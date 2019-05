Belül érezhető igazán a prémium irányú eltolódás, több a fém és a bőrhatású anyag, mint eddig bármikor, és a kidolgozás is pazar. A Mazdánál nem akarták felborítani a klasszikus műszerfali elrendezést állított vagy döntött hatalmas képernyőkkel, inkább a régi elrendezést csiszolták tovább. Így a műszerfal maradt az, aminek megismertük tíz, húsz évvel ezelőtt. Hiába lett képernyő a kilométeróra, a funkciója ugyanaz, amit még a kétsoros LCD-vel felszerelt társai tudtak.

Ez tudatos lépés, a Mazdánál nem akarják elvonni a sofőr figyelmét a kormány mögül állítható beltéri hangulatvilágítással (ami nincs is, mert az is blőd cirkusz csak), egyéb feleslegs funkciókkal. Csak a vezetéstámogató rendszer, fogyasztási adat elérhető, semmi más. Még a navigáció sem, arra ott a Head Up Display, ami tökéletesen elolvasható még erős napfénynél is, a szélvédőre vetít, gyakorlatilag a német prémiumgyártók szintjét hozza, és alapáron jár az autóhoz.

Tehát jól szegmentáltak a funkciók, a szórakozásért a 8,8 colos központi kijelző felel, amiből szintén tudatosan kihagyták az érintőfunkciót. Így fel lehet ültetni a műszerfal tetejére, az irányítás pedig a BMW iDrive óta szinte ipari standardként alkalmazott forgó-nyomótárcsás verzió.

Az elődhöz képest nagyot lépett előre a rendszer, a grafika illik a belső elegáns, sallangmentes stílusához, szinte minden menüpont fekete-fehér, de van mobilos kapcsolódási lehetőség (Apple Carplay és Android Auto is), így jöhetnek a jól megszokott alkalmazások.

Jól sikerült a klímakonzol, ami teljes egészében megmaradt a valós térben, minden funkciót az itt található gombokkal és a hozzá tartozó kijelzőn érünk el, a vízszintesen futó fémsáv és az ezüstszínű tekerőkapcsolók hoznak némi színt az amúgy egységesen komor fekete műszerfalra.

Ha már kapcsoló: erre nagyon ráfeküdtek a Mazdánál, rengeteg energiát öltek a kapcsolási érzet javításába, a fáradozás eredményeként mi megfelelő ellenállással kattanó, finoman gördülő műszereket kapunk. Mondatni, hozza a Golf szintjét, de sokkal több stílussal. Erre az alapra jönnek az apró részletek, mint például a 12 hangszórós Bose hifi fém hangszórórácsai, vagy a műszerfal puha borításán végigfutó tökéletesen vízszintes varrás.

Ezért jó, ha egy meglévő koncepciót gondolnak tovább, mert lehetőség nyílik a hibák javítására, áttervezték például a váltó környékét, a pohártartók a könyöklő elől a váltó elé, a műszerfal alá kerültek.

Így nem zavarnak a flakonok váltás közben, és a fedélzeti rendszer irányítókonzolja is könnyebben elérhető. A kitűnő anyagok viszont elfogynak a térd alatti térben, és ez leginkább az ajtózsebek környékén zavaró. Nincs puha borítás, a műanyag pedig itt könnyen karcolódik, pár hónap is elég, hogy karistolások díszítsék az ajtók alsó harmadát Az első sor tehát abszolút magasabb kategóriát képvisel, mint az előd, az ülések kialakítása is megfelelő, a pozíció sportosan alacsony, de aki hátra kényszerül, annak már több kompromisszumot kell kötnie.

Elsősorban a forma miatt, az apró ablakokon nincs kilátás az alacsony gyerekeknek, bunkerszerű, sötét része ez a kabinnak, ahol az elsőkhöz hasonló díszítéssel rendelkező ajtók kaphatnak elismerést. Ezeket lehet bámulni utazás közben, nincs se USB-aljzat, se szellőzőrostély, csak lehajtható könyöklő két pohártartóval.

Ide a beszállás sem egyszerű a lejtős tetőkialakítás miatt, tulajdonképpen be kell bújni az ajtórésen. A bejutó utasok átlagos teret élvezhetnek, annyira nem vészes, mint amilyennek a fény hiánya és a minden ízében fekete kialakítás sugallja. A csomagtartóval a tökéletes átlagot próbálták eltalálni a Mazda3 esetén, 358 literes, az előd 365 literes volt, tehát ezen a téren nincs nagy változás, megmaradt a magas perem, 60-40 arányban dönthetőek az ülések, a célnak megfelel.