Ez azt jelenti, hogy nagyjából 600 ezren még nem teljesítették kötelezettségüket. Ők rendezhetik az adót egyszerűen a NAV-Mobilban, banki utalással, vagy kérhetnek részletfizetést, de ha nem lépnek, késedelmi pótlékra számíthatnak.

A gépjárműadót legegyszerűbben a NAV-Mobilon lehet befizetni, idén már több mint 441 ezren választották ezt a megoldást. A gépjárműadó-határozat is tartalmaz egy fizetési linket, ezen keresztül közvetlenül rendezhető az adó.

Ha valakinek nincs meg a határozat, nem tudta átvenni vagy elkeverte, akkor sem kell aggódni, a NAV gépjárműadó-kalkulátorával egyszerűen és pontosan kideríthető, mennyit kell fizetni. Személyautó esetén csak az autó gyártási évére és teljesítményére van szükség. Ha megvan az összeg, egyszerűen átutalható az adó a 10032000-01079160 számlaszámra, a közleményben az adóazonosító jellel vagy adószámmal (NEM rendszámmal!).

Automatikus, öthavi pótlékmentes részletfizetést is kérhetnek a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók az appban, ahol csak a részletfizetések számát kell kiválasztani.