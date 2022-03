Benzinmotor egy kisbuszba? Kipróbáltuk, van-e értelme

Volkswagen Multivannel autózni pihentető, stresszmentes elfoglaltság. A szabályos hasáb forma az első, oldalsó holtterek kivételével jól átlátható, a magas üléspozícióból pedig még az egyre nagyobb szabadidő-autók fölött is kényelmesen ellátni. A 204 lóerős benzinmotor, ha nem is olyan nyomatékos, mint egy dízel, a hétfokozatú, dupla kuplungos automatikus váltóval összhangban dinamikusan is képes mozgatni az üresen 2 tonna körüli autót. DGS létére a váltó a parkolásoknál, finom manővereknél is jól használható, ebben az autóban nem kell tartani a darabos, váratlan meglódulásoktól.

A benzinmotor csendes, kulturált járású, legfeljebb akkor hallani a hangját, ha a sofőr dinamikusabban hajtaná a kisbuszt. Ennek amúgy sok értelme nincs, az ötméteres, magas építésű autó nem arra született, hogy csikorgó kerekekkel hajszolják kanyarból kanyarba.

Leginkább hosszú távon, autóúton, autópályán hozza a formáját, komoly tempó mellett is kényelmes, csendes, futóműve itt van elemében, a kasztni pedig merev, nem nyiszorog, nem csavarodik. Kormányzása semmi különlegeset nem nyújt, egyszerűen, pontosan megcsinálja, amit elvárnak tőle. Fordulóköre 12,1 méter, amivel nem a parkolóházak ördöge, de a 360 fokos képet adó kamerarendszer szinte mindig segít kihasználni a rendelkezésre álló teret.

Vezetőtámogató rendszerei közül az adaptív tempomat nagyon kifinomult darab, dugóban és autópályán is érzéssel gyorsít, fékez. Hasonlóan klassz a sávtartó működése is, amely nem pattog ide-oda a felfestések között, és még a kopott, hiányos útburkolati jeleket, útpadkát is egész jól felismeri. Legalábbis a műszerfalon lévő animáció szerint. Ezenfelül van még benne kikerülési és kanyarodási asszisztens, felismeri a közlekedési táblákat, ha kell, vészfékezni is tud. Az IQ Light LED Matrix fényszóróval pedig éjszaka vidáman lehet távolsági fénnyel autózni bárhol, a rendszer a szembejövőket és az éppen utolért autóst is szépen kimaszkolja, hogy ne zavarja őket az erős fény.

Sajnos a fogyasztása érezhetően meghaladja a gyári 8,8 literes értéket, jórészt átlagos városi, országutas használat mellett 10,4 liter lett a mért eredmény. Ami nem túl erős érv a dízellel szemben.