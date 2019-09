Ha a minőségérzetet haszonjárműves standardhoz viszonyítjuk, akkor minden szép és jó, főleg műszerfal felületének szép az erezete. Ha viszont a 10+ milliós személyautókból indulunk ki, akkor a Traveller túlságosan indusztriális benyomást kelt.

Elöl és hátul is kényelmesek az ülések. 12 voltos csatlakozó minden üléssorhoz van, USB-töltő is akad néhány, magasabb felszereltséggel pedig 230 voltos konnektor is elérhető a Travellerhez

Minden üléssor fölé jut tisztességes világítás. A széleken utazóknak középen és leghátul is van olvasólámpája a középső világításon kívül. A kiegészítő belső tükör segít a csemetékkel a szemkontaktust tartani és felügyelni a ramazurit hátul. Időnként jól jött volna elöl egy helyett két napellenző, de ez kimaradt sajnos. Az ajtóüregek és a többi rakodóhely a dupla kesztyűtartóval hatékonyan elnyeli a nagy út legtöbb apróságát, amire szükség lehet.

Ebből is látszik, mennyire praktikus és jól átgondolt családi autó a Peugeot Traveller, de a legfőbb vonzereje a belső tér kiváló variálhatósága. Az ülések mozgását rugó segíti, a kallantyúk elölről és hátulról is hozzáférhetőek, nem kell feleslegesen vándorolni a kocsiban, ha mégsem elég csak egy picit állítani rajtuk.

Három üléssorral a legrövidebben 224, a tesztautóban 603, az L3-ban 989 literes a csomagtér a háttámlák felső pereméig a gyártó adatai szerint. Ez a 603 liter soknak tűnik és tényleg nem kevés, kivéve, ha 6-8 ember csomagját kellene elnyelni. Érdemes kicsit előrehúzni a középső és a hátsó ülést, hogy a lábtér egy részéből is csomagtartó legyen.

Mivel a középső és a hátsó üléssor kettéosztott padja is állítható hosszirányban valamint a háttámlák is egyenként lehajthatóak, temérdek konfiguráció képzelhető el. Furgonnak átszerelve, az üléspadok egyáltalán nem bonyolult kiszedésével padlótól a plafonig majdnem négy köbméteres, 3968 literes teret nyerhetünk a tesztelt verzióban.

Áldásos részlet a külön nyitható csomagtérablak, így lejtőn állva sem esik ki semmi az előzőleg púposra tömött csomagtartóból, mert zárt ajtóval is hozzáférhetünk fentről a cuccokhoz. Szűk parkolókban is jól jön ez a figyelmesség, amikor kevés a hely a fedél kitárásához.

Nagyon kellemetlen a hátsó és a leghátsó oldalablakok nyithatatlansága. Némi menetszél beengedésével könnyebben elkerülhető az érzékeny gyomrúak rosszulléte, legalább egy kopoltyúablak juthatott volna a harmadik üléssorba, ha már a Dacia Lodgyban ez belefért.