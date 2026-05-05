Tartozás miatt több autót is lefoglalt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Borsodban, az elszállításról szóló előzetes értesítést is megküldték az adózónak. Amikor azonban a végrehajtók a helyszínen megjelentek, a lefoglalt járműveket már nem találták. Az adózó úgy nyilatkozott: semmit nem tud a kocsik hollétéről.

Bár a helyszíni eljárás eredménytelen volt, a végrehajtók nem adták fel: weboldalakon és a közösségi médiában is kutatni kezdtek a járművek után, és a keresés nem volt hiábavaló. Egy este egyikük egy olyan Facebook-hirdetésre figyelt fel, amelyben egy papírok nélküli autót akartak eladni.

A rendszám ugyan ki volt takarva, de a hirdető korábbi posztjait átnézve egy fényképen mégis felismerhető maradt a rendszám, és így beazonosíthatóvá vált a NAV által keresett BMW.

A végrehajtó magát vevőnek kiadva kapcsolatba lépett az eladóval, aki a potenciális vásárlónak elmondta, hogy hol tekinthető meg az autó. A találkozóra a NAV munkatársai természetesen hivatalos minőségükben érkeztek, és azonnal intézkedtek: a tartozás rendezéséhez a 3,5 millió forint értékű autót lefoglalták, és elszállították.

A NAV az eset kapcsán jelezte, hogy sokféle eszközt használ az adótartozás jogszerű behajtása érdekében – legyen szó akár online felületek ellenőrzéséről vagy más vizsgálati technikákról.