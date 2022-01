Akkorát változott a Skodák beltere az utóbbi években, hogy azt felsorolni is nehéz lenne. A korábbi nagyon egyszerű, kigrammolt tűpontos autóbelső koncepcióját olyanra cserélték, amiben már fantázia, érdekesség és elég sok jó ízléssel rajzolt részlet is helyet kapott. Azzal, hogy szövetbe húzták a műszerfal jelentős részét, nagyon otthonossá varázsolták. Ez az autó teljesen fekete belülről, mégsem hideg és komor az érzete.

Csinosak a krómkilincsek és a belőlük kinőtt díszléc, nagyon jók a formák és a 10,25 colos kijelző is büszkén trónol a pult közepén. Jó fogni a kétküllős kormányt és elég jól be is állítható a vezetési pozíció. Még mindig jöhetne 2-3 centit közelebb a volán az üléshez, megmaradt a skodás, kicsit előredőlt, felhúzott lábas testtartás, de nem tragédia, jobb, mint volt.

180 centis magam mögött rengeteg a lábtér, még legalább 10 centi marad a térdeim előtt és a fejtér is pont elég. Van lehajtható könyöklő hátul, két USB-C csatlakozó és telefontartós zsebek az első ülések hátán. Formázott a hátsó pad két oldalsó ülése is, így hosszú úton is kényelmes és hátul sem spóroltak az anyagokkal, krómkilincsek jutottak ide is, és a jókora ajtózsebeket is kibélelték, hogy ne zörögjön benne semmi.

Anyagaiban már egyáltalán nem marad el egy belépő szintű Auditól, ami azt illeti, a nemrég próbált Audi Q4 e-tron kísértetiesen hasonlókból épült fel. Sok a zongoralakk, ami leginkább a váltópöcök körül zavaró és könnyen karcolódó. Tárolókból az első ajtók is béleltet kapnak, a másfeles palackot vígan elnyelik, középen a könyöklő alá és elé, valamint a váltó elé is betömködhetjük az apróságainkat, USB-C-ből ide is jutott kettő.

Kimondottan jó dolgok történtek az Octaviaval multimédia terén is, a 10 colos érintőképernyő a legfrissebb rendszert futtatja. Gyors és szép, intuitív, meghozza az ember kedvét, hogy turkáljon a szép grafikájú menükben. Vannak azért benne buktatók és tanulandó menük, nem minden beállítás lesz ott, ahol logikusan keresnénk, de a megoldás nem rossz. A hibrid üzem egy-két funkcióját például csak a menetmódok menüjében érjük el, a beállításokban nem, pedig az akkumulátor töltöttségének megtartását is beállíthatjuk, ennek talán jobb helye lenne ott.

Digitális műszeregységben is erős a technológiai jelenlét, ez tulajdonképpen ugyanaz a kijelző, mint ami az Audikba, VW-kba is kerül ugyanazokkal a lehetőségekkel, vagyis teljes térképet és többféle nézetet is adhat rengeteg információval, amiknek a megjelenítését személyre szabhatjuk.

Csomagtere alapvetően óriási, 600 literes, a hibrid akkumulátor viszont elvesz majdnem 150 litert belőle, 455 maradt „csak” az iV számára. Ez a padló alatti rekesz és a pótkerék rovására ment, a vékony farostlemez padlót felhajtva épphogy a két kábelnek elég fakkot találunk csak.