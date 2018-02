A Bulli hétszemélyes, elöl kettő, a második sorban szintén kettő, de a menetiránynak háttal is fordítható ülés található, leghátul pedig egy háromszemélyes pad zárja a sort. Mindegyik hátsó ülés sínen tologatható előre-hátra, hajtható össze, a középső sor ülései pedig két mozdulattal gyereküléssé alakíthatóak. Egyikkel az ülőlapot lehet megemelni, a másik mozdulattal pedig az oldalsó fejtámaszt lehet rápattintani a felnőtt fejtámla pálcikáira, aztán a gyári övvel lehet bekötni a gyereket. Nyilván egészen kis gyerekeknek ez kevés, de nagyobbaknak, különösen hosszú úton, baromi kényelmes ez a megoldás, a gyár 15-36 kg közti testtömeghez, legfeljebb 1,50 m testmagasságig ajánlja. A szüleiknek meg még inkább kényelmes, hiszen használaton kívül nem kell tetriszezni a nyűggé váló gyerekülésekkel.

Padlóját famintájú linóleum díszíti, az ülőfelületen szerencsétlen módon kényes világos bőrrel kárpitozott ülések kényelmesek, különösen a dupla karfával ellátottak – ilyen a vezetőé is – parádésak. A helykínálat nagyvonalú, nehéz lenne bármibe belekötni, de ez nem meglepő, mégis csak egy buszban ülünk. Berendezése a megszokott VW-es építőelemekből áll össze, a hangulat személyautós. Nem kemény, haszonjárműves műanyagok, hanem zömében finom anyagok, szép kidolgozás várja a vezetőt és az utasokat. A középkonzolon nagy méretű kijelző trónol, körülötte zongoralakk felület gyűjti a porszemeket, ujjlenyomatokat. A kormányt és a váltó bőrözését fehér cérnával varrták, vannak matt ezüst betétek, és tengernyi gomb. Műszerfala hagyományos, két, nagy méretű analóg műszer között kis színes kijelzőből áll, talán ez a busz legkevésbé puccos részlete.

Tárolórekeszből annyi van, hogy még a teszthét utolsó napján is találtam újat. Elöl dupla kesztyűtartó, a középkonzolból kinyitható pohár- és palacktartók, illetve az ajtó hatalmas zsebeiben is elfér kétnapi hideg élelem. Rengeteg hely van még a hátsó ülések alatt is, ahol fiókokba lehet pakolni. Ha ez se lenne elég, akkor a szintén sínen tologatható összehajtható asztal aljába újabb halom cuccot lehet elrejteni. Az asztal ugyan jópofa dolog, de csak álló helyzetben illik használni. Hátul még árnyékolók és korlátozottan használható – csak a vékony fejű villásdugót fogadja az aljzat, átlagos laptoptöltő földelt dugóját nem – 230 voltos csatlakozó is található a 12 voltos aljzatok mellett.

A tetőben található gombokkal a hátsó utasok maguk is állíthatják a klímát, és jutott a tetőbe lámpa is gazdagon. Más kérdés, hogy a filléres, csekély erejű, de bántóan kékes árnyalatú fény távol áll az élvezhetőtől. Csomagtartója a hátsó ülések beállításától függően lehet jelképes méretű, vagy mindent elnyelő csarnok. A csomagtérajtó metrókapaszkodó-szerű kapaszkodója, aminél fogva le lehet csukni a baromi nehéz ajtót, az rémesen csöves ebben a környezetben. Igazából azt se értem, közel 30 millióért miért kell csapkodni a hátsó ajtót.