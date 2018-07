Tavaly a Ford a teljes motorkínálatot megújította, a kétliteres EcoBlue dízelmotorok továbbra is 105, 130 és 170 lóerős változatban érhetők el. A gyártó szerint fogyasztásuk akár 13 százalékkal is kevesebb lehet és 20 százalékkal nagyobb forgatónyomatékot biztosítanak alacsony fordulatszám-tartományban, mint korábban. A Tourneo csak elsőkerék-hajtással, hatgangos manuális, illetve hatfokozatú automataváltóval érhető el.

Nemcsak optikailag dobták fel a modellt. A már meglévő vezetéstámogató rendszerek garmadáját újabbakkal egészítették ki. Eddig ugyebár olyan ínyencségek voltak benne, mint a sávelhagyásra figyelmeztető asszisztens, vagy az oldalszél stabilizátor. Mostantól viszont akár már intelligens sebességhatárolóval is rendelhető. Ez a táblafelismerővel kiegészülve automatikusan szabályozza az autó sebességét az adott útszakaszokon érvényben lévő sebességkorlátozásokhoz.

A holttérfigyelő asszisztensről sem szabad megfeledkezni. Ez a hátsó radarok segítségével érzékeli, ha a jármű holtterében egy másik jármű tűnik fel, akkor a visszapillantókban felvillanó jelzéssel tudatja a sofőrrel, hogy egyelőre hanyagolja a sávváltást. Az új asszisztens legújabb generációs szenzorai nagyobb távolságot fognak át. És érzékenyebbek is, így már a motorkerékpárokat is képesek jelezni. A Tourneo ezentúl az új Fiestában is alkalmazott, továbbfejlesztett ütközésre figyelmeztető asszisztenssel is megrendelhető, mely éjszakai sötétségben automatikusan plusz megvilágítást ad az út mellett elhaladó gyalogosokra.

A Ford több opciót is beépített a Tourneóba, hogy minél takarékosabban üzemeljen. Nyilván ott van benne alapfelszereltségként a stop-start rendszer, no meg a fékenergia-visszanyerés, de megtalálható hajtásláncában a gyorsulásszabályozó is. Ez egy olyan motorbeállítás, mellyel korlátozható a jármű gyorsulása, amikor az például alig van megpakolva. Ily módon csökkenthető az üzemanyag-felhasználás mértéke is. A Ford akkumulátor-kezelő rendszere pedig szintén gazdaságosabb üzemeltetést eredményez. A gyártó ezen kívül olyan hasznos funkciókat kínál a modellhez, mint fékbetét-kopás érzékelő, illetve a motorolaj-ellenőrző, mely figyelmezeti a sofőrt, ha az időszakos szervizek között romlik a motorolaj állapota.