A többi autógyártóhoz hasonlóan a Citroënt is elkapta az egyformásító kór, így az új Berlingót is hozzámaszkírozták a szent, egységes márkaarculathoz. Kár. Simán lehetne saját egyénisége, de nincs. Ehelyett ugyanaz a kissé furcsa, kétemeletes lámpasor és az orron keresztbe végigfutó, Citroën emblémában megtörő dupla krómcsík trónol az autó elején, mint lassan az összes többi Citroënen. Tessék, hunyorítva, vagy utcán, mozgás közben ki ismeri fel őket?

Mindegy, ez van. A kétszintes lámpák végül is mókásak és a feketére festetett oszlopok is jól mutatnak rajta. Szélvédője 20 centivel került előrébb, amitől az amúgy is magas, masszív orr-rész még kurtábbnak tűnik. Oldalról az ajtók alján végigfutó Airbump oldja a nagy fémfelületek egyhangúságát. Hátul alig van változás, a lámpatestek újultak meg látványosabban, de a felfelé nyíló ajtó, az előző generációs modellben bemutatott, külön is nyitható üveggel megmaradt. Ködlámpája köré és az Airbump elemekbe kétféle színes betét is rendelhető, ami feldobja kicsit a fekete műanyag rátéteket. A kétoldali tolóajtó maradt, ami viszont ritka ebben a kategóriában, hogy az elhúzható ajtók ablakai is leengedhetőek. Mégpedig gombnyomásra.

Az új Berlingo kétféle hosszúsággal is kapható, az M-es változat 4403 milliméter hosszú, az XL-es kivitel pedig 4753 mm, tengelytávjuk pedig 2785 illetve 2975 mm. Magasságuk között mindössze 5 mm a különbség, a mezei változat 1844, az XL 1849 milliméteres. Az XL-es Berlingo hétüléses berendezéssel is kapható, ami nem a megszokott, térdeket a fülek mellé stílusú kényszer-hétszemélyest jelent, hanem igazi, komfortos harmadik sort. Bár menet közben nem tudtuk kipróbálni, mert csak egyetlen hosszított Berlingót hoztak el a bemutatóra, de álló helyzetben becsszó kényelmes volt a leghátsó üléssor is. Az első ülést a 190 centis magasságomhoz állítva végigültem mind a három sort, és hátul is korrekt láb- és fejtér marad még a hozzám hasonló hosszúdad alakoknak is. Sőt, még a csomagtartó sem fonnyad jelképes méretűvé. Boszorkányság.