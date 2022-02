Jól használható, sokszemélyes utazóautóhoz méltóan tengernyi elektronikai cuccot, szendvicset, palackokat, poharakat lehet úgy elhelyezni a Tourneo Customban, hogy azok utazás közben mindig kéznél legyenek. Az első két ajtó többféle méretű zsebeitől kezdve a műszerfal és a középkonzol pohártartóin, fedeles és nyitható ajtójú rekeszein keresztül a kormány mögötti, felnyitható, USB- és 12 voltos csatlakozóval is ellátott rekeszekig.

És még csak az első sorban járunk. Hátul folytathatjuk, ott is lehet pakolni az ajtókba, oldalanként 2-2 USB-csatlakozón táplálhatók a telefonok, tabletek, és még a lábtérben is található másik plusz kettő USB-aljzat. A tetőben több a lyuk, mint az érett ementáliban, ahol nem a hátsó sorból is vezérelhető klíma légbeömlői vannak, ott a számtalan apró ledes egyike néz majd le a kárpitból.

Csomagtartója óriási, a harmadik üléssor mögött 1900 liternyi tér pakolható tele, ha pedig két üléssorral használják, akkor 2,8 köbméternyi csomag fér be hátra, ahol ötletes megoldásokból is van néhány. Van apró zseb az oldalfalban az olyan kisebb dolgoknak, amik csak fékevesztetten hömbölögnének menet közben ide-oda az irdatlan méretű térben, akadnak rögzítőpontok is, és ami a legklasszabb, hogy mágneses, felhajtható kis kárpitdarab segít elkülöníteni a csomagtartót az utastértől. Ha pedig arra van szükség, hogy az ülések lábai között valami hosszabb dolgot dugj át, ami csak félig a csomagtartóban, félig az utastérben férne el, az is megtehető, csak le kell hajtani ezt a kárpitdarabot.

A nyolcszemélyes berendezés talán az egyik legpraktikusabb kiosztás, a vezetőnek van annyi szabadsága, hogy senki nem dörgölőzik hozzá vezetés közben, és a lehajtható karfát eltávolítva az útból, úgy is hátra tud mászni, hogy ehhez nem kell kiszállnia az autóból. Emellett óriási szabadságot kínál, hogy a biztonsági övet is tartalmazó ülések egyesével hajtogathatók, kivehetők, sőt, szükség esetén meg is fordíthatók, bár szerintem a népesség elenyésző része viseli jól a hosszú, menetiránynak háttal végig ült utazásokat. De, aki erre vágyik, az megteheti a Ford kisbuszában, miután megküzdött a masszív, és ennek köszönhetően marha nehéz ülések áthelyezésével.

A berendezés anyagminősége korrekt, utasterében érzéssel keverték a nagy felületeken a masszív, egyszerűen tisztán tartható műanyagokat és a kellemes tapintású, puhább kárpitot, vastag szőnyeget. Egyedi ülései kényelmesek, jó az üléshelyzet is, egész hosszú utakat ki lehet bennük bekkelni fészkelődés nélkül. Persze a vezetőé a legkomfortosabb, ezt villanymotorok mozgatják, van deréktámasza is, és a magassága is nagyon széles határok közt állítható. Valószínűtlenül magasra és mélyre is lehet állítani az ülést, bárki megtalálhatja benne a neki megfelelő magasságot.

Egy körbeüvegezett, kerekes téglatestből minden irányba jól kilátni, vezetés közben a két, dupla, széles látószögű felülettel is kiegészített külső tükörben minden látszik, tolatáskor, parkolásnál pedig a hátsó kamera segít a magabiztos parkolásban, vagy éppen a vonóhorog megfelelő helyre pozicionálásában.

Régi Ford-szokás, hogy a fedélzeti rendszer menüje nem ért magyarul, ami 2022-ben annyira talán nem elegáns, bár sok jelentősége nincs, így is jól használható, és legalább nem kell röhögni a setesuta fordításokon, amik magyarítás közben szoktak bekerülni a menübe.