Otthonos a beltér a Citroen C4 Cactusban, mely leginkább az elöl utazók számára nyújt remek kényelmet és a szokatlan megoldások ellenére is jól használható. A komfortnak csupán egyik része az újragondolt futómű, a másik eleme az ülés, melyet szintén újraterveztek a C4 Cactus-ban. Az ülésben sűrű habszivacsot használtak, a szövetanyag is nagyon barátságos, amivel tökéletesen hozza a nappalik foteles érzését. Persze így jóval szerényebb az oldaltartása is.

Végtelenül egyszerű felépítésű a műszerfal, aminek felületéből két kijelző emelkedik ki, az egyik a műszeregység, amelyen a sebesség hangsúlyos és csak a legfontosabb információkat közli. A másik a 7 colos, érintőképernyős fedélzeti rendszer, melynek keretén vannak a főbb funkciókat előhívó gombok. Sajnos továbbra is ebben a kissé lassú menüben kell turkálni, ha hőmérsékletet szeretnénk állítani. Újdonságként megkapta a Mirror Linket, így tükrözhető rá a telefon képe. USB csatlakozóból viszont egészen szerény a választék, csupán egy árválkodik a középkonzolon.

Tárolórekeszekből nincs hiány, a legjobb a dobozka szerű kesztyűtartó, mely egész sok kacatot elnyel és további apró tárolókból is akad bőséggel a fedélzeten, ezek közül azért akadnak közepesen haszontalanok is, amiből rendre kipotyognak a holmik. Nem az utóbbi kategóriába tartozik a hátsó ajtóban lévő hatalmas zseb, melybe nem csak egy PET palack, de egy megtermett szendvics is simán elfér. Ez azonban azért lehetséges, mert a hátsó ablak továbbra sem leengedhető, csak kibillenthető. Magasra kell emelni a csomagokat a 358 literes csomagtartóba, amit az ülések lehajtásával 1170 liternyi raktérré alakíthatunk.

Ellentétben az első sorral, a hátul ülőknek már nem jut a kényeztetésből. Hiába tömték itt is jobbá a kanapét, a helykínálat már 180 centiméter környékén kezd szűkössé válni leginkább a lábtérben. Csak utólagosan feldobható sötétítő kérhető a panorámatetőre, amire illene egy elhúzható rolót szerkeszteni a kedves tervezőknek. Állítólag jól szűri meg a napfényt és nem lesz bent szörnyedelmes hőség, de vagyunk néhányan, akik nem szeretnek üvegburában szaladgálni.

Összesen több mint tíz vezetéstámogató asszisztens érhető el a Citroën C4 Cactus-hoz, amik között a parkolást segítő rendszer, a holttérfigyelő és a sávváltásra figyelmeztető jelzés is ott van, bekerült továbbá a táblafelismerő rendszer is.