Kintről egy irgalmatlan hosszú, kellemes sziluettű autó a ProaAce. Túl sok izgalmat ne várjunk a téglatest kasztnitól, a kisbuszok néhány kivételtől eltekintve általában ilyen semmilyenek. Hossza 5309 milliméter, szélessége 2204, magassága 1935 mm, mindez 3275 mm tengelytávval. A többi, más névvel forgalmazott testvérétől az emblémában, illetve a lámpatestek kialakításában különbözik.

A ProAce jelenleg kétféle tengelytávval vásárolható meg, a hosszabban a pluszt az autó fenekébe beillesztett 35 centis toldás adja. Első olvasásra ez nem tűnik soknak, de a belső használhatóságát nagyon megkönnyíti, hogy az ülések mögött nem ér véget azonnal az autó, hanem van benne igazi csomagtér. Ugyanúgy, mint a két darab elektromos tolóajtó, ami szintén nagyon kell egy ekkora autóba. Ugyan lehet kapni egyajtósat is és csapkodós változatban is van tolóajtó, de a kettő sokkal kényelmesebb és biztonságosabb is. Elektromos mozgatás nélkül már könnyebben megvan az ember, de sokkal civilizáltabb egy csendben, na jó, csilingelve csukódó ajtó, mint egy ezerrel bevágott hagyományos. Pláne, ha gyerekeket szállít az ember, mert azok sokszor képtelenek még egy kisebb tolóajtót is lendületbe hozni.

Csomagtartójának ajtaja viszont kézi munkával nyitható, és nem is könnyű megindítani a rettenetes méretű elemet. Ugyan a tesztautón ez már nem segít, de lehet kapni olyan hátsó ablakkal is a ProAce-t, ami külön, a teljes ajtó felnyitása nélkül is felhajtható és így telehajigálható a kocsi feneke.