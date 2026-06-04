Érdemes észnél lenni, mert számos autókereskedő mosolya mögött ott lehet egy visszatekert kilométeróra, minden frissen mosott motortér mögött egy kis olajpára, és minden „csak bele kell ülni és menni vele” mondat mögött egy olyan hiba, amitől a szerelőd felsír, mint egy újszülött.

Persze nem minden autónepper ördögtől való, és nem minden használt autó időzített bomba. Vannak korrekt kereskedők, tisztességes eladók, és tényleg jó vételek is. De vannak azok a klasszikus mondatok, amelyeket ha meghallasz egy autó mellett állva, érdemes egy pillanatra megállni, mély levegőt venni, majd nagyon komolyan elgondolkodni azon, hogy biztosan pont ezt a kocsit akarod-e hazavinni.

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10 fotó

A legfontosabb, hogy ne engedjük, hogy a szép szavak elaltassák a józan észt. Egy használt autót mindig hideg fejjel kell megnézni: alvázszám, szervizmúlt, próbakör, rétegvastagság-mérés, állapotfelmérés.

Ha pedig az eladó nagyon siet, nem akar vizsgálatot, nem enged próbakört, vagy minden hibára van egy túl könnyed magyarázata, akkor tényleg jobb udvariasan mosolyogni, zsebre tenni a kulcs nélküli reményeket, és sarkon fordulni.