az ülések alá akár a hosszabb tárgyak is becsúsztathatók A Transporter új ülésekkel készül, ezért az ülések alá akár a hosszabb tárgyak is becsúsztathatók Fotó megosztása: 25 /33 A Transporter ülései akár külön álló rekeszként is használhatók A Transporter ülései akár külön álló rekeszként is használhatók Fotó megosztása: 26 /33 A bal oldali ajtó nyitásához egy kis gombot kell megnyomni az ajtószárnyon. Ha valaki magára csukja az ajtókat, akkor ugyanígy tud kijutni a raktérből A bal oldali ajtó nyitásához egy kis gombot kell megnyomni az ajtószárnyon. Ha valaki magára csukja az ajtókat, akkor ugyanígy tud kijutni a raktérből Fotó megosztása: 27 /33 75 éve, 1950 márciusában kezdődött a Transporter története a Bullival 75 éve, 1950 márciusában kezdődött a Transporter története a Bullival Fotó megosztása: 29 /33 Lars Krause szerint az új Transporter magán hordozza az elmúlt 75 év fejlesztéseit Lars Krause szerint az új Transporter magán hordozza az elmúlt 75 év fejlesztéseit Fotó megosztása: 30 /33 Az újdonság dizájnjegyeiben a Bulli stílusjegyei felfedezhetők Az újdonság dizájnjegyeiben a Bulli stílusjegyei felfedezhetők Fotó megosztása: 31 /33 Régen is volt elektromos Transporter Régen is volt elektromos Transporter Fotó megosztása: 33 /33 Albert Kirzinger, a VW Haszonjárművek vezető dizájnere már 2019-ben megalkotta ezt a formatervet, ami végül nemrég testesült meg a hetedik generációs Transporter személyében Albert Kirzinger, a VW Haszonjárművek vezető dizájnere már 2019-ben megalkotta ezt a formatervet, ami végül nemrég testesült meg a hetedik generációs Transporter személyében Fotó megosztása: Fotó megosztása:

Az újdonság négyféle kivitelben – zárt furgon, platós, Mixto és Kombi – gördül le a gyártósorról a törökországi Kocaeli-ben. Az utolsó kettővel talán ritkábban találkozni, de fontos részét képezik a palettának. A Mixto kivitel alatt a második üléssorral és raktérrel egyaránt rendelkező kivitelt értjük, a Kombi pedig az utasszállítóként funkcionáló furgont takarja. Előnye abban rejlik, hogy pillanatok alatt átalakítható személyszállítóból áruszállítóvá.

A duplakabinos-platós változat („Doka”) csak és kizárólag a Transporter kínálatában található meg, a Ford Transit Customból nem lehet ilyet vásárolni. Picit még várni kell rá, mert csak jövő év elejétől rendelhető. Ugyancsak a portfólióhoz tartozik a Caravelle, amely az új Transporter alapjaira épül, és amelyből háromféle (Style, Life, Caravelle) felszereltségi szint áll rendelkezésre. Ez is a személyszállító kivitelt jelenti, de leginkább csapatszállítóként, vagy VIP-kisbuszként funkcionál. Méretes rakományok szállítására nem alkalmas.

A lemezes furgon méreteit tekintve olyan kishaszonjárműről beszélhetünk, amellyel be lehet hajtani a legtöbb mélygarázsba, de a nagy bevásárlóközpontok parkolóházai sem jelentenek problémát számára. A modell (NWB) ugyanis 2 méter magas és 5,05 méter hosszú. Talán egy laikus nem venné észre, de az előző generációhoz képest 14,6 centivel hosszabb. A nagyobb tengelytávolságú (LWB) változat pedig 5,45 méteres és 40 centiméterrel hosszabb az elődhöz képest.

A népszerű áruszállító nemcsak hosszában, hanem széltében is nőtt. Immáron 2,032 méter széles, ami 12,8 centis pluszt jelent az előző generációhoz képest. A két tengely közötti távolság az alapkivitel esetén 2,98 m, míg az LWB-nél 3,1 méter. (Ha valaki a lehető legnagyobbat szeretné kihozni belőle, akkor lecsaphat a magas tetős változatra, de még arra is kell várni 2026-ig.)

Elődjéhez képest jobb aerodinamikus jellemzőkkel rendelkezik az új Volkswagen Transporter. Mindez leginkább a lekerekített, gömbölyded orr-résznek, valamint a lökhárító alsó szélein lévő légelnyelő nyílásoknak köszönhető. Oldalnézetből a T5-ös generációra is hasonlít, legalább is, ha megnézzük a mellső kerékjárati ív, a fényszórók, valamint a motorháztető által határolt oldalsó karosszéria területet.

„Egy kicsit az ős-Bullira is emlékeztet, mivel az új Transporter is rendelkezik az úgynevezett Bulli-vonallal, amely kettéosztja a karosszéria felső és alsó részét, tisztelegve az ikonikus T1 előtt. A fényszórók felső vonala az oldalakon átívelve egészen a hátsó részig fut, ahogy azt már a T6.1-nél is láthattuk. Az egész formaterv az eredeti Bulli DNS-ét hordozza, miközben minden részletében a mai kor követelményeihez igazodik”- jegyezte meg Albert Kirzinger.

Természetesen létezik a Transporterből különlegesebb, „fickósabb”, menőbb, terepre optimalizált kiadás is. Ilyen a PanAmericana Dobozos RT verzió, amely sok minden egyéb mellett félmagas oldalsó műanyagborítással, PanAmericana küszöbmegvilágítással, 17 colos Monte Carlo könnyűfém keréktárcsákkal rendelhető.

Belső

Ahogy bepillantunk az utastérbe, szemet szúrhat, hogy a műszeregység és a multimédia rendszer kijelzője merőlegesen áll a műszerfalban. Ez azért van így, hogy a kijelzők ne tükröződjenek vissza. A 0,33l -es üdítős dobozok fogadására alkalmas pohártartókat az A-oszlopokkal egy vonalban helyezték el, így azok nem takarják ki az oldalsó visszapillantókat.

A Caravelle-ben a műszerfal széles középkonzolt kapott, amiben két további pohártartó érhető el. Ezeket akár egy helyes kis rolóval el is tüntethetjük, ha nem akarjuk őket használni. A középkonzol alján egy helyes kis, csúszásgátlóval ellátott polcon a vezeték nélküli telefontöltő kapott helyet. Ez a széles középkonzol azonban csak a kétszemélyes Caravelle/Transporter modelleknél érhető el. Három személyes változat esetén keskenyebb a középső konzol, értelemszerűen azért, hogy a középen ülő utas lábai elférjenek. Ilyenkor csak egy kihajtható pohártartó áll rendelkezésre lenn.

A Caravelle jól párnázott, ergonomikus, duplakarfás, több irányban állítható, elülső ülésekkel rendelkezik, amelyek komfortos utazást tesznek lehetővé a hosszabb utakon. A multikormány fogása puha, nem töri a kezet. Kifejezetten személyautós élményt nyújt ezen a téren. A Transporter áruszállítóként sem kényelmetlen. Elől, a duplaülésnek köszönhetően kényelmesen elfér benne három megtermett férfi ember. Ezt egy hosszabb úton le is teszteltük és nem keltett csalódást. Elegendő lábtere a középen ülőnek is van, köszönhetően az új műszerfalnak.

Mind a Caravelle, mind a Transporter esetében a szabvány kesztyűtartó felett egy lecsukható fedél mögé rejtett extra tároló is van, amibe akár egy A4-es mappa is elfér. Olyan mély, hogy csúszkálnak benne a kisebb dolgok. A felsorolás ezzel még nem érhet véget, hiszen a különféle holmik tárolására ott vannak még a mély oldalajtó zsebek, a kisebb személyes tárgyakat, így például a szemüvegtokokat, vagy kulcsokat akár az oldalajtók kis párkányain is elhelyezhetjük.

A műszerfal akár egy praktikus kiegészítővel is felturbózható. Amennyiben elől csak két ülés van, akkor a nagyobb méretű középkonzolhoz egy gyári AMPS laptoptartó csatlakoztatható. Alapesetben ezt egy műanyag lapocska fedi a konzol jobb oldalán. Elsőre aprópénz tartónak tűnik a kis fakk, de ha felemeljük a lapocskát, akkor négy kis lyukacskával fogunk farkasszemet nézni. Azok szolgálják az AMPS-modul csatlakoztatását, hogy aztán a sofőr kísérője a notebook képernyőjét is bámulhassa az utazás ideje alatt.

Nemcsak elől, hanem hátul is akad néhány praktikus megoldás. A kihajtható vonóhorog gombja például a jobb hátsó kerékdob mögé került. Kétszer kell megnyomni a működtetéshez egymás után és már elő is villan lökhárító alul a vonóhorog. A kerékjavító készlet pedig a bal hátsó kerékdob mögé került, a burkolatba építve. A Caravelle-nél, vagy a Kombinál az ülések könnyen, síneken mozgathatók, de akár ki is szerelhetők. Mindez a kis súlynak is köszönhető, mivel alig nyomnak 28 kg-ot (a Kombinál).

A megnövelt karosszéria hossz nagyobb rakteret tesz lehetővé a Transporternél. A rakteret elválasztó válaszfal és a hátsó ajtók közötti terület immáron 2,6 méteresre nőtt. A 6.1-es Transporterhez képest hat centiméterrel nagyobb. A nagyobb tengelytávolságú változat viszont már három méter hosszú raktérrel rendelkezik. A raktér padlója alacsonyan van, könnyű a fellépés. Az egyetlen szépséghiba talán az, hogy a burkolat és az ajtógumi között van egy szabad terület. Ide biztosan össze fog gyűlni a szennyeződés a napi használat során.

A méretnövekedés eredményeképpen a két kerékdob közötti távolság 1,39 méter. Egészen pontosan 14,8 centiméterrel nagyobb, mint az előző változatnál. Ez megkönnyíti az EUR-raklapok targoncával való behelyezését. A raklapok ráadásul nem fogják szétkaristolni a kerékdobokat, mivel, ha valaki ügyesen csinálja, akkor a szélei hozzá sem fognak érni. Az alapváltozatba két, a hosszúba pedig három raklap fér be. A zárt áruszállítós kivitelben a raktér alaphelyzetben minimum 5,8 köbméteres lehet, de akár a 9 köbmétert is elérheti.

Ha valaki kombinálná a személyszállítást az áruszállítással, akkor minden bizonnyal értékelni fogja, hogy létezik L-falú Kombi változat a Transporterből. Mit jelent ez? Történetesen annyit, hogy a második üléssorban csak két ülés van és a hiányzó harmadik ülés helyén egy kiegészítő válaszfal található. Innen ered a kialakítás neve, mert történetesen tényleg úgy néz ki, mintha L-alakban lenne beépítve a válaszfal. Még ilyen kialakításban is befér legalább egy EUR-raklap a raktérbe.

A Transporter zárt áruszállítós változatban kifelé nyíló, kétszárnyú hátsó ajtókkal készül, de a Kombi például felfelé nyíló hátsó ajtóval is kérhető. Az oldalsó tolóajtók 1030 méteresek.

Technika

Dízel, benzines hibrid és teljesen elektromos változatban készül az új Volkswagen Transporter. A dízel változat 2.0 literes, négyhengeres, turbós motorokkal gördül ki a gyárkapun. A megrendelők háromféle – 110, 150 és 170 lóerős – változatok közül választhatnak. Manuális, valamint automata váltókkal egyaránt társíthatók. Bár a dízel leginkább első kerekes, azért állandó összkerékhajtással is választható.

Az akkumulátor-elektromos változat már most is rendelhető. 2026 első negyedévében viszont érkezik belőle a 4Motion összkerékhajtású változat. Ez 83 kWh kapacitású (nettó 64 kWh) akkumulátorcsomaggal fog rendelkezni. Hajtásáról maximum 210 kW (285,6) lóerős villanymotor fog gondoskodni. Egy feltöltéssel várhatóan 357 kilométert lehet majd megtenni vele.

Az összkerékhajtású, elektromos változattal szinte egy időben érkezik a plug-in hibrid kiadás, amelynek hajtásáról 2,5 literes, 118 lóerős benzinmotor és 171 kW (232 lóerős) teljesítményű hibrid rendszer gondoskodik. Egy feltöltéssel tiszta elektromos üzemmódban akár 60 kilométer is megtehető. Ez jó hír lehet azok számára, akik alapvetően városi felhasználásra keresnek közepes méretű áruszállítót, de néha hosszabb utakra is menniük kell.

A legnagyobb teherbírással értelemszerűen a dízel rendelkezik (1326 kg), de a plug-in hibriddel is elszállítható legalább 1140 kilogrammnyi áru. A tisztán elektromos változatba pedig maximum 1033 kilogramm súlyú rakomány tuszkolható. A mérnökök 300 kilogrammal növelték meg a vontatási kapacitást az előző generációhoz képest, így a belső égésű motorral szerelt változat 2,8 tonnát, a villanymotoros változat pedig 2,3 tonnányi súlyt képes vontatni.

Az új Transporternek a „vállára is fér némi súly”. Tetejére 20 kilogrammal több áru pakolható az előző generációhoz képest, teljes teherbírása ily módon eléri a 170 kilogrammot.

Az újdonság technikai értelemben is meghaladja az elődjét. A legújabb jellemzők között találjuk az elektromos rögzítőféket, a teljesen digitális, 13 colos kijelzővel rendelkező műszeregységet, valamint a multikormányt. Az eddigi vezetéstámogató rendszerek mellé megérkezett az alapfelszereltségként járó Front Assist, amely egy várható ütközés esetén figyelmeztet és amennyiben az ütközés elkerülhetetlen, aktiválja a vészféket, hogy a baleset minél kisebb következményekkel járjon. Szintén az újdonságok közé tartozik a hátsó lökhárítóba szerelt parkolószenzorok megléte, a közlekedési táblafelismerő rendszer, valamint a sávtartó asszisztens. Ezek ugyancsak az alapfelszereltség részét képezik.

Az extrák listáján pedig olyan megoldásokat találunk, mint a 360 fokos kameranézet, a digitális visszapillantó, az Easy Open (láblendítéssel nyitható hátsó csomagtartó), az elektronikusan kihajtható vonóhorog, valamint a LED-mátrix fényszóró. (A LED-főfényszóró viszont mindegyiknél alap tartozék.)

Vezetés

Athéntól alig 60 kilométerre található Lavrio környékén próbáltuk ki az új Volkswagen Transportert, a helyszín kopár hegyeiről, tengerparti strandjairól és éttermeiről, valamint a szigetszerűen egymásba kapcsolódó épületeiről ismerhető fel. Ez a környék alapvetően kalandos szerpentineket, vagy kétsávos, szűk, hegyvidéki utakat tartogat az erre járók számára.

Egy zárt áruszállítós Transporter éppen annyira nem számít tájidegennek errefelé, mit mondjuk egy Caravelle. Elsőként éppen az utóbbi kulcsai kerültek a kezembe. Az égszínkékben pompázó modell kulcsát a műszerfal tetején lévő tárolóba érdemes tenni, hogy az ne legyen túlságosan messze és még érzékelni tudja a rendszer. A Caravelle ugyanis kulcs nélküli indítással rendelkezik. Indítógombja a kormánykeréktől jobbra, a műszerfalon kapott helyet.

Kijelzője jól strukturált, klasszikus (fordulatszámmérő +sebességmérő) elrendezést követi. Egyedül a rendelkezésre álló hatótávot tartott több ideig megkeresni a szememmel. A kormányoszlopon lévő bajuszkapcsolóval a D-t kell kiválasztanunk és már lehet is indulni, vagy az R-t ha tolatni szeretnénk. A Caravelle már az első kilométereken megmutatja vonzó karakterét: e-hajtáslánccal csendes, stabil és egyszerűen vezethető jármű, amiben az ember átadhatja magát a táj- és a látkép élvezetének. Igaz, nem árt figyelni, mert egyik utunk alkalmával kiszökött tyúkok kerültek elénk és úgy kellett elhajtani a kerítés mellett, hogy ne essen baja a szárnyasoknak.

A 90-es tempónál sem keletkezik nagyobb szélzaj benne, stabilitását pedig még az éles kanyarokban is megőrzi. Kissé komótosan gyorsul, de viszonylag gyorsan el lehet vele érni a városi tempót. Kormányzása precíz és könnyű, felfüggesztése se nem túl feszes, se nem túl lágy. Éppen ideális a közepes minőségű hegyvidéki utakhoz.

Az automataváltóval szerelt Transporter Sport üzemmódban dinamikusan gyorsul és könnyedén küzdi le a nagyobb emelkedőket. Kormányzása közvetlen, vagyis a kormányzott kerekek szinte azonnal reagálnak a kormánykerék elfordítására. Precizitásához sportos életérzés társul. A dinamikus vezetési stílust kedvelők garantáltan szeretni fogják a Transportert. A modell az élesebb kanyarokban sem dől be, nem imbolyog, nem válik bizonytalanná, tapad az úton, mint egy versenyautó.

Sportos karakterét csak erősíti a fordulékonysága. A megnövelt méretek ellenére az új Transporter fordulóköre maradt ugyanannyi, mint az elődé. Az alapváltozaté ugyanis 11,9 méter, a hosszabb tengelytávolságúé pedig 13 méteres.

Költségek

Bár meglehetősen szélesnek nevezhető a Volkswagen Transporter kínálat, ennek ellenére lakóautós változat biztosan nem készül belőle. „Azt gondolom, hogy erre a célra ott van a California, ami Multivan alapokon nyugszik. Mindezek ellenére a Transporter olyan, mint egy svájci bicska. Lehet belőle szervizautó, vagy akár mentőautó is. A Volkswagen Magyarországon is számtalan partnerrel működik együtt, akik a modell célfelhasználás szerinti felkészítésében tudnak segíteni”– jegyezte meg Lars Krause, a VW Haszonjárművek sales és marketing részlegének vezetője. Hozzátette: véleménye szerint az új Transporter használtan is komoly értéket fog képviselni, mivel 5 év vagy 200 ezer kilométeres garanciával kínálja Magyarországon a Volkswagen. Németországban ez 5 év vagy 150 ezer kilométer, vagyis a magyaroknak 50 ezer kilométerrel többet ad a cég.

Nem ez az egyetlen, amiből többet nyújt a magyaroknak a „fauvé”. Kovács András, a Volkswagen Haszonjárművek hazai márkaigazgatója érdeklődésünkre elárulta, hogy idehaza az alapfelszereltség része az 1+2 ülés a fülkében, ahogyan a 7 db USB, valamint a 2 db szivargyújtó, a nagyobb 70 literes tank, a zárható kesztyűtartó, a klíma, a pótkerék, de a három LED-es, szuperfényes raktérvilágítás is szériatartozéknak számít. Magyarán a Volkswagen jóval több mindent ad a magyaroknak, mint a németeknek alapból.

A választató extrák között érdemes elgondolkodni az integrált 4 év vagy 120 ezer kilométeres Smart Care szervizcsomagon, amely tartalmazza az összes kötelező gyári karbantartást és mindössze 100 ezer forintért érhető el.

A konfigurátorban már a dízeles dobozos változat, a PanAmericana kivitel, valamint az elektromos hajtású variánsok is elérhetők. Lenti táblázatunkban a dobozos dízel, valamint az elektromos változat árait tüntettük fel. A dízeles tartalmazza a Smart Care szervizcsomag költségét is.

A Volkswagen Transporter és vetélytársai – Listaár, forint (nettó) Volkswagen Transporter Dobozos RT 2.0 TDI (110LE) 12 184 000 Ft Ford Transit Custom 2.0 TDCi (110 LE) 12 625 000 Ft Opel Vivaro 1.5 (120 LE) 10 500 000 Ft Renault Trafic 2.0 Blue dCi (110 LE) 10 375 000 Ft

Összegzés

Az új Volkswagen Transporter jelentős modernizáláson esett át az előző generációhoz képet. Nagyot lépett előre a digitalizáció terén, ráadásul a hossznövekedésnek köszönhetően nagyobb rakteret kínál. A legújabb vezetéstámogató rendszerekkel szerelik, gazdagabb alapfelszereltséggel büszkélkedhet és az is vonzóvá teheti a hazai piacon, hogy használt autóként is jobban megőrizheti az értékét a nagyobb gyári garancia révén.

Mellette – Ellene Többféle hajtáslánccal (dízel, elektromos, plug-in) készül

Gazdag alapfelszereltség

Bővíthető raktér

Praktikus utastér

Komfortos ülések Hézag a padlóburkolat és az ajtógumi között

Nem lesz belőle lakóautós változat