Aki beül egy villanymotoros oldalsó tolóajtós, műanyaglapra vetítő fejmagasságú kijelzős, elektromos ülésállítású, bőrkárpitos, napfénytetős, nyolcfokozatú automatikus váltós Zafira Life-ba, az aligha panaszkodik majd a környezetre.

A kapitányi hídon örülhetünk a jó kilátásnak és a kényelmes üléseknek. A légkondi a felső levegőkilépőkkel hűsíti az utasteret, ami a Vivaro Combihoz, az üvegezett kisbuszhoz is elérhető, de itt a fűtést is hátravezetik alul és igényes szőnyegeken nyugszik az utasok lába. Van elég 12 voltos csatlakozó, a jobb első ülés tövében földelt villásdugót befogadó 230 voltos csatlakozó is van.

Sajnos már szó sincs padlóba hajtható harmadik üléssorról, ami olyan nagy szám volt az A Zafirában. Kétféle ülésrendszer van. Az egyikben csak előrebillenthetők és kellő erővel kivehetők az ülések, míg jobb felszereltséggel sínen tologatva hosszirányban is állíthatók, külön a jobb oldali egy ülés és a bal oldali kettes pad.

Létezik ötszemélyes Opel Zafira Life 2+3 üléses felállásban, van 2-2-2 foteles konfiguráció valamint 2-2-3-as belső tér egymással szembefordítható középső és hátsó ülésekkel, középre kifordítható asztallal.

Az autók zöme 2-3-3-as kialakítású lehet, ezekben a középső és a hátsó sor üléseinek tologatásával módosítható a csomagtér és az utastér aránya. A két első ülés azért jó megoldás, mert ezek az ülések kényelmesek, a kocsin belül hátra lehet lépni és esőben megállva mászkálhatnak a gyerekek az autóban. Cipőt le és egy három üléssoros kisbusz végtelen játéklehetőséget rejt kisgyermekeknek.

A Zafira Life mindhárom hosszban elérhető maximum kilenc üléssel, ami nagycsaládosok mellett iskoláknak is jól jöhet. Mielőtt valaki megvenné, tisztázza, hogy az első üléspad itt milyen, mert a testvérmodellekben utas oldalon állíthatatlan a háttámla szöge, ami elég kényelmetlen. Valószínűleg az Opel is ezt kapja, ha elöl nem két önálló ülés van, hanem a 2+1 személyes megoldás.

Az elöl kétüléses modellekhez kapható előredönthető jobb első üléstámla, amivel a teljes raktérhossz eléri a 351 centimétert. Kiszerelt ülésekkel a rövid verzióban is 3,6 köbméterre bővíthető a raktér, a hosszítottban 4,9 köbméter a maximum. Az év végével kifutó Zafira csomagtere hét üléssel 152 literes, az ötülésesé maximum 1860, a padlóba hajtott ülésekkel a hétszemélyesé legfeljebb 1792 literes.