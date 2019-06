Olvass tovább

1980-as bemutatkozása óta jól fogy a Renault Trafic, eddig összesen 2 millió darabot adtak el belőle és a 2018-as évet sem zárták rosszul, közel 100 ezer darab talált belőle gazdára. Masterből is hasonló mennyiség fogyott ugyanennyi idő alatt, ott 2,4 millión és 120 ezren állnak a számlálók mutatói.

Külső

A legújabb modellfrissítés nem érintette a karosszéri fontosabb részeit, csupán a lámpatestek kapták meg a márkára jellemző C-alakú LED-es betétet, illetve a sötétben sokkal jobb fényt adó LED-es fényszórót. Valamivel több lett a króm az átszabott hűtőmaszkon, és természetesen megérkezett az ilyenkor kihagyhatatlan új szín is, a roppant izgalmas koszosvárosszürke, amit igazából egyszerűen csak Urban Gray-nek hívnak. Tessék, így fest:

Összességében a változások után valamivel elegánsabb, komolyabb autónak látszik mindkét modell. A szinte végtelen variálhatóságot kihasználva Traficból 275-félét lehet összelegózni, míg a háromféle magassággal, négyféle hosszal kapható Masterből 350 variációt lehet összehozni.

Belső

Mióta a jó, megbízható sofőr egyre ritkább, azóta sokkal fontosabbá vált, milyen munkahely várja a dolgozót az autóban. Ennek szellemében tették komfortosabbá, praktikusabbá a Renault kis-haszonjárművek belsejét, illetve javítottak a megjelenésen, minőségen is. A Traficban 90 liternyi tárolóhely található a kabinban, amibe az ülések alatti 54 literes üreg is benne van, ha a napi munka közben szükséges eszközöket kell elhelyezni. A Masterben 105 liternyi cucc fér el a kabin rekeszeiben, amiből 62 liternyi tér az ülés alatt található. Vannak 12 voltos csatlakozók, USB aljzatok, és a vezeték nélküli telefontöltés is megoldható az autókban.

Javult a minőségérzet, matt ezüst, illetve króm betétek is kerültek a kabinba, a Master új kormányt is kapott és a műszerfalat, középkonzolt is áttervezték. Napközben egész jól használható, mobil irodát lehet üzemeltetni az autók belsejében, ahol telefontartó, kényelmes telefonintegráció, lehajtható középső ülés, aminek a háttámláján a papírmunka is elvégezhető, illetve a Masterben kihúzható fiók és asztalka is segíti a vezetésen túlmutató napi munkát.

Raktér

Optimalizálták a raktereket is, a Trafic 3,2 és 8,6 köbméter közötti térfogattal rendelhető, míg a Master 8-22 köbméteres is lehet. Javult a hátsó rész világítása is, a korábbi izzós megoldás helyére ötször több fényt adó LED-es lámpatestek kerültek. Mindkét oldalra kérhető tolóajtó, a hátsók pedig kétfelé nyílnak, ha kell, akkor 255 fokban is kitárhatók.

Motor

A legnagyobb változás a motortérben található, a Trafic 95 lóerős 1,6-os dízelmotorral, illetve 120 és 170 lóerő közötti kétliteres dízelekkel kerül a piacra, melyek átlagosan 0,6 literrel takarékosabbak, míg az új Master – 2,3 literes motorral – 130 ás 180 lóerő közötti teljesítménnyel rendelhető, első- és hátsókerék-hajtással, hatfokozatú kézi-, vagy szintén hatfokozatú félautomata váltóval, itt a fogyasztáscsökkenés egy liter körüli. Emellett a Master elektromos hajtással is elérhető, ami leginkább a gyakori megállásokkal nehezített, de aránylag rövid távú városi szállításoknál lehet okos alternatívája a dízelmotornak.

A 33 kWh-s akkumulátorcsomag valódi, életszerű használat mellett a katalógus szerint 120 kilométer megtételére elegendő. Sajnos gyors töltésre nem alkalmas, de ez a Renault szerint nem is akkora baj, hiszen ezeket a járműveket a nap végén teszik csak töltőre, ahol a 32 amperes (7,4 kW-os) fali töltővel hat óra alatt így is kényelmesen fel lehet tölteni őket a másnapi munkakezdésre.

Nem újdonság a Master E.V.-ben dolgozó 76 lóerős villanymotor, hiszen korábban már a Kangoo Z.E.-ben, illetve a ZOE-ban is találkozhattunk már vele. Hatféle kivitelben kapható majd az elektromos Master, háromféle hosszúságban, kétféle magasságban, ebből a négyféle furgon 8-13 köbméteres dobozzal, illetve a kabinos alvázak pedig egyedi felépítményekkel is kiegészíthető.

Technika

Egy modern haszonjármű már nem nagyon életképes biztonsági kiegészítők nélkül, így a Trafic, Master párosban is megtalálható ezernyi, hárombetűs betűszóval jelzett kütyü. Első-hátsó radar, tolatókamera, menet közben hátsó forgalmat figyelő kamera, vészfékasszisztens, holttér-figyelő, automatikus fényszóró és ablaktörlő, sávelhagyásra figyelmeztető rendszer, oldalszélasszisztens, tempomat sebességhatárolóval, visszagurulásgátló is minden megtalálható bennük.

Forrás: Vezess