Nagyjából ugyanazzal kéne kezdenem, mint a többi, dobozos haszonjárműből puccos egyterűvé kupálódott testvérénél. Tömzsi, magas karosszéria, a márkaarculatra jellemző apró részletekkel. A három rokon között nagyjából a lámpatestek és a hűtőmaszk kiképzése jelenti a legnagyobb különbséget kintről nézve. A méretek is szinte milliméterre megegyeznek, itt legfeljebb a lökhárító finomhangolása jelenthet némi méretbeli pluszt, vagy mínuszt.

A Combo life is kétféle hosszúságú dobozzal kapható és ebből is van hétszemélyes kivitel, hossza 4403 milliméter, – az XL kasztnis változat 4753 – szélessége 1848 mm, magassága pedig 1841. Oldalán a nagy lemezfelületek ugyanúgy dombornyomottak, mint a Rifternél, de a fekete műanyag-bevonattal itt jóval szűkmarkúbban bántak, csak egy-egy vékony csík fut végig mindkét oldalán. Van mindkét oldalon tolóajtaja, amiben még az ablakok is leengedhetőek, és ami nagyon praktikus, a felfelé nyíló csomagtartóajtó üvege külön is nyitható. Így nem kell felemelni az egészet, ha csak egy táskát kell hátra betenni.