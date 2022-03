Mindenki azt várja egy ekkora testű autótól, hogy felhorkanjon benne a dízelmotor induláskor. Ezzel szemben meglepő, amikor teljesen elektromosan, hang nélkül indul el, és ezt minden alkalommal tudja ez a Multivan, akkor is, ha nincs feltöltve az aksi, az indulásokra mindig tárol energiát. Kimondottan jól áll neki ez a tiszta üzem, a finom, hangtalan manőverezés, pláne a belvárosban, van benne valami méltóság, ami eddig hiányzott az ilyen kisbuszokból.

Az elektromos hajtás előnye, hogy szinte eltűnik az autó súlya, ami itt alapesetben 2 tonna, így könnyedén indul el a jármű. Kimondottan jó a hajtáslánc rugalmassága is, minden körülmények között képes tisztességes gyorsításra még akkor is, ha tele van is utasokkal. Mivel a belső égésű motor nem túl nagy és messze is van az utastértől, alig hallani belőle valamit, amikor beindul, így a villanyautós karakter menet közben is megvan, nem zavar minket semmi a menetzajokon kívül, melyekből szintén nem túl sok jut el a fülekig.

Annyira személyautós az egész, ügyesen összemosták már a két kategóriát. A zajszint kellemes minden értelemben, elég jó a karosszéria merevsége is – csak a mozgó középkonzol és a leghátsó sor felől jöttek zörejek menet közben. Nagyon jó a Multivan rugózása, üresen sem pattog túlzottan a hátulja, erről a személyautós alapok mellett az adaptív futómű tehet, de érezni, hogy emberekkel megtömve áll össze a mozgás, mint minden hasonló modellnél. Az egyszerű futómű határai persze könnyen elérhetőek, de egy mikrobuszt sosem a mozgékonyságáért fogunk szeretni. Sokkal inkább a kényelmes utazásért és a minőségi kényelemért, és ez az új Multivanben megvan.

Sötétben autózva az utastér fényei nagyszerű hangulatot teremtenek, világosban pedig az óriási üvegfelületek miatt élmény benne csak úgy lenni is. Nem húzható el árnyékoló a tetőn, de a tűző napot is jól viseli a fóliázott üveg, nem melegszik az utastér, hátul is van külön szellőztetés.

A gyári elektromos hatótávolságra, főleg így télen nem volt képes, kb. 30 kilométert ment el – ez csak 5-tel több a zöld rendszámra való jogosultságnál, szóval mondhatjuk határértéknek is. Ezen túl viszont nem hogy 2 liter alatti fogyasztást, de 9 liter alattit is nehezen tudott összehozni városban. Egy-egy országúti körön 6 literre sikerült lemenni, így a teljes érték 8,5 liter lett tankolás szerint, ami nem rossz, de nem is eget verően takarékos.

Ugyanez mondható el az elektromos hajtásáról is. Bár egy plug-in hibridtől sosem lehet elvárni, hogy egy villanyautó hatékonyságát hozza, ijesztően magas fogyasztási értékeket tud felmutatni. A 10,4 kWh-s akkumulátort nagyjából 30 kilométer alatt merítette ki a Multivan, ami 34,6 kWh/100 km-es fogyasztást jelent. Otthoni áramról a Multivan aksiját nagyjából 460-500 forintból tölthetjük fel, köztéri oszlopon 100 forintos kilowattonkénti áron pedig 1040 forintból. Ennyiért most picit több mint 2 liter benzint kapunk, aminek az árából a Multivan 30 kilométert megy el.