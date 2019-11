Igazán szépen belül rázták gatyába a Mazda3-ast, amely jó eséllyel a legtudatosabban megformált utastér, amit mostanában japán autóban láthatunk. Letisztult, egyszerű, kifejezetten szép apró részletekkel, és még használni is könnyű, magától értetődő. A finomságok sora az ajtóval kezdődik, amin olyan megoldások láthatók, mint a díszcsíkban folytatódó ajtónyitó kilincs, a fekete zongoralakk felületbe simuló ablakemelőkapcsolók, vagy a Bose hangszórók előtti lyuggatott fémlemez. Az ajtót, mint a belső szinte összes négyzetcentiméterét puha, kellemes tapintású anyag borítja, csupán a térképzseb műanyagja kemény.

Műszerfala a nagy képernyőőrület korában is megmaradt félig hagyományosnak, a fordulatszámmérő és a jobboldali kombinált műszer mutatós, míg középen, a sebességmérő kinézetre ugyan analóg, de mégiscsak egy TFT kijelzőn látszik. Ennek annyi előnye van, hogy többféle formában is mutathatja a sebességet, illetve egyéb infók is megjeleníthetők rajta. De nem is feltétlenül kell ezt nézni, mert van igazi, szélvédőre vetítő Head Up Display is, ami alapáron jár a Mazda3-hoz.

Kicsit távolabb a központi kijelző emelkedik a horizont fölé, amit hiába tapogatunk, nem érintésérzékeny. Alatta keskeny csíkban a tekerős klímakonzol, alatta pedig pohártartó, a hatfokozatú kézi váltó, majd a fedélzeti rendszer vezérlőtárcsája következik. USB csatlakozóból kettőt találni elöl, de van 12 voltos aljzat is, ha kell még etetni valami kütyüt.

Klasszikus, háromküllős kormánya is átgondolt darab, jó fogású, az egymástól aránylag távol lévő és különböző formájú gombok pedig nagy segítséget jelentenek, ha úgy akarjuk őket kezelni, hogy közben nem nézünk le a gombokra. Fedélzeti rendszere kezeli az AndroidAuto/CarPlay alkalmazásokat, bár előbbi Magyarországon csak trükkösen telepíthető a telefonra, de érdemes vele elbíbelődni, mert sokat javíthat a sofőr életminőségén.

Helykínálata elöl hozza, amit egy kompakt modellnek tudnia kell, de a második sorban már a láb- és fejtér is érezhetően beszűkül 190 cm körüli magassággal. Csomagtartója öt üléssel 327, a hátsókat lehajtva pedig 719 literes is lehet. Padlója alatt hungarocellbe öntött rekeszek találhatók, illetve a defektjavításhoz szükséges barkácskészletet is itt szállásolták el, a hifi mélynyomójával együtt.