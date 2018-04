A Toyota és a Suzuki Motor Corporation megállapodást kötött, hogy kölcsönösen szállítanak egymásnak járműveket. Az indiai piacra kidolgozott egyezség nyomán a Suzuki a Baleno és a Vitara Brezza modelljeit adja át a Toyota részére, a Toyota pedig a Corolla modelljével látja el a Suzukit.

Az egyes modellekre vonatkozó részleteket – többek között a szállítás kezdetének ütemezését, a darabszámokat, a jármű-specifikációkat és a szállítás árazását – később határozza meg a két autógyár.

Nem újkeletű a két japán gyártó együttműködése, de más projektek megvalósításáról is egyeztettek korábban, melyeknek részei a környezetvédelmi, biztonsági és információs technológiák, valamint a termékek és alkatrészek kölcsönös kínálata is. A vizsgálják annak lehetőségét is, hogy 2020 körül az indiai piacon akkumulátoros elektromos járműveket mutassanak be.