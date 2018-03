A tesztautó nyolcüléses változat – elöl kettő, majd három három ülés minden sorban – és a szokásosnál jóval könnyebben variálható a belső térelosztása. Az ülések sínen tologathatóak előre-hátra, állítható a háttámlájuk dőlésszöge is, és ha valamiért nem kell minden ülőhely, vagy akár az összeset ki akarjuk kapni, aránylag fájdalom- és sérvmentesen megoldható a műtét. Két mozdulat és már lehet is cipelni a felesleges ülést. De induljunk most hátulról, a felfelé nyíló csomagtartóajtótól. Tekintélyes méretű fémfelület, nem is könnyű felemelni, de szerencsére nem is kell. Kisebb dolgok behajításához elég a szintén felfelé nyíló ablakot nyitni és ott is be lehet pakolni. Ha lehetne választani, én biztosan a kétfelé nyíló ajtóra szavaznék, de persze ennek a megoldásank is megvannak az előnyei. Például nem ázik meg alatta az ember. Csomagtartója gigantikus, amit a leghátsó sor tologatásával tág határok közt lehet variálni. Mindkét oldalra jutott világítás, ezek közül az egyiket ki is lehet pattintani és zseblámpaként használni, akad csomagrögzítő fül és kalaptartó is. A hosszabb dolgokat az üléssor alá be is lehet dugdosni, de a síléc az már pont határeset, a kötések nem nagyon férnek be alulra.

Ülései kényelmesek, a kárpit strapabírónak tűnik, a nagy tolóajtókon könnyen lehet beömleni a kocsiba. Ami a legkirályabb a belsőben az az, hogy a bazinagy, dupla üvegtetőn keresztül csak úgy ömlik befelé a napfény. Hogy ez nyáron ne legyen kellemetlen, be is lehet sötétíteni. Szintén a tetőben van a hátsó utasok klímavezérlője is, amit azért elölről felül lehet bírálni. Ha falatozni támad kedve a középső sor két szélső utasának, akkor ezt az előttük lévő ülés háttámlájából kihajtható asztalkán megtehetik. A kisebb nagyobb úti vackoknak akár 74 liternyi hely állhat rendelkezésére, van dupla kesztyűtartó, kismilliónyi ajtózseb, fedeles doboz a szélvédő tövében, stb.

Első üléspárja karfás – sajnos csak az egyik oldalon, pedig a VW Bulli óta tudjuk, hogy a dupla karfa varázslatos dolog – fűthető és állítható a magassága is. Műszerfala két nagyobb és két kisebb mutatós műszerből áll, amik alatt pedig színes kis monitor tájékoztat egy rakás fontos dologról. Aki nem akarja a műszerfalat nézni, annak ott az apró, plexis head up display. Van, aki leszólja, hogy ez nem is igazi HUD, pedig a lényeget ez is ugyanúgy tudja, az útról nem kell a műszerfalra nézni – és ezzel távolból közelre fókuszálni, majd vissza – hanem elég a plexire pillantani a pillanatnyi sebesség, különféle korlátozások, vagy navigációs információk miatt. Ha nem kell, akkor egy gombnyomás és már nincs is sehol.

Lapított aljú, formázott kormányát gazdagon összegombozták, a tempomaté rá sem fért, az baloldalon, a kormány mögött kapott helyet. A középkonzolon hétcolos, érintőképernyős kijelző trónol, alatta a klímavezérlés gombjai, kijelzői találhatók, majd egy árva USB csatlakozó, illetve 12 voltos aljzat. Ebből hátrébb van még néhány, aki meg 230 voltra és rendes, F-típusú dugaljra vágyik, az az anyósülés alatt, hátulról közelítve kotorásszon.